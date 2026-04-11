권력, 인간을 타락시키는가? '권력 중독'이 던지는 질문

권력의 본질과 폐해를 파헤치는 심리학 서적 '권력 중독' 출간. 뇌 속 도파민 활성화, 공감 능력 상실 등 권력의 부정적 영향력 분석. 개인과 조직 차원의 해결책 제시.

권력은 과연 인간을 타락시키는가? 이 질문에 대한 깊이 있는 탐구를 담은 책 ‘ 권력 중독 ’이 출간되었다. 저자인 카르스텐 셰르물리 교수는 진화생물학과 심리학 연구를 통해, 권력의 달콤함 뒤에 숨겨진 위험성을 날카롭게 파헤친다. 누구나 권력의 유혹에 빠져 공감 능력을 상실하고 자기중심적인 괴물이 될 수 있다는 경고와 함께, 타락한 권력으로부터 자신을 보호하고 건강한 사회를 만들기 위한 구체적인 해법을 제시한다. 권력은 단순히 개인의 성격을 드러내는 거울이 아니라, 뇌 속 도파민 을 활성화시켜 중독을 유발하는 강력한 힘을 지닌다. 통제 욕구 충족을 넘어, 권력은 쾌락과 자유를 선사하며 인간을 더욱 탐욕스럽게 만든다. 셰르물리 교수는 권력을 쥔 사람들이 왜 타인의 의견을 무시하고 공격적으로 변하는지, 그 심리학 적 기전을 다양한 연구 결과를 통해 설명한다. 엔론 회계조작 사건과 같은 사례를 통해, 권력 남용의 폐해가 조직 구성원의 자율성과 역동성을 얼마나 훼손하는지 보여준다.

이러한 분석은 권력의 부정적인 측면을 적나라하게 드러내며, 권력에 대한 경각심을 일깨운다.\‘권력 중독’은 단순히 권력의 위험성을 경고하는 데 그치지 않는다. 저자는 개인과 조직 차원에서 권력 남용을 막고 건강한 사회를 만들기 위한 실질적인 해결책을 제시한다. 개인에게는 자신을 비판하고 조언해 줄 수 있는 사람을 곁에 두어 권력에 대한 자기 성찰을 게을리하지 말 것을 조언한다. 조직 차원에서는 권력 감수성이 높은 리더를 선출하고, 권력 분산을 통해 특정 개인에게 권력이 집중되는 것을 막아야 한다고 강조한다. 또한, 저자는 현재의 불안감과 미래에 대한 두려움 때문에 권위적인 리더십에 의존하려는 유혹을 경계해야 한다고 역설한다. 각국의 스트롱맨이 등장하여 권위주의가 득세하는 현실에서, 그들이 약속하는 장밋빛 미래에 현혹되지 않도록 경고하며, 비판적 사고를 통해 스스로 판단하고 행동할 것을 촉구한다. 권력은 누구에게나 주어질 수 있으며, 누구라도 타락할 수 있다는 메시지는 우리 사회 구성원 모두에게 시사하는 바가 크다. 책은 권력의 본질에 대한 깊이 있는 통찰을 제공하며, 권력 남용의 위험성을 알리고, 건강한 사회를 만들기 위한 실천적인 지침을 제시한다.\셰르물리 교수는 권력과 관련된 오해를 풀고, 권력에 대한 균형 잡힌 시각을 제시한다. 그는 사이코패스 성향이나 테스토스테론 수치가 높은 사람이 권력을 더 잘 잡는다는 통념을 부정하며, 누구라도 권력의 유혹에 취약하다는 점을 강조한다. 권력은 개인의 성격 문제뿐 아니라, 뇌의 보상 회로를 자극하여 중독을 유발하는 생물학적, 심리적인 문제와도 깊이 관련되어 있다. 따라서 권력의 폐해를 막기 위해서는 개인의 노력과 함께, 조직 차원의 구조적인 변화가 필요하다. ‘권력 중독’은 개인의 권력욕을 성찰하고, 건강한 리더십과 조직 문화를 만들어나가기 위한 중요한 지침서가 될 것이다. 또한, 저자는 두려움 때문에 권위주의를 선택하거나 맹목적인 복종을 받아들이는 것을 경계하며, 비판적인 시각으로 세상을 바라보고 스스로 판단하고 행동할 것을 강조한다. 지금처럼 불확실성이 커지는 시대일수록, 개인의 책임감과 조직의 노력이 중요하다는 것을 역설한다. 이 책은 권력에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로, 개인과 사회의 건강한 성장을 위한 끊임없는 노력을 촉구한다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

권력 심리학 도파민 권력 중독 리더십

United States Latest News, United States Headlines