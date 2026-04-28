권성동 의원, 통일교 불법 정치자금 수수 혐의로 징역 2년 확정...정교분리 원칙 위반 지적

권성동 국민의힘 의원이 통일교로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의로 징역 2년과 추징금 1억원을 선고받았다. 재판부는 이 사건 정치자금이 특정 종교 단체가 향후 국가 권력에 접근하기 위한 수단으로 제공된 것임을 지적하며, 정치 권력과 종교의 유착 관계를 우려했다. 권 의원은 5선 국회의원이자 정당 대표 정치인으로서 헌법에 규정한 청렴 의무를 저버렸고, 지역구민과 국민들의 기대와 국회의원으로서의 책무를 저버렸다는 비판을 받았다.

권성동 국민의힘 의원이 통일교 로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의로 징역 2년과 추징금 1억원을 선고받았다. 서울고법 형사2-1부(재판장 백승엽)는 28일 오전 10시30분 권 의원에 대한 선고공판에서 1심 판결을 확정했다.

재판부는 이 사건 정치자금이 특정 종교 단체가 향후 국가 권력에 접근하기 위한 수단으로 제공된 것임을 지적하며, 정치 권력과 종교의 유착 관계를 우려했다. 재판부는 권 의원이 5선 국회의원이자 정당 대표 정치인으로서 헌법에 규정한 청렴 의무를 저버렸고, 지역구민과 국민들의 기대와 국회의원으로서의 책무를 저버렸다고 비판했다. 또한 권 의원이 법률 전문가로서 자신의 행위에 대한 법적 의무를 인식하고 있었음에도 불구하고 증언에서 혐의를 부인한 점도 형량에 반영했다.

재판부는 권 의원이 윤 전 본부장에게 적극적으로 금품을 요구하지 않았고, 30년간 공직에서 국가와 사회 발전에 이바지한 점 등을 고려해 양형을 결정했다. 1심 재판부는 지난 1월 권 의원에게 징역 2년을 선고하고 1억원의 추징을 명령했다. 이 판결이 확정되면 권 의원은 의원직을 상실하게 되며, 향후 10년간 피선거권이 박탈되어 선거에 출마할 수 없다. 한편, 이스라엘이 휴전 표시물을 스멀스멀 옮기며 가자 지대에 군사 기지를 건설하고 있는 것으로 알려졌다





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권성동 통일교 정치자금법 위반 정교분리 원칙 국민의힘

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