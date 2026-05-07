권익위 김건희 명품가방 사건 종결 처리와 김 전 국장 사망, 정승윤 전 부위원장 영향력 논란

2024년 8월 8일 세종시 자택에서 숨진 김아무개 전 국민권익위원회 부패방지국장의 유서 공개로 권익위의 김건희 여사 명품가방 수수 사건 종결 처리 과정에서 윤석열 전 대통령과 정승윤 전 부위원장의 비밀 회동이 드러나면서 권익위의 노골적인 봐주기 조사가 재조명되고 있다. 권익위 태스크포스(TF)는 정 전 부위원장이 전원위원회의 검토 권한을 제한하고, 담당 부서 의견을 무시한 채 사건 종결을 결정한 정황을 확인했다. 김 전 국장은 권익위의 종결 처리 결정에 반대 의견을 가졌으며, 사건 종결 처리 두 달 후 자택에서 사망한 채 발견됐다. 정 전 부위원장은 윤 전 대통령의 서울대 법대 후배로, 부위원장 임명 당시부터 공직자 부패 감시 기관 수뇌부로 적절치 않다는 비판을 받아왔다. 현재 부산대 법학전문대학원 교수로 재직 중인 정 전 부위원장은 6·3 지방선거에서 부산시교육감 출마를 선언한 상태다.

2024년 8월 8일 세종시 자택에서 숨진 채 발견된 김아무개 전 국민권익위원회 부패방지국장의 카카오톡 '나와의 채팅'에 남긴 유서 일부가 공개되면서, 국민권익위원회 (권익위)의 김건희 여사 명품가방 수수 사건 처리 과정에 대한 의혹이 재조명되고 있다.

해당 사건은 2024년 6월 권익위가 '청탁금지법 위반 사항 없음'으로 종결 처리한 바 있으며, 이 과정에서 윤석열 당시 대통령과 정승윤 당시 권익위 부위원장 겸 사무처장이 대통령 관저에서 비밀 회동을 가졌다는 정황이 드러나면서 권익위의 노골적인 봐주기 조사를 암시하는 단초를 제공했다. 특히 권익위는 법정 처리 기간 90일을 크게 초과한 116일 만에 사건을 종결 처리했으며, 당시 정 부위원장은 '공직자 배우자는 제재 규정이 없다'며 '직무 관련성 여부를 논의했으나 종결했다'고 설명했다. 이는 정치적 압박으로 대통령 부부에게 면죄부를 준 것이라는 비판을 불러일으켰다.

권익위원회 정상화 추진 태스크포스(TF)의 조사 결과에 따르면, 정 전 부위원장은 2024년 6월 10일 해당 사건 처리를 결정할 권익위 전원위원회 회의 2시간 전 정무직·상임위원과 비공식 회의를 소집해 수사기관 이첩·송부 대신 '사건 종결'을 처리 방향으로 언급한 사실이 확인됐다. TF는 '사무처장(정 전 부위원장)은 전원위 위원들의 검토 권한을 제한하고, 담당 부서 의견 및 절차 등을 무시했으며, 피신고자(윤석열 전 대통령 등)와의 비공식 접촉 과정에서 청탁금지법을 위반했을 소지가 있다'고 판단했다.

이는 정 전 부위원장이 윤 전 대통령을 만나 사건 처리 방향을 논의하고 실제 종결 처리에 영향력을 행사한 정황을 시사한다. 김건희 여사 명품가방 수수 사건의 실무 담당자였던 김아무개 전 부패방지국장은 권익위의 종결 처리 결정에 반대 의견을 가졌으며, 사건 종결 처리 두 달 후인 2024년 8월 8일 세종시 자택에서 숨진 채 발견됐다. 그는 사망하기 9일 전부터 하루 전까지 카카오톡 '나와의 채팅' 기능을 활용해 유서 형식의 메시지를 남겼으며, 가족에게 '이 사건이 종결 처리될 줄은 몰랐다'며 당시 실무 책임자이자 부패 방지 전문가로서의 도의적 책임감과 자책감을 토로했다고 한다.

권익위는 고 김 전 국장과 유족에게 공식 사과하기로 했다. 정승윤 전 부위원장은 검찰 출신으로 윤석열 전 대통령의 서울대 법대 후배이며, 20대 대선 당시 윤 전 대통령 후보 캠프와 당선 후 대통령직인수위원회에서 함께 일했다. 그의 부위원장 임명 당시에도 공직자 부패를 감시해야 할 권익위 수뇌부 인사로 적절치 않다는 비판이 제기됐다. 현재 부산대 법학전문대학원 교수로 재직 중인 정 전 부위원장은 6·3 지방선거에서 부산시교육감에 출마할 뜻을 밝힌 상태다.

한편, 권익위가 김건희 여사 명품가방 수수 사건에 대해 종결 처리한 후, 서울중앙지검은 2024년 10월 김 여사와 최재영 목사를 모두 불기소 처분했다. 그러나 김건희 특검은 지난해 12월 해당 사건에 대해 특정경제범죄 가중처벌법의 알선수재 혐의로 김 여사와 최 목사를 기소했다. 이는 권익위와 검찰의 방탄 조사 및 수사와 특검의 명품가방 사건의 대가성 인정으로 법정 공방이 예고된 상황이다





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김건희 명품가방 사건 국민권익위원회 윤석열 정부 정승윤 전 부위원장 김아무개 전 국장

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