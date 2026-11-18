금융감독원이 고의로 교통사고를 내고 보험금을 챙기는 보험사기 수법과 관련, 사고 당사자가 즉시 합의하지 말고 경찰과 보험사에 신고해야 한다고 당부했다.

금융감독원 은 일부러 교통사고를 내고 보험금을 뜯어내는 자동차 보험사기 가 의심되는 상황에서는 사고를 당하더라도 상대방과의 합의를 먼저 시도하지 말아야 한다고 엄중히 당부했다. 이는 18일 금감원이 발표한 '일상생활 속 자동차 보험사기 주요 사례 및 소비자 대응요령' 자료를 통해 구체적으로 명시된 조치로, 소비자들이 불법적인 보험사기 수법에 휘말리지 않도록 사전에 경계할 것을 요구하는 내용이다.

고의 사고 수법과 80회 이상 반복 사례

금감원이 공개한 자료에 따르면, 일부 범죄 조직이나 개인은 진로를 갑자기 바꾸거나 골목길을 빠져나오는 차량을 특정 대상으로 삼아 전동킥보드로 충돌시키는 사고를 의도적으로 발생시킨 후 현금 합의를 요구하는 수법을 사용하고 있다. 만약 피해자가 합의를 거부하거나 거부감이 드러날 경우, 이들은 병원 진단서를 발급받아 보험사에 대인 및 대물 보험금을 청구하며 돈을 뜯어내는 방식을 취한다.

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특히 한 개인이 이러한 수법으로 무려 80여 차례에 걸쳐 사고를 유발한 사례가 확인되어 주의가 필요하다. 또한 일부러 가벼운 충돌을 일으킨 뒤 입원 치료를 받는 것처럼 속여 보험금을 타내거나, 음주운전으로 의심되는 차량을 대상으로 차선 변경 순간에 일부러 사고를 내는 사례도 적발되어 있다. 금감원은 이 같은 행위가 보험사기방지특별법 위반 혐의로 간주될 수 있음을 명시하며 경찰에 해당 사실을 통보한 상태이다.

합의 전 경찰 신고 및 증거 확보의 중요성

금감원은 이러한 '보험사기'가 의심되는 상황이 발생했을 때 가장 우선적으로 취해야 할 행동으로 경찰과 보험사에 즉시 알리는 것을 강조했다. 급한 끼어들기, 이유 없는 급정거 등 일부러 낸 사고가 의심될 경우, 상대방과 합의에 이를 때까지 기다리지 않고 즉각적으로 당국에 신고해야 한다고 지침을 내렸다.

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신고 전에는 블랙박스 영상과 현장 사진, 목격자 진술 등을 반드시 확보하고, 상대방의 차량 번호와 인적사항을 꼼꼼히 기록해두는 것이 필수적이다. 금감원은 이를 통해 사고의 진실성을 입증하고 불법적인 보험금 청구나 합의금 요구에 대응할 수 있는 법적 근거를 마련할 수 있다고 설명했다.

골목길 및 입원 중 영리 활동에 대한 주의

사고가 빈번하게 발생하는 장소에 대한 예방 조치도 함께 제시되었다. 시야가 가려지는 골목길 진입로나 택시 승하차 구간은 일부러 낸 사고가 일어나기 쉬운 곳이므로, 운전자들은 미리 속도를 줄이고 주변 상황을 세심히 확인해야 한다고 금감원은 당부했다. 이러한 공간에서는 상대방의 의도적인 접근을 피할 수 있도록 방어 운전에 만전을 기해야 한다.

또한 입원 중 대리운전이나 택시 영업을 하며 입원 보험금과 합의금을 동시에 받는 행위는 허위입원 보험 사기에 해당할 수 있음을 경고했다. 금감원은 허위로 입원하고 입원 보험금 및 교통사고 합의금을 편취하는 행위가 명백한 보험사기라고 강조하며, 소비자들이 법적 책임으로부터 자유로워지기 위해 이러한 행위를 절대 하여서는 안 된다고 덧붙였다.

보험사기 신고센터 제보를 통한 적발 유도

금감원은 보험사기는 반드시 적발된다는 점을 소비자들이 명확히 인지해야 한다고 밝혔다. 고수익을 미끼로 한 비상식적인 보험사기 제안을 받거나, 의심스러운 사례를 알게 된 경우 주저 없이 '보험사기 신고센터'에 제보할 것을 요청했다. 이러한 적극적인 제보는 불법 사기 행위를 차단하고 선량한 소비자들을 보호하는 데 핵심적인 역할을 한다.

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보험사기 신고는 국번 없이 '1332'로 전화하거나 금융감독원 누리집을 통해 간편하게 진행할 수 있다. 금감원은 이번 기획조사 결과를 바탕으로 지속적으로 보험사기 사례를 안내하고 소비자 교육에 힘쓸 계획이며, 이를 통해 자동차 보험 사기 근절과 금융 시장 건전성 유지에 최선을 다하겠다고 밝혔다.