금융 규제 대수술: 주담대 억제, 기업 투자 촉진…150조원 국민성장펀드 투입

금융당국이 부동산 시장 자금 쏠림을 막고 첨단 기술 및 벤처 기업 투자를 확대하기 위해 은행 자본 규제를 전면 개편한다. 주택담보대출(주담대) 위험 가중치를 높이고, 기업 주식 투자 위험 가중치를 낮춰 자금 흐름을 재조정한다. 150조원 규모의 국민성장펀드를 조성하여 인공지능(AI), 반도체, 바이오 등 첨단전략산업에 대한 투자를 집중할 계획이다.

금융당국이 금융회사 내부에 묶인 자금을 기업으로 흘러가도록 하기 위해 자본 규제를 대대적으로 손질한다. 부동산 시장으로 쏠린 시중 자금을 첨단 기술 및 벤처 기업으로 유도하기 위해 주택담보대출( 주담대 )에 대한 위험 가중치를 높여 자금 유입을 억제하는 동시에, 기업 주식 투자를 장려하기 위해 위험 가중치를 대폭 낮추는 방향으로 정책을 추진한다. 최근 4대 금융지주가 상반기에 10조원이 넘는 역대 최대 순이익을 기록하는 등 금융권에 자금이 몰리는 현상과 경기 침체로 인한 기업 투자 위축이라는 상반된 상황을 고려한 조치로 풀이된다. 19일 금융위원회는 '생산적 금융 대전환 추진 방향'을 발표하며 주담대 신규 취급분에 대한 위험가중치 하한선을 기존 15%에서 20%로 상향 조정한다고 밝혔다. 이는 은행의 주담대 공급 여력을 약 27조원 줄이는 효과를 가져올 것으로 예상된다.

위험가중치가 높아지면 은행은 대출 자산별 위험도에 따라 위험가중치를 적용하고, 이를 기반으로 위험가중자산(RWA)을 산출하게 된다. 주담대 100억원을 취급할 경우, 기존에는 15억원이 위험자산으로 인식되었으나, 이번 조치로 인해 20억원이 위험자산으로 계산되어 자본비율 산정에 불리하게 작용한다. 은행의 BIS(국제결제은행) 자본비율 유지를 위해선 추가 자본 확충 없이는 주담대 공급을 줄여야 하므로, 주택담보대출 시장 위축이 불가피할 것으로 보인다. 금융위는 급격한 대출 증가에 대응하기 위한 거시 건전성 규제 도입도 검토 중이다. 경기대응 완충자본(SCCyB)과 시스템리스크 완충자본(sSyRB) 제도를 강화하여 주담대 증가 시 추가 자본 적립을 의무화하는 방안을 논의하고 있다. 이와 더불어, 금융위는 은행의 상장·비상장 주식 투자에 대한 위험가중치를 최대 400%에서 250%로 대폭 낮춰 기업 대출 확대를 유도할 방침이다. 단기 매매나 업력 5년 미만 벤처캐피털 투자를 제외하고는 250%의 위험가중치를 적용하여, 은행의 기업 투자 부담을 덜어주고 자금 공급을 촉진하겠다는 의도이다. 이러한 조치는 한국산업은행 등 정책금융기관의 재무구조 개선에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 특히 산업은행은 HMM, 한화오션 등 대형 보유 주식의 주가 상승 시 위험가중치 상승으로 인한 BIS 자기자본 비율 하락 문제를 겪어왔는데, 이번 제도 개편을 통해 이러한 부담을 완화할 수 있을 것으로 보인다. 뿐만 아니라, 금융위는 첨단전략산업 투자 및 성장 기업 대출에 대한 면책 조항을 강화한다. 첨단 및 성장 기업에 적극적으로 투자하고 부실 발생 시 중대 과실이 없는 경우, 은행법상 징계 등 제재를 면제하여 은행의 적극적인 투자를 장려할 계획이다. 정부는 12월 150조원 규모의 '국민성장펀드'를 출범시켜 인공지능(AI), 반도체, 바이오, 2차전지, 미래차 등 첨단전략산업에 집중 투자할 계획이다. 5년간 공공기금 75조원과 민간 재원 75조원을 투입하여 대규모 투자를 진행하고, 지방 투자를 40% 이상으로 목표하여 수도권 집중 현상을 완화하고 지방 경제 활성화를 도모한다. 구체적으로는 기업과의 합작법인 구성을 통한 직접 지분 투자(15조원), 세제 혜택을 제공하는 국민참여형 펀드 및 초장기 기술투자 펀드 조성(35조원), AI 데이터센터 및 첨단산업단지 등 인프라 투자(50조원), 그리고 2%대 초저리 대출(50조원)을 통해 자금을 지원한다. AI 분야에 30조원, 반도체 20.9조원, 모빌리티 15.4조원, 바이오 백신 11.6조원, 2차전지 7.9조원 등 분야별 투자를 통해 한국 경제의 혁신 성장을 지원할 예정이다. 이번 정책은 저성장, 양극화 등의 문제 해결을 위해 금융의 역할을 강조하며, 한국 경제의 재도약을 위한 발판을 마련하고자 한다





