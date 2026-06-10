금리 불안정으로 코스피100 변동성지수 88까지 치솟다

금리 불안정이 시장의 불안정으로 이어지고 있는데요. 우리 시장은 롤러코스터를 만들어버렸습니다. 기관은 팔고 개인들이 매수하는 구조라고 보시면 될 것 같고요. 기관들은 프로그램 매매라든지 변동성이 커지면 채권으로 자동 이동하는 리밸런싱한다고 합니다. 포트폴리오를 자동으로 관리하는 시스템이 있기 때문에 이렇게 많이 올랐거나 변동성이 커지게 되면 매도를 많이 하려는 경향성이 있을 수밖에 없다고 말씀드리겠습니다. 개인들은 전망에 대해서 투자하는 경향이 많고 리밸런싱을 하든가 계속 구조조정을 하면서 하는 것이 아니라 전망에 대해서 투자하는 경우가 많고 그 얘기는 반도체 수익 같은 것들이 앞으로도 좋을 것이라고 예측하고 있기 때문에 영업이익을 가지고 투자하는 분들이 많아서 개인들의 매수세가 조금만 상황이 좋아지면 몰리게 되는 상황이 발생했는데. 오히려 저가매수한다는 의견들이 나오면서 기관과 개인들이 굉장히 싸우고 있는 장이 펼쳐지고 있다는 말씀을 드릴 수 있고요. 기관에서 파는 물량이 굉장히 많고 개인들도 사는 물량이 워낙 많기 때문에 두 흐름에 따라서 가격이 굉장히 많이 변하고 있습니다. 특히나 이란과 미국 전쟁 같은 외부 요인까지 겹치면서 우리나라 장이 혼란스러운 상황이 되고 있는 것이 아니냐는 말씀을 드려야 할 것 같습니다. 코스피100의 변동성지수 2025년 6월에 24에서 지금은 88까지 어마어마하게 치솟는 모습을 확인할 수 있는데요. 이런 상황 속에서 보니까 기관이 팔고 외국인이 팔고 이 물량을 개인들이 받는다. 그런데 개인들이 그냥 받는 게 아니라 빚을 내서 받고 있단 말이죠. 이거 괜찮습니까? 반대매매도 하루하루 늘고 있다고 하는데요.

금리 불안정 이 시장의 불안정으로 이어지고 있는데요. 우리 시장은 롤러코스터 를 만들어버렸습니다. 기관은 팔고 개인들이 매수하는 구조라고 보시면 될 것 같고요. 기관들은 프로그램 매매라든지 변동성이 커지면 채권으로 자동 이동하는 리밸런싱한다고 합니다.

포트폴리오를 자동으로 관리하는 시스템이 있기 때문에 이렇게 많이 올랐거나 변동성이 커지게 되면 매도를 많이 하려는 경향성이 있을 수밖에 없다고 말씀드리겠습니다. 개인들은 전망에 대해서 투자하는 경향이 많고 리밸런싱을 하든가 계속 구조조정을 하면서 하는 것이 아니라 전망에 대해서 투자하는 경우가 많고 그 얘기는 반도체 수익 같은 것들이 앞으로도 좋을 것이라고 예측하고 있기 때문에 영업이익을 가지고 투자하는 분들이 많아서 개인들의 매수세가 조금만 상황이 좋아지면 몰리게 되는 상황이 발생했는데.

오히려 저가매수한다는 의견들이 나오면서 기관과 개인들이 굉장히 싸우고 있는 장이 펼쳐지고 있다는 말씀을 드릴 수 있고요. 기관에서 파는 물량이 굉장히 많고 개인들도 사는 물량이 워낙 많기 때문에 두 흐름에 따라서 가격이 굉장히 많이 변하고 있습니다. 특히나 이란과 미국 전쟁 같은 외부 요인까지 겹치면서 우리나라 장이 혼란스러운 상황이 되고 있는 것이 아니냐는 말씀을 드려야 할 것 같습니다. 코스피100의 변동성지수 2025년 6월에 24에서 지금은 88까지 어마어마하게 치솟는 모습을 확인할 수 있는데요.

이런 상황 속에서 보니까 기관이 팔고 외국인이 팔고 이 물량을 개인들이 받는다. 그런데 개인들이 그냥 받는 게 아니라 빚을 내서 받고 있단 말이죠. 이거 괜찮습니까? 반대매매도 하루하루 늘고 있다고 하는데요





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금리 불안정 코스피100 변동성지수 롤러코스터 기관 매매 반대매매 외부 요인

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