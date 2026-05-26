권오갑 총재가 제시하는 한국 프로축구의 혁신과 지속 가능한 미래 전략

한국프로축구연맹 권오갑 총재는 투명한 경영과 전문 인재 양성을 통해 케이리그의 체질을 개선했으며, 대표팀과 리그의 선순환을 위한 장기적인 백년구상의 필요성을 강조했습니다.

권오갑 한국프로축구연맹 총재는 기업 경영의 성공 신화를 스포츠 행정으로 옮겨와 한국 축구의 체질을 근본적으로 개선해 온 인물이다. 그는 에이치디현대 명예회장이라는 직함과 더불어 지난 13년간 케이리그 의 수장으로서 한국 프로축구의 현대화를 이끌어왔다.

권 총재가 강조하는 경영의 핵심은 바로 '사람'과 '약속'이다. 그는 부임 초기부터 사무실의 칸막이를 없애고 수평적인 소통 구조를 만드는 파격적인 행보를 보였으며, 이는 단순한 공간의 변화가 아니라 업무 효율성과 유연한 사고를 지향하는 조직 문화의 혁신을 의미했다. 특히 교육지원팀을 신설해 구단 경영진과 실무자들을 대상으로 마케팅과 홍보, 산업 전반에 대한 강좌를 연 것은 축구 행정을 전문 영역으로 격상시키려는 그의 강한 의지가 반영된 결과였다. 그는 전문 경영인으로서의 역량을 바탕으로 축구 연맹을 단순한 관리 기구가 아닌 하나의 산업 조직으로 탈바꿈시켰다.

그의 재임 기간 중 가장 돋보이는 성과는 투명 경영의 정착과 팬 신뢰의 회복이다. 과거 한국 프로축구는 허수 관중이라는 고질적인 문제에 시달렸으나, 권 총재는 이를 정면으로 돌파했다. 당장의 관중 수치 하락이라는 구단들의 우려와 반발에도 불구하고, 그는 투명한 데이터만이 장기적인 신뢰를 구축할 수 있다는 신념으로 전면 유료 관중 집계 시스템을 도입했다. 이러한 결단은 케이리그를 단순한 스포츠 경기를 넘어 가치 있는 콘텐츠로 인식하게 만들었고, 결국 3년 연속 300만 관중 시대라는 놀라운 성과로 이어졌다.

또한 1부와 2부 리그의 승강제 정착, 아시아에서 가장 빠른 비디오 판독 시스템 도입, 표준화된 데이터 보급 등은 경기 운영의 공정성을 높이고 팬들이 납득할 수 있는 환경을 조성하는 데 결정적인 역할을 했다. 그는 행정의 전문성을 강화하기 위해 변호사와 회계사 등 전문 인력을 충원하고, 인재들을 해외 구단과 기관에 파견해 국제적인 감각을 익히게 하는 등 인적 자원 투자에 아낌없는 지원을 보냈다. 권 총재는 한국 프로축구와 국가대표팀의 관계를 '운명 공동체'라고 정의한다.

대표팀에서 활약하는 선수들이 결국 케이리그라는 토양에서 성장하며, 리그의 성장이 다시 대표팀의 경쟁력으로 이어지는 선순환 구조가 필수적이라는 논리다. 그는 일본 축구의 '백년구상'과 같은 장기적인 시스템과 철학의 필요성을 역설하며, 단기적인 성과에 일희일비하기보다 유소년 육성과 생활체육, 그리고 프로리그의 경쟁력이 조화롭게 성장하는 지속 가능한 구조를 만들어야 한다고 주장한다.

최근 홍명보 감독의 국가대표팀 선임과 관련해 팬들이 느끼는 상실감과 갈등에 대해서도 깊이 공감하면서도, 케이리그가 지도자까지 성장시키는 무대가 되어야 한다는 점과 한국 축구의 정체성을 지키는 것의 중요성을 함께 언급했다. 특히 대한민국이 11회 연속 월드컵 진출이라는 세계적인 대기록을 세운 것은 브라질이나 독일 같은 축구 강국들과 어깨를 나란히 하는 위대한 성취이며, 이를 바탕으로 더 높은 단계로 도약해야 한다는 자부심을 강조했다. 결국 권오갑 총재가 지향하는 지점은 한국 축구가 시스템에 의해 움직이는 건강한 생태계를 구축하는 것이다.

그는 기업 경영과 스포츠 행정의 본질이 결국 사람과 시스템을 운영하는 것이라는 점에서 동일하다고 믿는다. 단기적인 성과보다는 장기적인 방향성을 설정하고, 그 방향을 공유할 수 있는 인재를 양성하는 것이 한국 축구의 미래를 만드는 유일한 길이라는 것이다. 케이리그 아카데미를 통해 배출된 인재들이 현장에서 역량을 발휘하고 있는 모습은 그의 인재 중심 경영이 옳았음을 증명한다. 그는 팬들의 솔직하고 빠른 반응을 통해 스포츠 시장의 특성을 체득했으며, 이러한 경험이 다시 기업 경영의 통찰력으로 연결되는 상호 보완적인 관계를 유지하고 있다.

앞으로도 그는 한국 축구가 글로벌 경쟁력을 갖춘 산업으로 성장하고, 국민에게 사랑받는 스포츠로서 그 위상을 공고히 할 수 있도록 행정적, 제도적 기반을 다지는 데 주력할 것으로 보인다





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