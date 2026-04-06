금강수목원 지키기 걷기대회 개최: 공공성 회복과 생태 보전 촉구

세종시에서 열린 '금강수목원 지키기 걷기대회'에서 시민들은 8km를 완주하며 금강수목원의 공공성 회복과 생태 보전을 강력하게 촉구했다. 궂은 날씨에도 불구하고 많은 시민들이 자발적으로 참여하여 수목원을 지키고자 하는 뜨거운 열기를 보여주었다. 걷기대회와 함께 숲속 문화제가 열려 시민들의 참여를 확대하고, 지역 시민사회의 연대를 강화했다. 시민들은 금강수목원의 자연환경 보호, 환경 훼손 감시, 시민 참여 확대, 지속적인 관심과 실천을 다짐하며 미래 세대에 온전히 물려줄 것을 약속했다.

금강수목원 의 공공성 회복과 생태 보전 을 촉구하는 ' 금강수목원 지키기 걷기대회 '가 지난 4일 세종시 일대에서 열렸다. 궂은 날씨에도 불구하고, 수목원을 지키고자 하는 시민들의 자발적인 참여가 이어져 뜨거운 열기를 보여주었다. 사전 신청 없이 현장을 찾은 시민이 전체 참가자의 절반을 넘어서며, 수목원에 대한 시민들의 높은 관심과 의지를 확인할 수 있었다. 이번 행사는 금강수목원 공공성 지키기네트워크가 주최하고 세종환경운동연합이 주관하여, 금강수목원 의 공공성 회복과 생태 보전 을 위한 시민들의 목소리를 모으는 자리가 되었다. 정치적 발언은 제한되었으나, 지역 현안에 대한 관심 속에서 정치권 인사들이 현장을 찾아 시민들과 교감하는 모습도 보였다. 김수현, 이춘희, 조상호, 황운하 세종시 장 예비후보를 비롯하여, 임전수 교육감 후보, 이순열, 김민정, 김길모 시의원 예비후보 등 많은 정치인들이 참석하여 시민들과 함께 걸으며 지지 의사를 표명했다.

참가자들은 세종보 주차장에서 출발하여 금강수목원까지 약 8km 구간을 걸으며 수목원을 지키고자 하는 의지를 다졌다. 비가 오는 궂은 날씨에도 불구하고 참가자들은 우비를 입고 우산을 든 채 끝까지 완주하며 굳건한 의지를 보여주었다. 한 참가자는 '힘들었지만 같은 뜻을 가진 이들과 함께 걸었기에 든든하다'는 소감을 밝혔다. 걷기 행사 중에는 '금강수목원' 다섯 글자를 활용한 오행시 이벤트가 열려 참가자들에게 즐거움을 선사했다. 이은봉 시인의 심사로 진행된 오행시 대회에서는 김명숙 님이 금상을, 오주현, 정현희, 최솔, 박나은 님이 각각 은상, 동상, 목상, 원상을 수상했다. 금상 수상작은 '금빛 물결 아름답고 / 강 물결 찬란하게 빛나는 금강수목원 / 수심 가득한 마음으로 오늘 나섰네 / 목숨만큼 소중한 우리의 자연을 / 원 없이 사랑하고 싶은 마음' 이라는 구절로 금강수목원에 대한 시민들의 진심 어린 마음을 대변했다. 걷기대회 이후에는 금강수목원에서 숲속 문화제가 이어져, 시민들의 참여를 더욱 확대했다. 이 자리에는 지역 시민사회의 주요 인사들이 대거 참여하여 연대의 힘을 보여주었다. 김갑년 세종민주화운동계승사업회 이사장, 김준식 세종시니어시민포럼 이사장, 이정임, 최성욱 대전환경운동연합 공동대표, 박은영 대전충남녹색연합 사무처장, 김종남 대전시민사회연구소 이사장, 이우규 세종시민발전협동조합 이사장, 전숙희 대전여성단체연합 대표, 송윤옥, 홍종선 세종환경운동연합 공동대표 등이 소개되며 시민사회의 연대를 과시했다. 세종환경운동연합 박창재 사무처장의 사회로 진행된 (사)공공의 기부금 전달식에서는 이정임, 김종남 공동이사가 금강수목원 공공성 지키기 네트워크의 박경 상임대표에게 기금을 전달하며 힘을 보탰다. 최성욱 대전환경운동연합 대표는 시민 선언문을 낭독하며 민간 매각 중단과 공공성 회복을 강력히 촉구했고, '금강수목원 지킴이' 발대식이 진행되었다. 박경 상임대표는 '충남도가 30년 넘게 공들여 가꿔온 수목원을 대책 없이 민간에 매각하려는 것은 매우 무책임한 행정'이라고 비판하며, '현재 67개 시민단체가 참여하는 네트워크를 통해 국가와 지자체가 상생하는 공공 활용 방안을 반드시 쟁취하겠다'고 다짐했다. 송윤옥 세종환경운동연합 상임대표는 1인 시위, 피켓 캠페인, 수목원 훼손 모니터링단 운영 등 구체적인 향후 계획을 밝히며 지속적인 행동을 예고했다. 김갑년 이사장은 '금강수목원은 시민 모두의 자산이기에 반드시 공공의 공간으로 남아야 한다'고 강조했다. 황운하 국회의원은 '현장을 직접 둘러보니 수목원의 보전 가치를 실감할 수 있었다'며 '골프장이나 리조트 개발 같은 난개발을 막고, 산림청과 지자체가 협력해 공공성을 유지할 해법을 찾아야 한다'고 말했다. 행사 말미에는 인근 마을 주민들이 합류하여, 수목원 부지에 얽힌 주민들의 삶과 금강수목원에 대한 애정을 드러냈다. 한 주민은 '수목원이 조성되기 전, 주민들은 저 안쪽에 터를 잡고 살아왔다'며, '금강수목원은 특정 지자체나 개인의 소유물이 아니라, 주민들의 피와 땀이 서린 공간인 만큼 사유재산처럼 취급하며 매각을 추진하는 것은 납득할 수 없는 일'이라고 역설했다. 숲속 문화제에서는 시민 노래패 '참세'의 '함께 가자 우리 이 길' 공연을 시작으로, 국악밴드 소리결의 이은필, 프리버드 임도훈의 '일어나' 공연까지 이어지며 다채로운 볼거리를 제공했다. 참가자들은 정성껏 준비된 봄동 비빔밥을 함께 나누어 먹으며 서로를 격려하고 행사를 마무리했다. 미국 캘리포니아에서 온 한 시민은 '사회운동에 투신했던 젊은 시절이 떠올라 아련하면서도 보람찬 하루였다'고 말했고, 가족과 함께 온 초등학생 참가자는 '8km 걷기는 힘들었지만 비빔밥은 정말 맛있었다'고 소감을 밝혔다. 걷기대회에 참여한 시민들은 금강수목원의 공공성 회복과 생태 보전을 위해 다음과 같은 활동을 펼칠 것을 다짐했다. 하나, 금강수목원의 자연환경을 보호하고 보전하는 데 앞장선다. 하나, 환경 훼손 행위를 감시하고, 올바른 이용 문화를 확산시킨다. 하나, 시민 참여를 확대하여 모두가 함께 지키는 수목원을 만들어 간다. 하나, 지속적인 관심과 실천으로 수목원을 미래 세대에 온전히 물려준다. 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실린다. 뉴스피치는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향한다





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