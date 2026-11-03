극단 쿼드, 김우옥 연출 '혁명의 춤' 공개...실험극의 본질 재조명

극단 쿼드가 김우옥 연출의 구조주의 연극 '혁명의 춤'을 통해 실험극의 진화 과정을 조명한다. 1976년 초연된 이 작품은 전통적 플롯을 배제하고 빛과 소리로 구성된 독특한 형식을 지닌다.

대학로극장 쿼드가 관록 있는 연출가들의 문제작을 연이어 소개하며 연극의 진로를 점검하는 '연극의 질문들: 진화하는 텍스트' 기획을 진행하고 있다. 극작가이자 연출가인 김명화 는 최근 젊은 세대가 주축이 된 소극장 연극이나 스타시스템의 대형 연극이 증가하는 추세 속에서 중량감 있는 제작에 대한 그리움을 표명했다.

이번 기획은 이러한 사회적 요구에 부응하기 위해 마련된 것으로, 연출가 김아라와 김광보의 작품에 이어 현재 공연되고 있는 작품은 한국 최고령 연출가인 김우옥의 작품이다. 김우옥은 한평생 실험극을 지지해 온 원로로, 이번 무대에서 구조주의 연극 작품인 마이클 커비의 '혁명의 춤'을 선택해 쿼드가 던진 질문에 대한 답을 제시한다.

Also read 칼더와 이우환, 동서양 미술거장 국제갤러리서 나란히 개인전 | 연합뉴스

1976년 뉴욕 초연, 서늘한 혁명 정신 담겨

'혁명의 춤'은 1976년 뉴욕에서 마이클 커비의 연출로 초연된 작품으로, 68혁명과 베트남전으로 들끓던 시대를 반영하여 제목에 '혁명'이라는 단어를 포함하고 있다. 그러나 이 작품이 다루는 혁명은 냉전과 사회적 격동의 시대를 배경으로 함에도 불구하고 매우 서늘한 성격을 띠고 있다. 마이클 커비는 현실정치의 설교장이 되어가던 당대 연극을 경계하며 연극만의 고유한 형식미를 강조한 인물이다.

특히 마이클 커비는 희곡을 재현하는 전통적 연극조차 거부하며 연극의 순수한 정체성을 찾기 위해 연극사를 폭넓게 뒤적였다. 그는 희곡의 문학성에 구애받지 않는 구조주의 연극을 창안했으며, 이러한 맥락에서 '혁명의 춤'은 구체적인 등장인물과 플롯이 존재하지 않는 특징을 지닌다.

Advertisement

몬드리안화법 같은 무대, 빛과 소리의 변주

이 작품의 무대는 빛과 어둠, 소리와 침묵, 행위자들의 존재와 움직임, 그리고 몇 마디의 대사가 패턴처럼 변주되며 구조를 만들어 간다. 이는 비유하자면 몬드리안의 그림이 인물과 풍경을 재현하지 않고 선과 색채로만 운용되는 것과 같은 이치다. 문학적 구체성을 생략한 무대이지만, 오히려 관객들의 머릿속에서는 저마다의 혁명의 이미지가 구축되는 심리적 효과를 낳는다.

마이클 커비가 제안한 이러한 형식은 연극이 텍스트의 단순한 복제가 아닌 시각적이고 청각적인 경험의 총체임을 강조한다. 배우들의 몸짓과 정적, 그리고 조명의 변화가 결합되어 관객에게 새로운 감각적 충격을 전달하는 방식은 기존의 서사적 연극과는 완전히 다른 차원의 예술적 체험을 제공한다.

반세기 만의 재조명, 진화하는 텍스트와 관객

뉴욕 초연 당시 미국에서 실험극을 공부하던 김우옥은 '혁명의 춤'에 배우로 출연했다. 그는 한국에 돌아와 실험극을 가르쳤으며 1981년에는 자신의 연출로 '혁명의 춤'을 선보인 바 있다. 초연 당시와 달리 당시 한국 사회에서는 몰이해와 냉담한 반응이 주류를 이루었지만, 김우옥은 기회가 될 때마다 구조주의 연극을 연출했고 시대에 맞는 요소들을 고민하며 변주를 시도해 왔다.

이번 공연에서는 집단의 에너지가 강화되었다는 평가를 받고 있다. 초연 후 반세기가 지난 현재 무대에 서 있는 '혁명의 춤'은 이제 관객들이 호기심을 갖고 반응하며 새롭게 해석되고 있다. 김명화는 이렇게 말한다. 진화하는 텍스트 옆에 진화하는 관객이 있다는 점을 상기시키며, 연극의 본질적인 가치와 그 변천 과정에 대한 깊은 성찰을 유도한다.