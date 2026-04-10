극우 유튜버 전한길, 이재명·이준석 관련 허위 사실 유포 혐의로 구속영장 신청

이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표 등에 대한 허위 사실을 유포한 혐의로 고발된 유튜버 전한길 씨에게 경찰이 사전구속영장을 신청했다. 전 씨는 확인되지 않은 정보를 유포하여 명예훼손 혐의를 받으며, 현재까지 9건의 고발이 접수되었다. 전 씨는 자신의 행위가 정치적 보복이라고 주장하며, 검찰 조사를 앞두고 있다.

이재명 대통령과 김현지 청와대제1부속실장에 대한 허위 사실을 유포한 혐의로 고발된 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길 씨가 서울 동작경찰서 내 서울경찰청 형사기동대에 피의자 신분 첫 소환 조사에 출석하기 전 입장을 밝혔다. 그는 이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표 등에 대한 명예훼손 혐의로 세 차례 경찰 조사를 받았으며, ' 이준석 개혁신당 대표가 부정선거로 당선됐다'는 취지의 주장을 펴거나, 이 대통령과 김현지 청와대 제1부속실장 사이에 혼외자가 있다고 주장하는 등, 근거 없는 허위 사실을 유포했다. 전 씨는 이 같은 주장을 하며 더불어민주당 등으로부터 고발당했으며, 자신의 유튜브 채널 ' 전한길 뉴스' 등에서 '이 대통령에게 현상금 10만 달러를 걸자'는 취지로 말하고, 곽종근 전 육군특수전사령관의 12·3 내란 관련 증언이 '민주당 회유에 의한 것'이라는 취지로 발언하는 등, 다양한 허위 사실 유포 혐의를 받고 있다.

경찰은 전 씨에 대해 사전구속영장을 신청했으며, 현재까지 전 씨 관련 고발은 총 9건에 달한다. 전 씨는 자신의 유튜브 방송에서 사전영장청구 사실을 밝히며, 오는 13일 오후 2시에 서울 서초구 서울중앙지검에 영장 청구 전 피의자 조사를 위해 출석할 예정이라고 밝혔다. 그는 자신을 상대로 한 영장 청구가 '정치적 보복'이라고 주장하며, 검찰 조사를 통해 구속영장 청구 여부가 결정될 예정이다.\경찰은 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손 등 혐의로 전 씨에 대해 사전구속영장을 신청했다. 이는 전 씨가 이재명 대통령, 이준석 개혁신당 대표, 김현지 청와대 제1부속실장 등에 대한 허위 사실을 지속적으로 유포한 데 따른 것이다. 전 씨는 자신의 유튜브 채널과 기타 소셜 미디어 플랫폼을 통해 확인되지 않은 정보를 퍼뜨렸으며, 이러한 행위는 정치적 갈등을 증폭시키고 사회적 혼란을 야기했다는 비판을 받고 있다. 특히, 전 씨는 '이재명 대통령이 160조원 규모의 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다'는 주장이나 '이준석 개혁신당 대표가 미국 하버드대에서 경제학을 복수 전공한 것은 거짓'이라는 주장 등, 명백한 허위 사실을 유포하여, 관련된 인물들의 명예를 훼손하고 대중에게 잘못된 정보를 전달했다. 경찰은 이러한 행위의 심각성을 인지하고, 전 씨의 구속을 통해 허위 사실 유포 행위를 근절하려는 의지를 보이고 있다. 검찰은 전 씨가 출석하면 조사 후 구속영장 청구 여부를 결정할 예정이며, 이는 허위 사실 유포 행위에 대한 엄중한 처벌을 시사한다.\전 씨의 구속영장 신청은 사회적으로 큰 파장을 일으키고 있다. 그의 행위는 표현의 자유의 범위를 넘어, 타인의 명예를 훼손하고 사회적 혼란을 야기하는 등, 그 심각성이 크다고 판단된다. 전 씨는 자신의 유튜브 채널을 통해 정치적 편향된 주장과 확인되지 않은 정보를 지속적으로 유포하며, 특정 인물과 집단을 비방해왔다. 이러한 행위는 건강한 여론 형성을 방해하고, 사회적 갈등을 심화시키는 결과를 초래했다. 전 씨는 자신의 행위가 정치적 보복이라고 주장하지만, 그의 주장은 객관적인 증거와는 거리가 멀다는 평가가 지배적이다. 이번 사건을 통해 허위 사실 유포 행위에 대한 경각심을 높이고, 표현의 자유가 책임감을 동반해야 한다는 점을 강조해야 한다. 검찰의 구속영장 청구 여부 결정은 향후 비슷한 사건에 대한 중요한 선례가 될 것이며, 사회 전반에 걸쳐 허위 정보에 대한 경계심을 강화하는 계기가 될 것이다





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