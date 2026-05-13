금속노조, 현대글로비스-엘에스티 노동자 고용·근속 승계, 체불임금 해결 촉구하며 작업 중단 가능성 경고

전국금속노동조합 광주전남지부와 현대글로비스광주지회는 현대글로비스 물류하청업체인 엘에스티 노동자들의 고용·근속 승계와 체불임금 해결, 노조활동 보장을 촉구하며 작업 중단 가능성을 경고했다. 노조에 따르면 엘에스티는 현대글로비스 원청에 사업 종료를 통보받았지만, 노동자들과 노동조합에는 사전 설명이나 협의가 없었고, 근로계약 종료 여부조차 공식 통보되지 않았다.

전국 금속노동조합 광주전남지부와 현대글로비스 광주지회는 현대글로비스 물류하청업체인 엘에스티 노동자 들의 고용·근속 승계와 체불임금 해결 , 노조활동 보장을 촉구하며 작업 중단 가능성을 경고했다.

노조에 따르면 엘에스티는 현대글로비스 원청에 사업 종료를 통보받았지만, 노동자들과 노동조합에는 사전 설명이나 협의가 없었고, 근로계약 종료 여부조차 공식 통보되지 않았다. 노조는 업체 변경 과정에서 현장 혼란과 생산 차질을 막기 위해 협조해 왔고, 신생업체들과 만나 고용·근속 승계, 체불임금 해결, 노조활동 보장 등을 요구했다. 노조는 엘에스티 노동자들의 열악한 노동조건도 공개했다. 2026년 기준 엘에스티 11년차 노동자의 기본시급은 1만980원 수준이고, 월 209시간 기준 급여는 230만원에도 미치지 못하며, 상여금과 각종 수당도 사실상 없는 상태다. 노조는 휴가 차별 문제도 제기했다.

기아 노동자들은 하기휴가 유급 5일을 보장받지만 엘에스티 노동자들은 유급 3일만 보장받았고, 촉탁직 노동자들은 하루도 유급휴일을 보장받지 못했다. 노조는 올해 1월 금속노동조합 조합원 공개 모집을 시작했고, 현재 대다수 노동자가 금속노조에 가입했다고 밝혔다. 노조는 현대글로비스는 업체 변경 과정에서 사실상 결정권과 영향력을 가진 원청이라며, 원청으로서 고용·근속 승계와 체불임금 해결에 책임 있게 나서는 것을 원청으로서 당연한 책임이라고 강조했다





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