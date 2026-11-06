금융당국 은행권 채무조정 충당금 부담 완화 검토

금융당국이 은행 자체 채무조정 대출의 충당금 적립 부담을 줄이는 자본 규제 완화를 검토 중이다. 6개월 성실 상환 시 정상 분류하는 방안이 핵심이다.

금융당국 이 은행권의 채무조정 에 따른 충당금 적립 부담을 일부 덜어주기 위해 자본 규제 완화를 검토하고 있다. 6일 금융권에 따르면 금융당국 은 은행이 자체적인 채무조정 에 더 적극적으로 나설 수 있도록 이 같은 규제 완화 방안을 들여다보고 있는 것으로 알려졌다.

핵심은 은행이 채무조정을 해준 차주가 6개월간 성실하게 빚을 갚으면 해당 대출의 건전성이 개선된 것으로 인정해 충당금 적립 부담을 크게 낮춰주는 데 있다. 신용회복위원회의 특례를 은행권으로 넓히는 방향으로 해석된다.

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6개월 상환 특례 확대가 충당금 부담을 낮추는 방식

금융당국은 은행이 자체 채무조정을 해준 요주의 여신을 정상으로 재분류하는 데 필요한 상환 기간을 현행 1년에서 6개월로 단축하는 방안을 검토하고 있다. 현재도 요주의 여신으로 분류된 대출은 차주가 1년간 상환하면 정상으로 재분류할 수 있다.

현행 금융감독원 감독규정에 따르면 신용회복위원회 프리워크아웃을 통해 요주의 여신으로 분류된 가계대출의 차주가 6개월간 갚으면 정상으로 분류할 수 있다. 금융당국은 이 같은 특례를 은행 자체 채무조정에도 똑같이 적용할 수 있을지 검토하는 것으로 알려졌다.

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은행은 대출을 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 등 5단계로 나눠 관리한다. 3개월 이상 연체되면 고정으로 분류된다.

정상에서 아래 단계로 갈수록 채무자가 빚을 갚을 가능성이 낮아진다는 의미다. 은행은 대출금을 돌려받지 못할 가능성에 대비해 더 많은 대손충당금을 쌓도록 돼 있다.

통상 정상 여신에는 0.5%, 요주의 여신에는 10%, 고정 여신에는 20%, 회수의문에는 75%, 추정손실에는 100% 수준의 충당금 적립률이 적용된다. 요주의 여신을 정상으로 재분류하기만 해도 충당금 적립 부담을 크게 줄일 수 있는 구조다.

이재명 대통령 주문 이후 은행권 채무조정 확대 움직임

이재명 대통령이 국무회의에서 채무조정에 속도를 내라고 강하게 주문한 이후 은행권도 자체 채무조정 확대에 나서고 있다. 금융당국은 이러한 흐름에 맞춰 은행의 충당금 부담을 덜어주는 방안을 함께 살피는 것으로 풀이된다.

다만 포용금융 확대에 따라 은행이 떠안는 부담도 커지는 만큼, 금융당국은 채무조정 과정에서 은행에 과도한 건전성 규제가 있는지 점검하고 있다. 합리적인 기준으로 조정할 여지가 있는지도 함께 검토하는 것으로 알려졌다.

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금융당국 관계자는 은행권의 요구가 있어 관련 내용을 들여다보고 있다고 밝혔다. 이 관계자는 은행이 충당금을 덜 쌓는 대신 해당 자본 여력을 포용금융에 더 활용하도록 유도하자는 취지라고 설명했다.

상환 기간 6개월과 1년 사이 조정 여부가 관건

상환 기간을 6개월로 할지 1년으로 할지는 아직 유동적인 상태다. 금융당국 관계자는 상환 기간을 얼마로 조정할지는 6개월과 1년 사이에서 유동적이라고 덧붙였다.

차주 입장에서는 정상 분류까지 필요한 기간이 현행 1년에서 6개월로 줄어들지가 검토의 핵심이다. 은행 입장에서는 같은 대출을 정상으로 분류할 경우 적립해야 할 충당금 규모가 달라지기 때문에 자본 여력이 포용금융으로 얼마나 옮겨갈 수 있을지가 주목된다.

다만 원문에서는 규제 완화의 구체적인 시행 시점이나 최종 확정 방안이 제시되지 않았다. 현재로서는 금융당국이 은행의 채무조정 참여를 넓히기 위해 충당금 기준을 조정하는 방향을 검토하고 있다는 사실이 확인된 상태다.