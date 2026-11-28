금융권은 10조7천600억원 규모의 증권시장안정펀드 출금 납입을 논의하며 가동 준비를 가속화하고 있다. 반면 금융당국은 공매도 금지 요구에 신중한 입장을 고수하며 시장 안정화를 도모하고 있다.

금융권은 최근 증권시장 변동성 확대에 따라 10조원대 규모의 증권시장안정펀드 (증안펀드) 즉각 가동을 위해 준비 속도를 높이고 있다. 29일 금융권에 따르면 증안펀드 투자관리위원회가 오후 소집되어 출자금 납입 및 펀드 운영 전반에 관한 논의가 이루어질 예정이다. 이번 위원회 소집은 한국증권금융 이 간사 역할을 맡아 산업을 주도하는 형식으로 진행되며, 관련 금융사들의 적극적 참여가 예상된다.

투자관리위원회 소집과 증안펀드 출자 논의

이번에 소집된 투자관리위원회에는 산업은행과 5대 은행, 증권사, 생명보험 및 손해보험 등 펀드 출자 약정을 맺은 주요 금융사들이 참석한다. 이들은 증안펀드가 실제 작동하기 위해 필요한 자금을 언제, 어떻게 납입할지에 대한 구체적인 방안을 협의할 것으로 보인다. 현재 증안펀드의 규모는 10조7천600억원으로 책정되어 있으나, 필요 시 자금을 모집하는 캐피털콜 방식이므로 실제 자금이 축적된 상태는 아니다. 따라서 위원회에서는 자금 납입 시기와 규모 조정에 대한 구체적인 시나리오가 도출될 전망이다.

Also read '아이돌 리센느 뜨기 전 빠른 투자 … 반년만에 기업가치 67% 뛰었죠'

특히 연말을 앞두고 있는 금융사들의 자금 여력이 주요 변수로 작용할 전망이다. 각 금융사가 회계연도 장부 결산인 북클로잉을 앞두고 있어 자금 조성 능력에 차이가 있을 수 있다. 산업은행은 각 금융사에 증액 의향과 가능한 규모, 자금 마련에 드는 예상 기간 등을 문의한 것으로 알려져 있어, 일부 은행과 보험사가 약정액 확대를 내부적으로 검토 중일 수 있다. 이는 증안펀드가 시장 안정을 위한 안전장치로 작용하기 위해 충분한 유동성을 확보해야 한다는 점에서 중요한 사안이다.

자본규제 부담과 공매도 금지 규제 논란

증안펀드 출자액은 위험가중자산(RWA)으로 처리되어 은행의 핵심 자본건전성 지표인 보통주자본비율(CET1)을 저하시키는 요인이 된다. 이 같은 규제적 부담을 해소하기 위해 2020년 금융위원회는 출자액에 적용되는 위험 값을 낮추는 방안을 마련한 바 있다. 29일 기준 한국거래소와 넥스트레이드(NXT)에서의 11월 일평균 공매도 거래대금은 1조5천억원으로, 올해 평균인 2조2천억원을 하회한다. 이는 시장 참여자들의 공매도 이용이 여전히 제한적이거나 신중하게 이루어지고 있음을 시사한다.

Advertisement

시장에서는 증안펀드 가동과 함께 공매도 금지 요구가 높아지고 있으나, 금융당국은 이를 신중하게 검토하고 있다. 공매도 금지 도입 시 시장 참여자들이 상당한 운영상 부담을 겪을 수 있다는 MSCI의 평가와 국내 증시 공매도 비중이 연평균보다 낮은 현실을 고려하면, 당국이 선제적으로 금지 조치를 취하기는 어려울 것이라는 관측이 지배적이다. 다만 금융당국 관계자는 공매도 거래 동향과 종목별 쏠림 현상을 밀착 점검하며 비정상적 거래에는 엄정 대응하겠다고 밝혔다.

위원 구성과 향후 시장 안정화 조치 방향

증안펀드의 운영 주체 구성도 현재 논의 중인 사항 중 하나이다. 김용범 메리츠금융지주 부회장이 수장을 맡은 가운데, 금융투자업계와 학계, 법조계 등에서 10명 안팎의 소수 정예 위원으로 구성하는 방안이 검토되고 있다. 이는 신속하고 전문적인 의사결정을 통해 시장 변동성에 즉각적으로 대응하려는 금융권의 의지를 반영한다. 위원회의 효율적인 운영을 위해서는 관련 전문가들의 참여가 필수적이며, 향후 위원회 구성안 발표를 통해 구체적인 운영 방향이 가시화될 것으로 예상된다.

지난 3월 4일 코스피 하락률이 12.1%로 올해 가장 높았던 당시 공매도 잔고 및 거래대금 비중은 각각 연평균 대비 낮은 수준을 기록했다. 이는 공매도 자체가 시장 하락의 주요 원인이 아니었음을 입증하는 데이터로 작용할 수 있다. 금융권과 당국은 이러한 시장 데이터를 근거로 공매도 규제의 실질적 효용성을 재평가하면서, 증안펀드 중심의 시장 안정화 전략을 강화해 나갈 것으로 보인다. 향후 증안펀드의 구체적인 가동 시기와 규모 확대 여부를 결정할 투자관리위원회의 행보가 시장 심리에 미칠 영향이 주목된다.