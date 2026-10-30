금융계·정부, 저신용·청년·서민 지원 위해 8천억 원 기부

삼성생명, NH농협, KB 등 주요 금융기관이 참여해 미소금융 재원 8천억 원을 기부함. 이를 바탕으로 정부는 2028년까지 미소금융 공급 규모를 6천억 원으로 확대하고, 금융권은 청년 배달 라이더와 귀농인 등 특화 상품을 출시할 계획이다.

미소금융 재원 기부 협약식이 진행되며 금융계와 정부는 신용이 낮은 청년과 서민층에게 저리로 자금을 빌려줄 수 있도록 8천억 원 규모의 기부를 약속했다. 30일 서울에서 열린 이번 협약식에는 NH농협금융지주, 삼성생명, KB국민, 신한, 하나, 우리, IBK기업은행 등 주요 금융기관들이 참여했다.

삼성생명은 향후 5년 동안 2천억 원을, 나머지 은행은 각각 1천억 원씩을 출연하기로 결정해 총 8천억 원을 모았다. 이 재원은 정부가 2028년까지 미소금융 공급 규모를 현 수준인 3천억 원에서 6천억 원으로 확대하려는 계획에 핵심이 된다. 현재 연간 약 4천억 원이 공급되는 미소금융은 올해부터 5천억 원, 2028년에는 6천억 원까지 늘어날 전망이다. 금융권은 이번 기부를 기반으로 특화 상품을 개발 중이다.

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서민·청년 지원 금융 상품 출시

KB미소금융재단은 다가오는 달에 'KB 청년 라이더 희망 대출(가칭)'을 출시할 예정이다. 이 상품은 신용 이력이 부족한 19세 이상 39세 이하 청년 배달 종사자에게 이륜차 구입 자금으로 최대 5백만 원을 연 2.5%~4.5% 금리로 부여한다. NH농협금융지주는 미소금융 재단을 새로 설립하며 전국 8개 지점을 순차적으로 개설한다. 연내에 마련된 1천억 원 재원을 활용해 저신용 귀농인과 청년농업인에게 영농 창업 및 운영 자금을 지원하는 'NH영농창업자금(가칭)'과 'NH영농운영자금(가칭)' 등 신규 상품을 출시할 계획이다.

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이 자금은 농지 임차보증금, 초기 농자재, 농기계 구입 비용 등에 활용된다. 이 같은 노력은 미소금융을 '공동체 기반 금융'으로서 재확인한다. 재원위원장은 미소금융을 '신뢰와 관계'라는 사회적 자본에 의존하는 대안적 금융 모델이라고 강조하며, 어려운 시기에 서로 돕는 한국인의 환난상휼 정신을 금융부문에서 가장 잘 구현하고 있다고 말했다. 그는 또한 미소금융 정체성을 더욱 확고히 하고 지속 가능한 성장에 경영진의 꾸준한 관심과 지원이 필요하다고 덧붙였다.