권석준 교수, '차이나 반도체 라이징'서 분석한 한중 반도체 경쟁의 현실과 미래 전략

성균관대 권석준 교수는 중국 반도체 기업의 급부상에 대해 기술적 한계와 시장 심리를 분리 분석하며, 한국 반도체 산업이 구조 전환과 올바른 투자 전략으로 대응해야 한다고 조언했다.

성균관대 권석준 교수는 저서 ' 차이나 반도체 라이징'과 '반도체 삼국지'를 통해 글로벌 반도체 산업의 패러다임 변화를 예리하게 관측해왔다. 그의 분석은 단순한 기술 논평을 넘어, AI 수요 폭발과 중국 정부의 체계적인 산업 지원이 맞물리며 형성된 새로운 시장 균형을 설명하는 핵심 자료로 평가받는다.

최근 반도체 주가는 AI의 진정한 수익성 검증과 중국 반도체 기업의 급격한 기술 도약이라는 이중고에 시달리며 혼조세를 보이고 있다. 특히 7월 중국 메모리 기업 창신메모리(CXMT)의 상하이 증시 상장 성공과 중국산 액침 DUV 노광장비 양산 시작 소식은 시장에 큰 충격을 안겼다.

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이 같은 뉴스 속성에 반응해 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 단 하루 만에 13~14% 폭락하는 등 투자자들의 불안감이 극에 달했다. 이러한 급격한 조정은 중국 반도체 기술의 실제 수준에 대한 우려와 함께, 단기 수급 과열 및 심리적 공포가 주가 변동성을 증폭시킨 복합적인 양상으로 해석된다.

AI 인프라 비용 구조 변화의 본질

권석준 교수는 현재 AI 산업의 병목 현상이 연산 처리에서 메모리와 전력 관리로 이전되고 있다고 진단한다. 마이크로소프트는 올해 설비 투자 증액분 중 약 250억 달러가 부품 가격 상승, 특히 메모리 가격 상승에 기인한다고 밝히며 비용 구조의 중대한 변화를 지적했다.

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메타 또한 투자 확대의 주요 이유로 메모리 가격 변동을 꼽았으며, 이는 AI 인프라 구축 비용이 반도체 소재 및 부품의 공급망 안정성과 직접적으로 연계됨을 의미한다. AI 기술이 학습 단계에서 추론 단계로 전환되면서 HBM뿐만 아니라 서버용 D램과 기업용 SSD 등 메모리 계층 전체의 성능이 시스템 효율을 좌우하는 핵심 변수가 되었다.

이러한 환경에서 다음 단계의 기술 경쟁은 단일 품목인 HBM의 우위 다툼을 넘어, 메모리 계층 전체에 걸친 통합적인 효율성과 가격 경쟁력 확보로 확대될 전망이다. 각 기업의 투자 전략은 이러한 거시적인 비용 구조 변화에 어떻게 대응하느냐에 따라 달라질 것이다.

창신메모리의 도약과 기술 격차 분석

중국 메모리 기업 창신메모리는 현재 전 세계 D램 시장에서 4위 기업으로 입지를 굳혔으며, 상하이 커촹판 상장을 통해 공개 시장에서 대규모 자금을 지속적으로 조달할 통로를 확보했다. 이 같은 자금 확보 속도와 규모를 고려할 때, 향후 5년 내에 글로벌 D램 시장 3강 진입은 확실시되는 상황이다.

동시에 중국산 액침 DUV 노광장비의 양산 착수는 중국이 장비 병목 현상을 해결하고 증설 속도를 높일 수 있는 신호로 해석된다. 다만 권 교수는 당장의 기술적 위협보다는 시장 점유율을 통한 가격 경쟁력이 더 큰 변수라고 경고한다. 현재 창신메모리의 DDR5 칩은 삼성전자의 제품 대비 칩 면적이 약 40% 크고, 비트당 원가도 3사 대비 30% 이상 높은 것으로 분석되고 있다.

따라서 중국이 한국 기업에 미치는 직접적인 기술적 우위는 제한적이지만, 범용 D램 시장에 물량이 대거 유입되어 가격과 마진을 압박할 경우 실질적인 위협으로 작용할 수 있다. 이는 단순한 기술 추월 논리를 넘어 시장 구조적 균열을 통한 경쟁력 상실 가능성을 시사한다.

구조 전환 기술과 하이브리드 본딩의 중요성

권석준 교수는 한국 반도체 업계가 가장 경계해야 할 기술 분야로 하이브리드 본딩과 4F²(4F 제곱) 구조 전환 기술을 지목한다. 동일한 미세화 공정의 경쟁이라면 수십 년간 축적된 한국의 공정 노하우가 여전히 유리하지만, 구조가 근본적으로 바뀌면 이 노하우의 가치는 상대적으로 하락하게 된다.

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이미 중국 낸드 메모리 기업 양쯔메모리(YMTC)는 하이브리드 본딩 기술을 먼저 양산에 적용했으며, 세계 낸드 출하량 기준 세계 3위로 올라서는 성과를 거두었다. 삼성전자가 YMTC의 관련 특허를 라이선스했다는 보도는 기존 기술 고수 전략의 한계를 드러내는 단서로 볼 수 있다.

창신메모리가 이러한 D램 구조 전환 기술과 하이브리드 본딩을 앞당겨 적용하려는 전략도 일관된 기술 도약 경로로 이해할 수 있다. 이와 함께 화웨이가 중국산 HBM을 통해 자국 AI 가속기를 자체적으로 조달할 경우, 중국 내수 시장은 한국 HBM 기업들의 주요 고객 목록에서 제외될 수 있어 전략적 대응이 시급하다.

노광장비 제재의 실질적 효과와 전망

미국의 수출 제한은 여전히 중국 반도체 산업 발전의 가장 강력한 저지 장치로 작용하고 있으며, 그 중심에는 네덜란드의 ASML이 독점하는 노광장비가 있다. 최첨단 EUV 장비는 파장이 13.5나노미터로 미세한 회로 구현이 가능하나, 중국이 접근 가능한 DUV 장비는 파장이 193나노미터로 14배 이상 길어 공정 효율성에 근본적인 제약을 받는다.

중국 기업은 멀티패터닝 기법을 통해 7나노급 칩을 제작할 수 있으나, 이 과정은 장비 가동 시간과 비용 증대, 수율 감소 등을 유발하여 경제적 대량 생산에는 불리하다. 미국이 이러한 첨단 장비의 반출을 통제함으로써 중국의 반도체 굴기를 저지하려는 의도를 명확히 하고 있다.

올해 5대, 내년 20대 수준으로 계획된 28나노급 중국산 액침 DUV 장비의 도입은 장비 병목을 완전히 푸는 것이 아니라 미세한 균열을 만드는 단계로 평가된다. EUV 국산화는 여전히 먼 과제인 상황에서, 한국 기업이 HBM과 차세대 D램 구조 전환에서 속도 경쟁을 유지하며 투자 방향을 정확히 수립하는 것이 향후 생존의 핵심 열쇠가 될 것이다.