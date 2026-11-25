금융감독원은 3분기 개인사업자 대출 부실비율이 12년 전 수준으로 올라갔다고 밝혔습니다. 고금리 기조로 인한 신용위험 확대를 우려하며 은행권의 선제적인 대응을 강조했습니다.

금융감독원 은 국내 은행권에서 개인사업자 대출 과 기타 신용대출의 부실채권 비율 이 각각 12년 만에 최고치를 기록했다고 26일 발표했습니다. 이는 높은 금리 환경과 경기 침체 여파가 서민과 자영업자 의 상환 능력에 직접적인 타격을 주고 있음을 보여주는 뚜렷한 신호입니다.

올해 3분기 말 기준 국내은행의 개인사업자 대출 부실채권 비율은 0.72%를 기록했습니다. 이는 직전 분기의 0.67%보다 0.05%포인트 상승한 수치이며, 지난해 같은 기간과 비교하면 0.11%포인트 증가한 것입니다. 또한 주택담보대출을 제외한 기타 신용대출 부실비율도 0.70%를 기록해 직전 분기 대비 0.03%포인트, 전년 동기 대비 0.08%포인트 각각 올랐습니다.

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개인사업자 부실비율 12년 만에 최고치

개인사업자 대출과 기타 신용대출의 부실비율 상승은 2014년 3분기 이후 가장 높은 수준입니다. 당시 개인사업자 대출 부실비율은 0.79%, 기타 신용대출은 0.78%였습니다. 두 지표 모두 12년이라는 긴 기간 동안 개선세를 보이다 최근 다시 악화 조세를 나타내며 금융권의 우려를 키우고 있습니다.

반면 국내은행 전체의 부실채권 비율은 0.62%로 전 분기보다 0.01%포인트 하락해 소폭 개선된 것으로 집계되었습니다. 은행들이 연체 채권을 정리하고 신규 부실 발생 규모가 줄어든 것이 주효한 결과입니다. 그러나 전체 지표가 나아진并不代表 모든 부문이 건전한 것은 아닙니다.

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기업 대출에서도 중소기업 취약세 뚜렷

세부 지표를 살펴보면 기업 대출 부문에서도 구조적 취약성이 드러났습니다. 기업 대출 부실채권 비율은 0.77%로 전 분기 수준을 유지했습니다. 대기업 대출 부실비율은 0.50%로 0.03%포인트 하락하며 개선되었으나, 중소기업 대출은 0.93%로 0.01%포인트 증가했습니다.

중소기업 내부에서도 차이는 있었습니다. 중소법인 대출 부실비율은 1.07%로 0.01%포인트 소폭 개선되었지만, 영세 자영업자가 밀집된 개인사업자 대출 부실이 0.05%포인트 상승하며 전체 중소기업 대출 수치를 끌어올렸습니다. 이는 경기 악화의 영향이 대企業보다는 중소기업과 자영업자에게 더 크게 미치고 있음을 보여줍니다.

대손충당금 적립률 급락, 신용위험 경고

가계 대출 부문에서는 담보가 없는 신용대출에서만 부실이 집중적으로 증가하는 양상이 관찰되었습니다. 가계 대출 부실비율은 0.33%, 주택담보대출은 0.22%로 2분기와 큰 차이가 없었습니다. 반면 9월 말 대손충당금 잔액은 26조 2000억원으로 전 분기보다 7000억원 줄었습니다.

이에 따라 부실채권 대비 대손충당금 적립률은 139.8%를 기록해 전 분기의 142.9%보다 3.1%포인트 하락했습니다. 1년 전인 164.8%와 비교하면 무려 25.0%포인트나 급감한 수치입니다. 대손충당금 적립률 하락은 은행이 예상되는 손실에 대비한 자금 마련 속도가 부실 증가세를 따라가지 못하고 있음을 의미합니다.

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금융감독원 관계자는 "고금리 기조와 시장금리 상승 등 대내외 경제 여건을 감안할 때 취약 부문을 중심으로 신용위험이 커질 수 있다"며 "은행권이 건전성 관리에 선제적으로 대응하도록 적극 유도할 것"이라고 강조했습니다. 금감원은 전체 지표는 개선되었으나 개인사업자, 가계 신용대출, 지방은행 등 취약 부문의 부실 확대세가 꺾이지 않고 있다고 진단했습니다.