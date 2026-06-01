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권창영 2차 종합 특별검사팀, 조태용 전 국가정보원장 피의자 소환

정치 News

권창영 2차 종합 특별검사팀, 조태용 전 국가정보원장 피의자 소환
권창영조태용윤석열
📆6/1/2026 1:15 AM
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권창영 2차 종합 특별검사팀은 '계엄 정당화 메시지 전달' 의혹과 관련해 조태용 전 국가정보원장을 피의자 신분으로 소환했다. 조 전 원장은 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 이후 미국 정보기관을 접촉해 계엄을 정당화하는 취지의 메시지를 전달하려 한 혐의를 받는다.

3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합 특별검사팀은 '계엄 정당화 메시지 전달' 의혹과 관련해 조태용 전 국가정보원장을 피의자 신분으로 소환했다. 조 전 원장은 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 이후 미국 정보기관을 접촉해 계엄을 정당화하는 취지의 메시지를 전달하려 한 혐의를 받는다.

특검팀은 국정원이 비상계엄 선포 다음 날인 2024년 12월 4일 오전 국가안보실로부터 '우방국가에 비상계엄의 배경을 설명하라'는 요청과 함께 한글로 작성된 문건을 전달받은 것으로 보고 있다. 조 전 원장은 앞서 조은석 내란 특별검사팀으로부터 직무 유기 등 혐의로 기소돼 재판받고 있다. 홍 전 차장의 동선이 담긴 국정원 폐쇄회로(CC)TV 영상을 국민의힘 측에만 제공하는 등 정치에 관여한 혐의(국정원법 위반), 계엄 당시 대통령으로부터 계엄 관련 문건을 받은 사실이 없다는 허위 내용을 헌법재판소에서 증언한 혐의(위증)도 있다.

종합특검 출석한 안성식 전 해경 기획조정관은 계엄에 해양경찰청을 조직적으로 가담시키려 한 의혹이 제기돼 해임된 안성식 전 해경 기획조정관이 1일 내란 부화수행 혐의 피의자 조사를 받기 위해 경기도 과천 2차종합특검에 출석하고 있다. 안 전 조정관은 윤석열 전 대통령, 여인형 전 방첩사령관과 같은 충암고 출신으로 윤 전 대통령 당선 후 해경 소속으로는 처음으로 대통령직 인수위원회에 파견된 인물이다. 특검팀은 안 전 조정관이 계엄 선포 직후 전국 지휘관 화상회의에서 직원들의 총기 휴대와 합동수사본부 수사 인력 파견을 주장하며 윤 전 대통령의 내란 행위에 가담하려 했다는 의혹을 수사 중이다.

안 전 조정관은 2023년부터 방첩사 내부 규정인 '계엄사령부 편성 계획'에 계엄 선포 후 합수부가 구성되면 해경 인력을 자동으로 파견한다는 내용이 추가되도록 관여했다는 의혹도 받는다. 특검팀은 안 전 조정관을 피의자로 입건한 이유를 설명했다. 특검팀은 '내란특검에서는 안 전 조정관을 충암고 법조인 출신으로 내란 사전모의에 참여했는지 조사했으나 확인되지 않아 혐의없음 처분한 것'이라고 말했다.

'특검팀은 계엄 당시 해경의 내란 가담 여부에 대한 추가 조사를 통해 안 전 조정관을 피의자로 입건했다'고 설명했다.

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권창영 조태용 윤석열 계엄 내란 해양경찰청

 

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