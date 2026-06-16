그림자 속의 여성들: 아내, 연인, 뮤즈를 넘어 자신의 이름으로

이 기사는 역사 속에서 남성의 성취 뒤에 가려진 여성들, 특히 조지 오웰의 아내 아일린 오쇼네시, 알베르트 아인슈타인의 첫 번째 아내 밀레바 마리치, 존 레논의 파트너 오노 요코의 이야기를 재조명한다. 이들은 뛰어난 능력과 교육을 받았지만 시대적 한계와 남성 중심 서사 속에서 자신의 이름을 빛내지 못했다.

페미니즘이 새로운 에프워드가 된 시대, 여성의 관점에서 금기에 반기를 드는 이 칼럼은 역사 속에서 누군가의 아내, 연인, 뮤즈로만 기억된 여성들을 그들 자신의 이름으로 조명한다. 이들의 존재는 대개 수십 년이 지난 후에야 세상에 알려졌고, 그마저도 불완전하다.

우리는 왜 이렇게 늦게서야 그들을 발견하는가? 어쩌면 너무 늦은 시도일지 모르지만, 그럼에도 불구하고 이들의 삶을 들여다보는 것은 여성의 역사가 얼마나 왜곡되고 숨겨져 왔는지 깨닫는 첫걸음이 될 것이다. 조지 오웰의 첫 아내 아일린 오쇼네시는 옥스퍼드대학을 장학금으로 졸업하고 심리학 석사까지 받은 지적인 여성이었다. 그는 1936년 에릭 블레어와 결혼한 후 남편의 글쓰기를 물심양면으로 지원했고, 스페인 내전 때는 반파시스트 단체에서 일하며 병참과 뉴스 제작을 도맡았다.

남편이 총상을 입자 직접 간호했고, 스탈린의 스파이로부터 남편을 구해 영국으로 탈출시키는 데 성공했다. 그러나 오웰의 저서 '카탈로니아 찬가'에서 그는 '아내'로만 37차례 언급될 뿐, 이름조차 거의 등장하지 않는다. 애나 펀더의 저서 '위 워 머스트 비 리멤버드'는 오웰이 아내의 존재를 의도적으로 지웠다고 주장한다. 아일린의 편지가 사후에 발굴되면서 그의 행적이 조금씩 드러났지만, 여전히 그의 기여는 과소평가되고 있다.

오웰의 걸작 '1984' 역시 아일린의 정신적 깊이와 공감 능력이 없었다면 탄생하지 못했을 것이라는 평가도 있다. 밀레바 마리치는 알베르트 아인슈타인과 같은 학교, 같은 학과에서 공부한 물리학자였다. 취리히공대에 함께 입학해 동일한 수업을 듣고 토론했으며, 아인슈타인은 편지에서 '우리의 공동 작업'을 언급하기도 했다. 1986년 발견된 편지들에서 아인슈타인이 밀레바에게 '상대 운동에 대한 연구를 함께 마무리하자'고 제안한 내용이 나왔다. 또한 아인슈타인이 강의 노트를 밀레바의 필체로 작성했다는 증거도 있다.

그러나 역사는 밀레바를 단순한 아내로만 기억했다. 그의 학업 성취와 연구 기여는 오랫동안 묻혀 있었고, 오늘날까지도 논쟁의 대상이다. 아인슈타인의 불륜과 재혼은 그의 삶에 또 다른 그림자를 드리웠다. 오노 요코는 존 레논의 파트너로 유명하지만, 그는 독립적인 개념미술가로서 1960년대 플럭서스 운동의 일원이었다.

앤디 워홀, 백남준과 함께 작품을 전시할 정도로 예술계에서 인정받았으나, 레논과의 관계 이후 세상의 시선은 그를 '비틀즈 해체의 주범'으로 낙인찍었다. 일본인, 여성, 난해한 퍼포머라는 정체성이 겹치면서 그는 미움의 대상이 되었다. 레논이 피살된 후에는 '남편 잡아먹은 여자'라는 비난까지 더해졌다. 그의 예술적 성취는 무시되고, 개인이 아닌 현상으로 취급되었다.

이러한 편견은 인종, 성별, 예술 장르의 경계가 만들어낸 결과였다. 이들의 사례는 여성의 업적이 왜 역사에서 지워졌는지 보여준다. 남성 중심 사회에서 여성의 역할은 정서적 지원이나 가사에 국한된다고 여겨졌고, 지적 교류나 실제 기여는 인정받지 못했다. 애나 펀더의 비유처럼, 공중 줄타기에서 와이어가 보이면 경외심이 사라지듯, 아내의 존재가 드러나면 남성의 성취가 감소한다고 생각했다.

아일린과 밀레바는 당대 최고 수준의 교육을 받은 엘리트였지만, 시대적 한계 속에서 자신의 재능을 온전히 발휘하지 못했다. 그들의 삶은 우리에게 '그의 그녀'가 아닌 '그녀 자신'으로 기억될 권리에 대해 질문을 던진다





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