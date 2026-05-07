권역모자의료센터 11곳, 산과 전문의 인력 기준 미달…응급 분만 대응 시급

정부가 지정한 전국 권역모자의료센터 20곳 중 11곳이 산과 전문의 필수인력 기준을 충족하지 못해 응급 분만 대응에 어려움을 겪고 있다. 전문가들은 인력 부족 문제를 해결하기 위해 거점센터 집중화와 정책적 지원 강화가 필요하다고 지적한다.

정부가 24시간 응급 분만 과 고위험 임산부 ·신생아 진료를 위해 지정한 전국 권역모자의료센터 20곳 가운데 11곳이 산과 전문의 필수인력 기준을 충족하지 못한 것으로 확인됐다. 최근 발생한 ‘분만실 뺑뺑이’로 태아가 숨지는 비극이 재발할 수 있다는 우려가 제기되면서 지역별 응급 분만 대응 전문인력 확충이 시급하다는 지적이 나오고 있다.

보건복지부 자료에 따르면, 3월 기준 권역모자의료센터로 지정된 상급종합병원 20곳 중 산과 전문의 필수인력 기준인 4명을 충족하지 못한 병원이 11곳에 달했다. 이 중 7곳은 경북 칠곡, 부산광역시, 제주특별자치도 등 비수도권 지역에 위치해 있어 의료진 수급의 지역 간 격차도 큰 것으로 나타났다. 권역모자의료센터는 복지부가 고위험 임산부의 응급 분만 및 신생아 진료가 24시간 가능하도록 지원하는 제도로, 첫해 설치비 10억원과 매년 운영비 6억원을 지원한다. 그러나 전문의 인력 부족으로 24시간 응급 분만 대응이 현실적으로 어려운 상황이다.

특히 충북대병원과 양산부산대병원은 산과 전문의가 각각 1명뿐으로 365일 24시간 응급 진료가 불가능한 구조다. 양산부산대병원 관계자는 “올해 3월 산과 전문의 1명이 퇴사해 현재 산과 전문의가 1명뿐이라 24시간 당직 순환이 불가능하다”고 말했다. 충북대병원 관계자도 “최소 산과 전문의 6~8명이 있어야 당직 순환이 가능할 것”이라고 설명했다. 산과 전문의를 구하지 못해 개소조차 하지 못한 병원도 있다.

제주대병원은 권역모자의료센터 운영을 위해 산과 전문의를 모집하고 있지만 지원자가 없어 어려움을 겪고 있다. 제주대병원 관계자는 “지난해부터 센터 담당 산과 전문의 모집 공고를 내고 있지만 지원자가 없다”고 말했다. 복지부는 매년 센터로부터 분만 건수, 병상이용률, 인력 현황 등 사업 실적을 보고받고 있지만, 필수인력 기준 미달 시 지정 취소나 제재는 없었다. 복지부 관계자는 “전반적으로 전문의 인력 수급이 어려운 상황”이라며 “인력 기준 미달 시 지정을 취소하면 해당 지역에 분만의료 인프라 공백이 생길 우려가 있다”고 말했다.

전문가들은 모자의료센터에 대한 관리·감독을 강화하고 인력이 부족한 상황에서 운영을 실질화하려면 거점센터 운영 등 센터 집중화가 필요하다고 지적한다. 정형준 ‘건강권 실현을 위한 보건의료단체연합’ 정책위원장은 “정부는 필수인력 기준조차 갖추지 못한 곳을 모자의료센터로 지정만 한 채 응급 분만 대응에 대한 평가와 점검 없이 예산만 투입했다”며 “응급 상황이 발생했을 때 권역모자의료센터에 전화해도 의료진을 구할 수 없는 상황이 발생하지 않도록 인력이 부족한 현 상황에서는 거점센터로 집중화하는 방안을 고려해야 한다”고 말했다. 산과 전문의 부족 현상을 해결하기 위한 다양한 정책적 접근도 필요하다.

임산부 고령화와 시험관 임신 시술 증가 등으로 고위험 임산부가 늘어나고 있지만, 산부인과 의사는 감소 추세다. 이재관 대한산부인과학회 이사장은 “의료 사고에 대한 법적 책임 부담으로 산부인과 기피 현상이 이어지면서 지원자가 줄어, 현재 산부인과 의사 평균 연령이 50세로 고령화되고 있다”며 “분만 의료사고 관련해 국가의 책임을 강화하고 고령산모·다태임신 등 고위험 요인에 따른 수가 가산 체계도 필요하다”고 말했다





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권역모자의료센터 산과 전문의 응급 분만 고위험 임산부 의료 인프라

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