금융위원회는 내년부터 실손24 앱에서 과거 3년간 미청구 실손보험금을 한 번에 청구할 수 있는 신기능을 출시한다. 약 1조원에 달하는 미수령 보험금 환급이 가능해진다.

금융위원회 는 향후 환자가 과거에 받은 병원 진료 내역에 대해 실손24 애플리케이션을 활용하여 실손보험금을 간편하게 청구하고 지급받을 수 있도록 하는 방안을 확정했다. 이는 의료비支出이 많았음에도 불구하고 복잡한 서류 절차로 인해 보험금 청구권을 행사하지 못해 사라진 자금을 되찾아 주는 제도적 개선 조치이다.

금융위는 19일 오후 2시부터 보건복지부, 생명보험 및 손해보험 업계 관계자들과 함께 '실손보험 점검회의'를 개최했다. 이 회의에서 신진창 금융위 부위원장이 주재를 맡아 '미청구 실손보험금 찾기 서비스' 도입 방안 및 관련 로드맵을 심도 있게 검토한 결과, 내년 1분기 내에 해당 서비스를 실손24 애플리케이션에 공식적으로 탑재하기로 결정했다.

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실손24를 통한 자동 청구 시스템 도입

현재 실손보험금의 청구권 소멸시효는 진료일로부터 3년으로 제한되어 있다. 그러나 소비자가 과거의 보험금을 신청하려면 당시 방문한 병원과 약국의 정확한 이름, 진료 일자 등 상세 기록을 직접 찾아내어 실손24 애플리케이션에 일일이 입력해야 하는 번거로움이 존재했다.

이러한 절차적 장벽으로 인해 많은 국민이 보험금 청구를 포기하거나 잊어버리는 사례가 빈번하게 발생했다. 이로 인해 청구되지 않고 방치된 실손보험금 규모는 최근 3년 사이인 2024년부터 2026년 기간 동안 약 1조원에 달할 것으로 금융위는 추정하여 그 규모와 시급성을 강조했다.

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새로 도입될 '미청구 보험금 찾기' 서비스는 소비자가 실손24 애플리케이션 내에서 금융마이데이터 조회에 대한 동의 절차만 이행하면 자동으로 작동된다. 시스템은 소비자의 카드 결제정보, 즉 요양기관의 명칭, 결제 일자, 결제 금액 등을 데이터베이스에서 추출하여 과거 3년간의 진료 일자를 안내한다.

서비스 이용자에게는 자신이 과거 어느 시점에 얼마나 많은 의료비를 지출했는지에 대한 명확한 내역이 제공되며, 이를 기반으로 소비자는 별도의 수작업 입력 없이 해당 기간 동안의 보험금을 일괄 청구할 수 있게 된다. 이러한 시스템을 통해 의료비 부담을 줄이고 보험금 수급 권리를 보호하는 데 기여할 것으로 기대된다.

관련 기관 시스템 개발 및 법령 개정 추진

서비스의 원활한 운영을 위해서는 보험개발원, 보험사, 신용정보원, 마이데이터 사업자 등 관련 유관 기관 간 기술적 시스템 통합과 연계 작업이 선행되어야 한다. 이를 위해 금융위는 각 기관이 협력하여 데이터 교환 프로토콜을 구축하고, 서비스 제공에 필요한 관련 법령을 정비하는 작업을 병행하고 있다.

금융당국은 이러한 시스템 개발 및 제도적 보완 과정을 거쳐 내년 1분기 중 '미청구 보험금 찾기' 서비스를 정식 출시하겠다는 계획을 재확인했다. 이를 통해 소비자들이 복잡한 행정 절차 없이도 자신의 권리를 온전히 행사할 수 있는 디지털 환경이 조성될 예정이다.

실손보험 전환 할인 및 선택형 할인 제도 점검

회의에서는 오는 23일부터 시행 예정인 '실손보험 계약전환 할인 및 선택형 할인 제도'의 준비 상황도 함께 점검했다. 이 제도는 기존 실손의료보험 가입자가 5세대 실손보험 상품으로 전환할 경우 보험료를 할인해주는 인센티브 제공 장치이다.

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'과잉진료' 문제가 사회적 쟁점으로 대두됨에 따라, 비급여 보장 범위를 축소하는 대신 보험료 부담을 낮춘 5세대 실손보험 상품이 지난 5월부터 시장 출시되었다. 그러나 기존 가입자들의 전환율이 현재 약 15%에 그치면서, 금융당국은 전환을 유도하기 위한 추가적인 유인책을 마련하게 되었다.

선택형 할인특약은 기존 보험 계약을 그대로 유지한 상태에서 필요하지 않은 보장을 과감히 제외함으로써 보험료를 할인받는 방식이다. 이러한 특약은 크게 세 가지 유형으로 구성되어 있으며, 소비자가 모든 특약을 중복 선택할 경우 총 보험료 할인율이 약 30%에서 40%에 달할 것으로 예상된다.

또한 계약전환 할인 제도는 1세대와 2세대 중 일부, 구체적으로 2013년 3월 이전에 초기 가입한 대상자를 위해 기존 계약을 5세대로 전환하면 보험료를 3년 동안 50% 할인해 주는 내용을 포함한다. 고령이고 가입 기간이 길어 보험금 부담이 큰 기존 가입자들에게는 특히 유리한 제도이다.

신진창 금융위 부위원장은 "국민이 받아야 할 보험금은 손쉽고 빠짐없이 청구할 수 있도록 하고, 보험료는 각자의 의료이용 패턴에 맞춰 조정함으로써 실손보험이 국민의 사적 의료안전망으로서 본연의 역할을 다할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

그는 "내부 준비상황을 철저히 점검하여 서비스가 출시되는 즉시 국민의 불편을 최소화하고 혜택을 신속하게 제공할 수 있도록 만전을 기하라"고 관계 지시를 내렸다. 이를 통해 금융당국은 실손보험 시장의 투명성과 소비자의 권익 보호를 동시에 추구하겠다는 입장을 재확인했다.