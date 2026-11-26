금융위원회가 은행과 저축은행의 자금 연계를 통한 중저신용자 대출 금리 인하 방안을 발표한다. 내년 1분기 출시를 목표로 건전성 규제 완화와 함께 상생 금융 구조를 구축한다.

금융위원회 는 26일 서울 은행연합회에서 이억원 위원장 주재로 제8차 포용적 금융 대전환 회의를 개최했다. 금융당국은 은행과 저축은행 간 자금 연계를 통해 중저신용자 의 대출 금리를 낮추고 금융 접근성을 높이기 위한 ' 포용 온렌딩' 대출 상품을 내년 1분기에 출시할 계획이라고 밝혔다. 이는 금융취약계층의 생활 안정을 지원하고 지속 가능한 포용금융 시스템을 구축하기 위한 핵심 정책이다.

온렌딩 구조와 금리 인하 효과

포용 온렌딩은 은행이 저축은행에 낮은 금리로 자금을 공급하면, 저축은행이 이를 재원으로 중저신용자에게 대출을 실행하는 구조이다. 조달비용이 높은 저축은행에 은행의 자금을 연결함으로써 비교적 낮은 금리로 대출 재원을 마련하고, 은행과 제2금융권 간의 금리 단층을 완화하려는 취지이다. 은행은 개별 차주 관리 비용과 자본 부담을 덜 수 있고, 저축은행은 별도 자금 조달 없이 자본원가와 예금보험료 등을 절감할 수 있다.

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금리 측면에서는 은행과 저축은행 간 자금 공급 금리를 두 금융사가 자율적으로 정하되, 최종 소비자 대출금리는 평균 10% 수준에서 운용된다. 대출 금리는 기준금리 변동에 연동되는데, 기준금리가 0.5%포인트 오를 경우 평균 금리는 10.5%로 조정된다. 금융당국은 저축은행의 조달비용이 줄어드는 만큼 중저신용자 대출금리를 기존 대비 3~5%포인트 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다.

대출 대상과 우리은행의 구체적 방안

대출 대상은 은행권 대표 서민금융상품인 새희망홀씨 기준을 준용한다. 연소득이 4000만원 이하이거나, 연소득 5000만원 이하이면서 신용평점이 하위 20% 이하인 차주가 대상에 포함된다. 대출 한도는 최대 3500만원이며, 실제 시행 시기와 기준금리 변동에 따라 한도와 금리는 일부 달라질 수 있다. 우리금융저축은행의 저신용자 신용대출 금리가 연 15.07%에서 연 12%대로 하락할 것으로 전망된다.

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이 자리에서 우리은행은 세부 추진 방안을 제시했다. 우리은행은 같은 계열사인 우리금융저축은행에 신용공여 방식으로 500억~1000억원 규모의 자금을 공급할 계획이다. 은행이 저축은행에 내주는 금리는 연 3%대, 저축은행이 중저신용자에게 대출하는 금리는 등급에 따라 연 8~12%가 제시되었다. 이억원 위원장은 금융회사와 차주가 모두 이익을 얻는 상생 구조라며 금리 인하 효과를 강조했다.

규제 완화와 건전성 관리 개선

참여 은행에게는 인센티브가 제공되며 관련 규제도 완화된다. 온렌딩 자금 공급액은 해당 은행의 새희망홀씨 취급 실적으로 인정받고, 신용보증기금과 기술보증기금, 지역신용보증재단의 출연료 납부 대상에서도 제외된다. 또한 은행법과 금융지주회사법 등에 따른 대주주 및 특수관계인 신용공여 한도, 동일 지주 내 자회사 간 신용공여 한도 산정 등에서 특례가 적용된다.

건전성 규제 합리화 방안에는 9가지 세부 대책이 포함되었다. 자본규제 측면에서 소진공 보증부대출 위험가중치는 20%에서 0%로, 서민금융진흥원 보증부대출 보험업권 위험계수는 8%에서 2.5%로 하향 조정된다. 주목할 만한 변화는 대안신용평가모형의 자본규제 반영이다. 기존에는 여신심사에만 활용되었으나, 앞으로는 자본부담 완화를 위해 허용되며 A은행 기준 위험가중치가 120%에서 80~100% 수준으로 낮아질 것으로 추산된다.

채무조정 분류 기준 단축과 공시 제도

자산건전성 규제 완화 방안에는 채무조정 시 '요주의'였던 대출을 6개월 이상 정상 상환 시 '정상'으로 분류하는 내용이 담겼다. 기존 1년 기준에서 단축된此举는 금융사의 채무조정 소극성을 해소하기 위한 것이다. 카드사의 경우 연체 이전에 자체 채무조정을 해준 채권을 연체채권에서 제외하고 정상 채권으로 분류한다. 금융당은 내년 1분기 안에 이들 규제를 시행할 계획이다.

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마지막으로 금융위원회는 금융권 개인 연체채권 관리실적 공시안을 발표했다. 금융사별 채권 소멸시효 완성, 채무조정, 채권 매각 실적 등을 반기마다 공시하며 관리 강도를 높인다. 올해 상반기 금융권은 소멸시효 완성 등으로 1조6000억원을 정리했고, 자체 채무조정으로 13조9000억원을 지원했다. 이억원 위원장은 포용금융의 양적 확대를 넘어 지속 가능한 시스템을 구축하겠다고 밝혔다.