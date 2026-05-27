글로벌 유동성 확대와 AI 산업 성장에 따른 한국 증시 밸류에이션 정상화 전망

글로벌 유동성 확대와 인공지능 산업 성장에 따른 반도체 수요 증가로 한국 증시의 기업가치 평가가 정상화될 것이라는 분석이 나왔다. 주요 연구기관은 코스피 ROE와 PBR 전망치를 상향 조정하며 11,000포인트 목표치를 제시했고, 글로벌 유동성 회복과 내수 업종 실적 개선 가능성도 주목했다.

글로벌 유동성 확대와 인공지능(AI) 산업 성장에 따른 반도체 수요 증가가 한국 증시의 밸류에이션 (기업가치 평가) 정상화를 이끌 것이란 전망이 제기되었다. 이에 따라 관련 분석기관은 코스피 의 지속가능 자기자본이익률( ROE )을 기존 14.8%에서 16.1%로, 12개월 선행 주가순자산비율( PBR )도 2.2배에서 2.75배로 상향 조정했다.

목표치 11,000포인트에 내재된 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 12.4배 수준으로 나타났다. 양 연구원은 "한국 증시의 높은 PBR이 부담스럽지 않다"며 "현재 한국 증시의 PBR은 수익성이 더 낮은 대만 증시와 비교해도 여전히 절반 이하 수준에 머물러 추가적인 재평가 여력이 충분하다"고 분석했다. 이어 "특히, 글로벌 유동성 확대가 증시 밸류에이션 상승을 지지할 것"이라며 "일부 투자자들은 향후 반도체 가격 안정화가 국내 반도체 기업들의 실적 전망을 악화시킬 수 있다고 우려하지만, 풍부한 유동성이 유지되는 환경에서는 반도체 가격 조정만으로 주식 가치가 크게 하락하지는 않을 것"이라고 전망했다.

양 연구원은 "이란 전쟁 이후 일시적으로 둔화했던 글로벌 유동성 확대 흐름이 5월 들어 대부분 회복된 것으로 추정된다"며 "이에 글로벌 빅테크 기업들이 회사채 발행 등을 통해 원활하게 자금을 조달하고 있으며, 데이터센터 투자 역시 지속될 것"이라고 내다봤다. 아울러 2027년 기업 이익 전망치가 추가 상향될 가능성에도 주목했다.

양 연구원은 "현재 코스피200 기업들의 2026년 영업이익은 반도체를 제외해도 전년 대비 41.8% 늘어날 것으로 예상되는 반면 내년 전망치는 15.7% 수준"이라며 "글로벌 유동성 확대가 지속될 경우 AI 관련 산업뿐 아니라 금융, 소비재 등 내수 업종에서도 이익 전망치 상향이 가능할 것"이라고 관측했다. 이러한 흐름 속에 코스피는 26일 8000포인트를 돌파하며 새로운 역사를 썼다. 이날 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서는 정은보 이사장과 직원들이 기념 세리머니를 펼쳤다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

코스피 밸류에이션 PBR PER ROE 글로벌 유동성 AI 반도체 한국거래소 기업이익 전망

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

삼성전자, 2026년형 AI TV에 '비전 AI 컴패니언' 탑재... 시청 경험의 패러다임을 바꾸다삼성전자가 2026년형 TV 및 모니터 라인업에 혁신적인 비전 AI 컴패니언(VAC)을 적용하여, 시청 중 궁금증을 실시간으로 해결하고 맞춤형 콘텐츠를 추천받는 AI 허브로서의 새로운 시청 경험을 제공합니다.

Read more »

AI 과학자, 빅테크가 과학실로 간 이유, 실험실로 출근하는 AI, ‘실험은 손맙?’ AI 앞에서 무장해제AI 과학자의 탄생의 실체, 빅테크가 과학실로 간 이유, 실험실로 출근하는 AI, ‘실험은 손맙?’ AI 앞에서 무장해제, AI가 과학자의 가장 강력한 도구가 될까, 혹은 인간 지능을 압도하는 첫 번째 비(非)인간 연구자가 될까.

Read more »

[Biz-inside,China] 파운데이션 모델 시대 다음 승부수…중국 ‘토큰 경제’ 주목파운데이션 모델을 중심으로 AI 기술이 빠르게 진화하면서 새로운 기술과 개념, 서비스 모델이 잇따라 등장하고 있다. 과학기술 혁신 영역의 '과학을 위한 AI(AI for Science:AI4S)'부터 각 분야의 'AI+', 전장에 투입된 드론까지.AI는 과학기술 혁신, 산업 발전 더 나아가 국방·군사 분야까지 깊이 파고들며 그야말로 글로벌 경쟁 구도를 재편하는 모양새다.

Read more »

연성대 컨소시엄, AID 전환 중점 전문대학 지원사업 선정연성대학교(총장 권민희)가 인하공업전문대학·동양미래대학교와 구성한 ‘YID 컨소시엄’이 교육부와 한국연구재단이 주관하는 ‘2026년 AID(AI+Digital) 전환 중점 전문대학 지원사업’ 수도권 권역 연합형 사업단에 선정됐다. AID 전환 중점 전문대학 지원사업은 전문대학의 인공지능(AI)·디지털 전환(DX) 역량을 강화하고 전공교육과 AI·DX 기술을 융합한 실무형 전문기술인재를 양성하기 위해 올해 신설된 국가사업이다. YID 컨소시엄은 3개 대학의 상호 보완적 역량을 결합해 전문대학형 AI·DX 전환 모델을 공동 구축한다.

Read more »

[교육이 미래다] ‘인공지능 중심대학’에 선정…AI 인재 키우는 거점 도약서강대학교 산업 현장 연계 실전 교육 강화 AI 교과목·심화 연계전공 신설 AI 창업 생태계 조성에도 앞장 서강대학교가 정부의 ‘AI 중심대학’ 사업에 신규 선정되며 인공지능(AI) 인재 양성의 핵심 거점으로 도약한다. 서강대는 지난 5일 정부가 추진하는 AI 인재 양성 핵심 사업인 ‘AI 중심대학’에 선정됐다고 밝혔다. 대학 측은 이를 기반으로 기존 소프트웨어(SW) 교육 체계를 AI 중심으로 확대하고, 산업 현장과 연계한 실전형 교육을 강화해 글로벌 수준의 AI 인재를 육성할 계획이다.

Read more »

[AI기자의 News Briefing] 5월27일 오늘의 주요 뉴스를 전해 드립니다. | 뉴스레터중앙일보 뉴스레터 ‘AI기자의 News Briefing’은 Google Cloud AI를 활용하여 신문 1~5면의 주요기사를 이해하기 쉬운 200자 ‘생성형 AI’ 요약 서비스로 제공합니다.

Read more »