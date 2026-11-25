제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표가 한국에 2.5%포인트 상향한 과잉생산 관세의 근거를 밝혔다. 표적 관세율이 기존 무역협정 관세율 15%를 넘지 않는다는 해석이 나온다.

워싱턴발 연합뉴스 보도에 따르면, 제이미슨 그리어 미국 무역대표부 (USTR) 대표가 한국에 대한 관세율을 2.5%포인트(p) 상향한 ' 과잉생산 관세'의 근거로 '정부 지원 및 인프라 계획'을 지목했다. 그리어 대표는 25일(현지시간) CNBC 방송에 출연해 이같이 밝혔다.

무역법 301조에 따른 과잉생산 관세 부과의 근거를 묻는 질문에 그리어 대표는 '한국의 경우 올해 여름 정부 지원 및 인프라 계획을 다수 발표했다'고 답했다. 한국 관세율 조정과 관련한 미국 측 공식 설명이 방송을 통해 구체화된 셈이다.

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과잉생산 관세 근거로 지목된 한국 인프라 계획

그리어 대표가 거론한 한국 정부의 지원 및 인프라 계획은 비수도권 지역에 반도체, 피지컬 인공지능(AI), AI 데이터센터 등 첨단산업 삼각 축을 구축하겠다는 내용의 '3대 메가 프로젝트'를 가리키는 것으로 보인다. 이는 보도에서 해석된 내용이며, 그리어 대표가 해당 사업명을 직접 언급한 것은 아니다.

그리어 대표는 다른 국가들이 해당 국가의 경제적 여건으로는 실질적으로 정당화되지 않는 생산을 하거나 생산 능력을 구축하는 것을 과잉생산 문제로 규정했다. 그는 '우리가 제안하는 것은 이런 과잉생산 능력 문제에 대응하는 일련의 표적 관세'라고 말했다.

이 설명에 따르면 미국이 문제 삼는 대상은 특정 기업이나 단일 품목이 아니라 생산 능력 자체의 과잉 구축이다. 정부 지원과 인프라 투자가 경제적 필요를 넘어서는 생산 능력으로 이어지는지가 판단 기준이 되는 구조다.

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협정 관세율 15% 범위 안에서 조정되는 표적 관세

그리어 대표는 표적 관세 상당수가 미국이 '협정 관세율'이라고 부르는 수준을 따르게 될 것이라고 설명했다. 이는 지난해부터 한국 등과 체결해 온 무역협정에 따른 관세율에 맞춰진다는 의미다.

한국에 대해 이미 발표된 12.5%의 '강제노동 관세'와 이번에 발표된 '과잉생산 관세'를 합산한 표적 관세율이 기존 무역협정 관세율인 15%를 넘지 않는다는 의미로 해석된다. 두 관세를 더해도 협정 상한선을 초과하지 않도록 설계됐다는 뜻이다.

그리어 대표는 '기존 관세에 (세율이) 추가되는 것은 아니다. 실질적으로는 오히려 (무역협정 당시 관세율 대비) 부족한 부분을 채우는 것'이라고 강조했다. 기존 협정 세율에 새로운 부담을 얹는 방식이 아니라, 협정 당시 세율과의 차이를 메우는 방식이라는 설명이다.

중국 과잉생산 관세 20%와 관세 휴전 범위

그리어 대표는 이 방침에서 중국만은 예외라고 강조했다. USTR은 중국에 대한 과잉생산 관세로 20%를 발표했으며, 이는 앞서 발표된 강제노동 관세 12.5%보다 높은 수준이다.

그리어 대표는 둘 중 높은 과잉생산 관세가 중국에 적용된다고 설명했다. 중국의 과잉생산 관세율이 한국과 달리 협정 관세율 기준이 아닌 별도의 수치로 정해졌다는 점이 이번 발표의 차이로 읽힌다.

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그리어 대표는 '중국은 우리가 일정 수준의 관세를 부과할 것이라는 점을 이해하고 있다. 이번 조치는 그러한 이해의 범위 안에 있다'며, 내년 1월 10일 만료되는 양국 간 '관세 휴전'의 범위는 넘지 않을 것이라고 말했다.

그는 미국이 20%를 넘기는 등의 조치를 취할 경우 중국이 이를 합의 위반으로 간주할 것이라고 밝혔다. 해당 합의에 따라 300억달러 규모의 중국산 상품에 대해 관세를 면제하는 조치도 유효하다고 덧붙였다.

그리어 대표는 멕시코를 포함한 많은 국가에 중국산 중간재가 유입되고 있으며, 해당 국가들이 이러한 중간재를 통제하기 위한 조치를 취하지 않고 있다고 지적했다. 그는 이것이 중국의 과잉생산 능력 문제를 전 세계적으로 확산시키는 결과로 이어진다고 주장했다.

과잉생산 관세가 무역 질서에 던지는 과제

이번 발표에서 확인되는 핵심 수치는 한국에 대한 상향폭 2.5%포인트, 강제노동 관세 12.5%, 기존 무역협정 관세율 15%, 중국 과잉생산 관세 20%, 관세 휴전 만료일 내년 1월 10일, 중국산 상품 면제 규모 300억달러다. 각 수치는 방송 발언과 보도 내용에 근거한 것이다.

한국 입장에서는 표적 관세율이 협정 관세율을 넘지 않는다는 설명이 가장 직접적인 관심사다. 다만 그리어 대표의 발언은 방송 인터뷰에서 나온 것이며, 구체적인 적용 절차나 세율 산정 방식에 대한 추가 공식 자료는 이번 보도에서 확인되지 않았다.

무역 질서 측면에서는 정부 지원 정책 자체가 아니라 과잉생산으로 판단되는 생산 능력이 관세 근거가 될 수 있다는 점이 주목된다. 이번 발언은 미국이 주요 교역국의 산업 정책을 무역 조치와 연결해 검토하고 있음을 보여준다.