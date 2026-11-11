글렌모렌지 50년산 위스키 4750만원 낙찰, 희소성·공예가의 가치 상승

글렌모렌지 50년산 위스키가 4750만원에 낙찰되며 고급 주류 시장의 희소성과 수집가 수요가 증가하고 있다. 149병만 생산된 이 위스키는 미국 도예가의 세라믹 패키지에 담겨 특별한 가치를 더한다.

글렌모렌지 50년산 위스키가 4750만원에 낙찰되며 고급 주류 시장에서 희소성과 공예가의 가치를 재확인했다. 149병만 생산된 이 위스키는 미국 도예가 피터·로리 핑커스 부부가 수작업으로 만든 세라믹 패키지에 담겨 특별한 수집가 가치를 지닌다.

희소성으로 빚어낸 가치

글렌모렌지 디렉터 빌 럼스든은 50년 한정판이 1975년산 원액을 담은 오크통 5개에서 시작되었다고 밝혔다. 1999년에는 아메리칸 오크통 4개와 스페인 셰리 오크통 1개의 원액을 혼합해 별도 오크통에 옮겨 숙성을 이어가며 최종적으로 세라믹 패키지와 함께 완성되었다.

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이와 같은 긴 숙성 기간과 극소량 생산은 한 병을 단순한 술이 아니라 수집품으로 승화시켰다. 소비자들은 이제 양보다 품질과 개성을 중시하며, 고급 주류 시장을 견인하고 있다.

국내외 시장의 반응과 수요 증가

스코틀랜드 소더비 경매에서 '맥캘란 파인&레어 1926 60년'이 212만5000파운드(약 38억원)에 낙찰되었다. 이 위스키는 1926년 증류한 원액을 60년간 숙성해 단 40병만 생산된 제품이다.

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국내에서는 1~10월 위스키 수입량이 1만3549t으로 22.8% 감소했으나 수입액 감소율은 7.5%에 그쳤고, t당 평균 수입 단가는 약 20% 상승했다. 이는 전체 소비량이 줄었음에도 고급 위스키에 대한 수요가 증가하고 있음을 시사한다.

초고가 럭셔리 위스키와 와인 시장의 성장

페르노리카 코리아는 2026년 더 글렌리벳 55년, 아벨라워 50년, 발렌타인 40년 등 2000만원대부터 1억원대에 이르는 초고가 위스키를 선보였으며, 올해 하반기에도 더 글렌리벳 56년과 발렌타인 40년 네 번째 에디션을 출시할 계획이다.

신세계백화점 주류 관계자는 맥캘란 레드 컬렉션 71년(약 1억8000만원)과 78년(약 2억2000만원) 등 초고가 위스키가 지속적으로 판매되고 있다고 전했다. 와인 부문에서도 르로아 뮈지니 등 2억원대 와인이 백화점에서 판매되고 있으며, 2015 빈티지 와인 스크리밍 이글은 2000만원대임에도 수 병이 팔렸다.

나라셀라 관계자는 해외와 가격을 비교하며 까다롭고 스마트하게 초고가 와인을 찾는 고객층이 늘고 있다고 말하며, 프리미엄 와인은 브랜드 인지도와 품질, 산지 명성을 중요하게 여긴다고 덧붙였다. 1~10월 부르고뉴 와인·샴페인 매출은 전년 동기 대비 약 25% 증가했고, 미국 나파밸리의 프리미엄 브랜드 덕혼과 파 니엔테는 각각 약 14%와 12% 성장했다.

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백화점뿐 아니라 대형마트와 편의점에서도 초고가 주류와 와인 판매가 늘어나고 있다. 이는 고급 주류 시장이 단순한 소비를 넘어 투자와 선물용으로 확장되고 있음을 보여준다.