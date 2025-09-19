금융당국, 홍콩 ELS 사태 과징금 완화 추진…은행 자율 배상 감안

금융당국이 홍콩 H지수 ELS 사태 관련 은행권 과징금 기준을 완화하고 자율 배상 노력을 감안하여 제재 수위를 낮추는 방안을 추진한다. 최대 7조원 규모의 과징금 부담을 줄여 은행의 재무적 부담을 완화하고, 금융 소비자의 신뢰를 회복하는 것을 목표로 한다.

금융 당국이 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 사태와 관련하여 은행권에 부과될 과징금 기준을 완화하는 방향으로 가닥을 잡았다. 이는 은행권의 대규모 자율 배상 노력 및 금융소비자 보호를 위한 조치로, 최대 7조원에 달할 수 있는 과징금 규모를 대폭 줄여 재무적 부담을 완화하려는 의도로 풀이된다. 19일 금융 당국에 따르면, 금융위원회는 지난 17일 정례회의에서 금융소비자보호법 (금소법)상 과징금 세부 산정 기준 마련 방안을 논의했다. 현행 금소법 및 관련 규정은 과징금 부과 기준이 다소 추상적이어서, 구체적인 산정 기준을 마련하고 은행의 자율 배상 노력을 적극적으로 감안하여 제재 수위를 조정하는 방향으로 가닥을 잡았다. 금융위는 금소법 시행령 및 감독 규정을 개정하여, 은행이 자체적으로 피해 고객에 대한 배상을 적극적으로 실시할 경우 과징금 을 감경해 주는 내용을 담을 예정이다.

현재 규정상 불법 행위로 얻은 수입의 50% 이내에서 과징금을 부과할 수 있는데, 이 기준을 그대로 적용하면 은행권의 부담이 지나치게 커질 수 있다는 점을 고려한 것이다. 특히, 홍콩 H지수 ELS 판매 규모가 15조원을 넘고, 작년 말 기준 손실 확정 계좌가 17만 건, 손실액이 4조 6천억원에 달하는 상황에서 과징금 규모가 7조원대에 이를 수 있다는 전망이 나오면서 은행권의 우려가 컸다. KB국민은행의 ELS 판매액이 8조 2천억원으로 가장 많고, 신한은행, NH농협은행, 하나은행 등도 상당한 규모의 ELS를 판매했다. 이에 따라 KB국민은행의 경우 최대 4조원, 은행권 전체로는 최대 7조원의 과징금이 부과될 수 있다는 전망이 나왔다. 금융 당국은 이러한 상황을 감안하여 은행의 자율적인 배상 노력을 적극적으로 평가하고 과징금 감경에 반영함으로써 금융 시장의 안정을 도모하고, 은행의 재무적 부담을 완화하여 건전한 금융 생태계를 유지하고자 하는 것으로 보인다.\은행권의 ELS 사태 관련 손실 규모가 커지면서 자율 배상 노력도 활발하게 진행되었다. KB국민은행이 6959억원으로 가장 많은 배상금을 지급했고, 신한은행, NH농협은행, 하나은행 등도 1천억원 이상의 배상금을 지급했다. 이러한 자율 배상 노력은 금융 당국의 과징금 감경에 중요한 고려 사항으로 작용할 것으로 예상된다. 업계에서는 자율 배상 노력과 같은 감경 사유가 적용될 경우 과징금이 30%에서 최대 70%까지 줄어들 수 있다는 관측이 나오고 있다. 금융권 관계자는 “상생 금융에 대한 압박이 커지는 상황에서 조 단위의 과징금까지 부과될 경우 재무적 부담이 심화될 수 있다”며, “자체 배상 노력을 인정받아 과징금이 감경된다면 재무적 압박이 상당 부분 완화될 수 있을 것”이라고 전망했다. 이번 과징금 기준 완화는 단순히 은행의 재무적 부담을 줄이는 것을 넘어, 금융 시장의 안정성을 확보하고 금융 소비자의 신뢰를 회복하는 데 기여할 것으로 기대된다. 금융 당국은 이번 조치를 통해 은행의 자율적인 문제 해결 능력을 존중하고, 건전한 금융 생태계를 조성하려는 의지를 보여주고 있다. 또한, 금융 소비자의 보호를 강화하고, 금융 회사의 사회적 책임을 강조함으로써 금융 시장의 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련하려는 노력을 기울이고 있다.\이번 과징금 기준 완화는 금융 시장에 다양한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 우선, 은행의 재무적 부담이 완화됨으로써, 은행은 보다 적극적으로 금융 상품 개발 및 투자에 나설 수 있을 것이다. 또한, 금융 소비자들은 은행의 과징금 부과로 인한 피해를 줄일 수 있으며, 금융 상품에 대한 신뢰를 회복할 수 있을 것이다. 금융 당국의 과징금 기준 완화는 은행의 리스크 관리 능력을 더욱 강화하고, 금융 상품 판매 과정에서의 투명성을 높이는 데 기여할 것이다. 은행은 과징금 부과를 피하기 위해 더욱 신중하게 금융 상품을 판매하고, 금융 소비자의 충분한 이해를 돕기 위한 노력을 기울일 것이다. 이러한 노력은 금융 시장의 건전성을 강화하고, 금융 소비자의 권익을 보호하는 데 기여할 것이다. 또한, 금융 당국은 과징금 기준 완화를 통해 금융 회사의 자율적인 문제 해결 능력을 존중하고, 금융 시장의 자율 규제를 활성화할 수 있을 것이다. 이는 금융 시장의 효율성을 높이고, 금융 혁신을 촉진하는 데 기여할 것이다. 이번 과징금 기준 완화는 금융 시장의 지속 가능한 성장을 위한 중요한 발걸음이 될 것이며, 금융 당국의 지속적인 노력과 함께 금융 시장의 안정과 발전을 이끌어갈 것으로 기대된다. 금융 당국은 앞으로도 금융 시장의 변화에 대응하여 적절한 정책을 수립하고, 금융 소비자의 권익을 보호하며, 금융 시장의 건전성을 유지하기 위해 노력할 것이다





maekyungsns / 🏆 15. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

홍콩 ELS 과징금 금융당국 자율 배상 금융소비자보호법

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인

Similar News:다른 뉴스 소스에서 수집한 이와 유사한 뉴스 기사를 읽을 수도 있습니다.

은행 ELS 문턱 높인다…9월부터 ‘거점점포’서만 판매오는 9월부터 원금 손실 우려가 있는 ELS는 소비자 보호 장치를 갖춘 400여 곳 ‘거점 점포’에서만 취급할 수 있다. 또 안정적인 수입과 상품 지식이 있고 100% 손실도 감내할 수 있는 투자자 등으로 판매가 제한될 수 있다. 이 경우 투자 경험·기간, 수입 등 다른 조건을 갖췄더라도 50%까지만 원금 손실을 감내할 수 있는 고객에게 금융사는 ELS 투자를 권해선 안 된다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

제2의 홍콩 ELS?···홈플러스 단기채 ‘불완전판매’ 인정될까홈플러스 단기채권의 30% 이상이 개인 투자자에게 판매된 것으로 드러나면서 증권사들의 ‘불완전 판매’ 여부에 관심이 쏠리고 있다. 개인 투...

더 많은 것을 읽으십시오 »

테슬라·엔비디아 급락, ELS 투자 새로운 기회일까?주가연계증권(ELS)은 기초자산인 주식이나 주가지수의 가격변동에 연동해 투자수익이 결정되는 유가증권이다. 대개 연 5~25%의 수익률을 확정시켜놓고, 주가(또는 주가지수)가 예상한 범위 안에서 움직이면 만기 때 약정된 수익을 준다. (한겨레 ‘오늘의 스페셜’ 연재 구독

더 많은 것을 읽으십시오 »

어려운 금융상품은 이제 위험·손실부터 설명해야…금소법 시행령·감독규정 개정홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 사태 재발 방지를 위해 금융회사가 소비자가 이해하기 어려운 금융투자상품을 판매할 때 손실 가능성 등 위험...

더 많은 것을 읽으십시오 »

이재명 대통령에게 5억 빌려준 ‘찐친’ 금감원장 등판에 은행권 ‘긴장’신임 금융감독원장에 이재명 대통령의 사법연수원 동기인 이찬진 변호사(61)가 내정되면서 은행권의 긴장감이 고조되고 있다. 이 변호사는 단순한 동기를 넘어 이 대통령의 각종 재판을 변호했고, 지난 2019년에는 5억원을 빌려주기도 한 ‘찐친’(진짜 친구)으로 통하는 인물이라 무게감이 상당하기 때문이다. 금융권은 ‘홍콩 ELS 사태’ 과징금 산정 등 금융당국

더 많은 것을 읽으십시오 »

갈 길 먼 금융소비자 보호…임원 전문성 떨어지고, 전담 인력 부족지난 2024년 수조원대 손실을 기록했던 홍콩에이치(H)지수 주가연계상품(ELS) 불완전판매 사태 이후에도 금융사들은 여전히 소비자보호 체계 구축에 소극적인 것으로 나타났다. 소비자보호 담당 임원이 적고 이들의 전문성과 위상도 낮았다. 금감원은 소비자보호 거버넌스 모범

더 많은 것을 읽으십시오 »