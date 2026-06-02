권영국 정의당 서울시장 후보, 마지막 호소 "정의당 살려주세요"

6·3 지방선거 본투표를 하루 앞두고 권영국 정의당 서울시장 후보가 시민들에게 정당 투표로 15번 정의당을 지지해 달라고 호소했습니다. 구로디지털단지에서 진행한 마지막 유세에서 권 후보는 코스피 8천 돌파와 초고층 빌딩 증설 속 서민들의 삶이 나아지지 않는다며, 공공임대주택과 대중교통 무상화 등 진보 정책의 필요성을 역설했습니다. 또한 TV 토론에서 진보 정당의 목소리가 사라지는 것을 우려하며, 정의당이 진보 정치의 최소한의 공간임을 강조했습니다. 혐오 세력의 비난이 있었지만 성소수자 김나율 씨 등 지지자들은 정의당이 거대 양당이 말하지 못하는 불평등과 차별 문제를 대변해야 한다고 말했습니다.

진보 정치를 사랑하는 시민 여러분, 정의당 을 살려주십시오. 죽이지 마십시오. 그것은 우리에게 뼈 아픈 상실이 될 것입니다. 민주노동당으로부터 시작되었던 이 진보 정당의 불씨가 꺼지지 않도록 부탁드립니다. 6·3 지방선거 본투표를 하루 남겨둔 2일 오후 권영국 정의당 서울시장 후보는 시민들에게 정의당 을 살려달라고 거듭 호소했습니다.

권 후보는 본인의 기호인 7번이 아닌 정당 투표로 15번 정의당에 투표해달라고 외쳤습니다. 권 후보는 지난 5월 21일 공식 선거 운동 첫날 구로디지털단지 인근에서 유세를 시작해 마지막 유세도 구로디지털단지에서 끝마쳤습니다. 이곳 구로는 정의당 대표였던 고 노회찬 의원의 상징이기도 한 6411번 버스가 지나가는 곳이자 젊은 노동자들의 일터이기도 합니다. 권 후보는 이날 코스피 8천 돌파와 서울의 초고층 빌딩 증설을 언급하며 서민들의 삶이 실제로 나아지고 있는지 의문을 제기했습니다.

그래서 공공임대주택, 대중교통 무상화, 병원비 100만 원 상한제를 주장하며, 이는 그림의 떡 같은 고급 아파트보다 서민들에게 더 의미있는 정책이라고 강조했습니다. 권 후보는 재래시장과 골목 시장을 단순 선거 수단으로 이용해온 기존 정치를 비판하며, 진보 정치가 삶의 고통이 있는 현장에서 다시 시작해야 한다고 말했습니다. 또한 이재명 정부의 경제 성장 논리와 별개로, 가장 낮은 곳으로 가서 삶이 처절한 사람들 곁에서 호흡해야 한다고 역설했습니다. TV 토론 기회가 이번에 끝나지 않을까 두렵다며, 정의당을 살려야 진보 정치의 최소한의 공간이 유지된다고 호소했습니다.

노동자와 세입자의 편을 드는, 불평등과 양극화 문제를 이야기하는 정당이 없는 TV 토론, 기후 정의를 말하지 않는 다음 선거판을 상상해보라며, 재건축과 양극화, 불평등에 맞서 당당하게 이야기할 수 있는 진보 정당 하나쯤은 살려두어야 한다고 외쳤습니다. 한편, 구로디지털단지역 인근에서는 공산주의 반대 등의 손피켓을 든 혐오 세력이 권 후보와 정의당을 향해 비난하기도 했습니다.

성소수자 여성 김나율 씨는 권 후보에 앞서 올라 정의당 지지를 당부하며, 정의당에 투표하는 것은 사표가 아니라 여러분의 미래에 투표하는 일이고, 치솟는 집값을 바로 잡는 일이며, 차별받는 사람들의 목소리를 대변하는 일이라고 말했습니다. 정의당이 지금 어려운 시기이지만 전국 곳곳에서 후보들이 출마했으며, 정의당은 사라져선 안 되고, 더 나은 평등한 대한민국과 거대 양당이 말하지 못하는 많은 것들을 말할 정당이라고 강조했습니다





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정의당 권영국 서울시장 지방선거 진보정치

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