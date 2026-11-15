글로벌 완성차 업계, 중국 협력 확대... 마쓰다6e·마세라티 사례로 본 원가 절감과 규제 딜레마

글로벌 완성차 업체들이 중국 협력을 넓히며 원가 경쟁력을 확보하고 있다. 다만 미국과 유럽의 관세 및 기술 규제가 강화되면서 중국 협력이 판매 채널을 좁히는 부담으로도 작용하고 있다.

일본 마쓰다의 전기차 ' 마쓰다6e'가 벨기에 앤트워프항에 도착한 가운데, 글로벌 완성차 업체들의 중국 협력 이 한층 강화되고 있다. 이 차량은 마쓰다와 중국 창안자동차 가 공동 개발했으며, 중국 난징의 합작 공장에서 생산되어 유럽으로 수출된다.

업계에서는 중국과 협력하지 않으면 생존하기 어렵다는 말까지 나온다. 완성차 업체들은 중국의 비용 경쟁력과 기술을 활용해 경쟁 우위를 확보하려 하지만, 미국과 유럽의 원산지 규정 및 공급망 규제가 강화되면서 중국 기술 의존이 판매 채널을 좁히는 '양날의 검'이 될 수 있다는 평가도 나온다.

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중국 협력이 원가 절감의 핵심 수단이 된 이유

완성차 업체들이 중국에서 기대하는 가장 큰 효과는 원가 절감이다. 미국 자문회사 로듐그룹(Rhodium Group)이 2월 발표한 중국 자동차 가격 분석에 따르면, 중국 비야디(BYD)의 차량 1대당 원가는 중국산 테슬라보다 약 4,700달러 낮은 것으로 추정된다.

원가 차이의 가장 큰 요인은 수직 계열화(약 2,369달러)와 간접비(약 1,719달러)다. 특히 간접비 절감은 연구개발과 경영 기능을 중국에 집중해 상대적으로 낮은 인건비를 활용하고, 현지 파트너와 더 긴밀하게 협력하는 방식에서 주로 비롯된 것으로 분석됐다.

글로벌 업체들도 중국에 연구개발 허브를 두거나 현지 기업과 손잡는 방식으로 간접비를 낮추고 있다. 컨설팅사 AlixPartners는 지난달 보고서에서 중국 브랜드 전기차의 대당 생산원가가 약 20,000달러로, 비교 대상인 유럽 브랜드(약 31,000달러)보다 35% 낮다고 분석했다.

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마세라티와 마쓰다, 중국 기업과 나눈 역할 분담

중국 경제매체 제일재경(First Financial)은 12일 스텔란티스 그룹이 화웨이, 장화이자동차(Jianghuai Automobile)와 함께 신형 마세라티 모델 개발을 위한 3자 협력을 추진하고 있다고 보도했다.

보도에 따르면 역할은 세 갈래로 나뉜다. 마세라티가 디자인을 맡고, 화웨이가 기술을 제공하며, 장화이가 엔지니어링과 생산을 책임지는 구조다. 이 모델은 중국에서는 화웨이·장화이 브랜드 '마에스트로(Maestro)'로, 해외에서는 마세라티 브랜드로 판매하는 방안이 검토되고 있다.

마쓰다6e도 같은 방식으로 개발됐다. 마쓰다는 설계와 주행 기술을 맡았고, 창안자동차는 전동화 기술과 생산을 담당했다. BMW 역시 중국 판매용 신형 iX3의 운전자 보조 기능을 현지 기업 모멘타(Momenta)와 공동 개발했다.

한 수입차 업체 관계자는 현재 중국과 협력하지 않는 완성차 업체는 없다고 말했다. 그는 솔직히 미래가 중국에 있는 것처럼 느껴진다고도 덧붙였다.

중국 수출 거점 확대와 유럽·미국 규제의 충돌

중국 공장의 역할은 현지 판매를 넘어 글로벌 수출 거점으로 커지고 있다. 중국승용차협회(CPCA)에 따르면 합작 브랜드와 프리미엄 브랜드의 중국산 승용차 수출은 지난해 793,000대에서 올해 1월부터 10월까지 1,072,000대로 늘어났다.

월평균 수출량은 107,000대로 지난해보다 62% 증가했다. 특히 4월 이후 월간 수출이 100,000대를 넘는 흐름이 7개월 연속 이어졌다.

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그러나 무역 규제라는 한계도 분명하다. 유럽연합(EU)은 2024년 10월부터 5년간 중국에서 생산된 순수 전기차에 기본 관세 10%를 적용하고, 여기에 기업별 상계관세 7.8~35.3%를 추가로 부과하고 있다.

이 조치는 중국 공장에서 생산된 외국 브랜드 차량에도 적용된다. 중국산 테슬라에는 7.8%의 상계관세가 붙는다.

미국의 대응은 더 강하다. 중국 기업이 개발한 커넥티드카 통신과 자율주행 소프트웨어는 2027년형부터, 관련 하드웨어는 2030년형부터 미국 내 사용이 금지된다.

완성차 업계가 풀어야 할 다음 과제

결국 글로벌 완성차 업체들은 비용과 기술을 위해 중국과의 협력을 심화해야 하지만, 협력이 깊어질수록 미국과 유럽의 규제에 더 많이 부딪히는 딜레마에 놓여 있다.

어느 수준까지 중국 기술을 채택할지, 그리고 어떤 시장에서 판매할지가 기업들의 핵심 과제가 될 전망이다. 원가 절감 효과와 시장 접근성 사이에서 기업별 전략 차이가 더 뚜렷해질 수 있다.

마쓰다6e의 앤트워프항 도착은 중국 생산 기반 차량이 유럽 시장으로 이어지는 실제 경로를 보여주는 사례다. 같은 구조가 마세라티와 BMW의 사례로 확산되는 흐름에서, 업계는 중국 협력의 이익과 규제 리스크를 함께 계산해야 하는 상황에 직면해 있다.