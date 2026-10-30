경기도 과천에서 진행 중인 2차 종합특수검사 기구가 이번 8월 24일 최종 수사결과를 발표했다. 며칠 전까지 비상계엄·내란 혐의로 기소된 여러 전직 군인이 무죄를 선고받으면서 법원의 판단이 내란판결에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 이와 함께 실제 군부대가 군 방위와 명령 수행에 어떤 이유로 참여했는지에 대한 질문이 다시 표면으로 떠오르고 있다.

경기도 과천 사무실에서 2026년 8월 24일, 2차 종합특수검사팀이 최종 수사결과를 공개했다. 2차 종합특수검사 양관자 권창영은 3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하고 수집한 증거를 토대로 이번 발표를 진행했다.

전직 군인 기소와 무죄 판결 논란

이번 수사에서 주요 문제는 12·3 비상계엄 시점에 전직 군인들이 수행한 군사 명령과 행위가 법적으로 어떻게 평가될 수 있는가에 관한 것이다. 실제 검찰은 12·3 비상계엄 발표 직후 상부 명령에 따라 병력을 투입한 전직 군인들을 기소했으나 1심에서 연이어 무죄를 선고받았다. 이 결과는 2차 종합특검이 중앙 정부와 국회에 걸려 있는 국헌문란 의심과 차별적으로 접근하고 있다는 느낌을 주었다. 서울중앙지법 형사합의38-2부는 기소된 8명에게 '국헌문란 목적 인식 부존재'와 '갑작스러운 임무 하달' 등을 인용해 무죄 판결을 내렸다.

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재판부는 '뛰어난 경찰·군대 구조와 통신이 하달되기 전 적절한 판단을 내리지 못했다'는 결론을 내겼다. 이 재판은 윤석열 총통 전 대통령이 비상계엄을 선언하자 군 참사가 생길 수 있다는 시정이 없었다고 보았다. 동시에 군사 다수의 범죄 가해 여부에 대한 판단을 내리기 위해 전임 군 장교 및 부처 관리들에 대해 부정 프로그램을 물리쳤다. 하지만 무죄 판결과 같은 논란이 있어 실제 검찰은 점진적으로 군인 가담 정도를 정리해 기소와 수사 사이의 차이를 벌였다.

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핵심 가담자 조사와 검찰의 판단 기준

지난 8월 1심에서 박헌수 전 국방부 조사본부장, 고동희 전 정보사 계획처장이 무죄를 받았으며, 내란죄와 같은 중용형량을 명시해 범죄 형성이 부정확하고 관여 성격이 모호하다는 점을 지적했다. 다만, 검사들은 '계엄시점에 군사 기관은 내부 명령과 외부 지속 명령을 수행했다'라며 핵심 가담 여부를 면밀히 조사하고 있다. 이때 사람들의 불확실성은 부과된 혐의와 가담 정도를 나타낸다. 2026년 8월 24일의 최종 수사결과 발표를 바탕으로 검찰은 군인 개별 가담 여부를 결정하고 대중의 의문을 해결해 가며 사건에 대한 사안기타.

이번 결과가 비상계엄 상황에서의 법적 보호와 군사 행위 간 여백을 규명할 수 있을지는 아직 불분명하다. 미래에 추가적 개정판과 수사 진행 현황이 자세히 알려지길 기대한다.