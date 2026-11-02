그래핀스퀘어, 2027년 양산 목표로 포항 공장 가동…가전·반도체 적용 기대

그래핀스퀘어는 포항 공장에서 연간 30만㎡ 규모로 그래핀을 양산할 계획이다. 2027년 글로벌 가전사 납품을 시작으로 반도체 소재로까지 활용범위를 넓힌다.

그래핀스퀘어 는 포항 블루밸리국가산업단에 위치한 공장에서 내년부터 가전 및 전자제품용 그래핀 필름을 본격 양산하겠다고 밝혔다. 홍병희 대표 가 이끄는 이 기업은 구리보다 100배 높은 전기 전도성과 다이아몬드보다 2배 높은 열 전도성을 지닌 그래핀을 상용화하는 데 성공했으며, 2027년 초 글로벌 가전 파트너사와의 물량 공급을 시작할 예정이다.

2027년 양산 시작…포항 공장 가동률 80% 목표

그래핀스퀘어는 지난해 420억원을 투자해 완공한 포항 공장에서 연간 30만㎡ 규모의 CVD 그래핀 필름을 생산할 수 있는 체제를 갖췄다. 현재 클린룸, 롤투롤 합성 라인, 모듈 조립 라인의 시운전이 완료된 상태이며, 고객사 샘플 공급을 통해 가전 모듈의 초도 양산 공정 튜닝을 진행 중이다. 홍병희 대표는 글로벌 가전사 파트너와 양산 물량 조율을 마친 2027년 초에는 공장 가동률을 70%에서 80% 이상으로 끌어올릴 것이라고 밝혔다.

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연속 생산 기술로 품질 균일도…AI 검사 시스템 도입

그래핀스퀘어의 핵심 경쟁력은 대면적 그래핀 필름의 품질 균일도를 높이는 연속 생산 기술에 있다. 약 200미터 길이의 구리 포일을 연속적으로 활용하여 공정 조건 편차를 줄였으며, 생산 라인에 인공지능 기반 비파괴 검사를 도입해 불량 검출과 품질 관리를 자동화하고 있다. 특히 자체 개발한 구리 식각 용액을 통해 그래핀 생산 과정에서 사용된 구리를 최대 97%까지 재활용하는 시스템을 내후년까지 구축하여 원가 절감과 생산 효율 개선을 동시에 추진 중이다.

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소형 가전부터 반도체까지…중적외선 활용 다양

상용화에 가장 근접한 분야는 소형 가전제품이다. 그래핀 발열체를 적용한 조리기구와 헤어, 뷰티 디바이스 등이 제품화 단계에 있으며, 중적외선을 이용해 조리나 스타일링하는 방식으로 작동한다. 홍병희 대표는 멀티쿠커가 기존 제품 대비 약 600W로 전력 소모가 절반 수준이며, 에너지 효율이 30% 정도 높다고 설명했다. 이 밖에도 반도체 분야에서는 극자외선 노광 장비용 펠리클과 패키징용 방열, 전자파 차폐 소재 개발이 진행 중이다.

2029년 EUV 펠리클 양산…한국 그래핀 밸리 구축 비전

반도체 소재 중 극자외선(EUV) 노광 장비용 펠리클은 장비 내 장시간 내구성을 검증하는 단계에 있으며, 2029년 양산을 목표로 하고 있다. 방열 및 전자파 차폐 소재는 2027년에서 2028년 사이 시장 진입을 추진 중이다. 홍병희 대표는 포항을 중심으로 연구소, 대학, 제조 공장이 유기적으로 연결된 글로벌 그래핀 밸리를 완성하여 대한민국이 탄소 소재 강국으로 도약하는 데 기여하겠다고 밝혔다.