군인 채무 2배 급증, 금감원 금융연수 확대

군 내 현역 장병들의 채무 규모가 2배나 불어남에 따라 금융감독원이 국방 재정 담당자를 대상으로 한 금융 교육을 강화하고 있다. 불법 투자와 사기 피해를 막기 위한 맞춤형 경제 교육이 병영 내 핵심 과제로 부상했다.

금융감독원 은 국방부 소속 재정 업무 종사 군인들을 대상으로 금융 역량을 강화하기 위한 특별 연수를 진행하고 있다. 지난 11일 서울 중구 금감원 대강당에서 열린 행사는 이달 9일부터 12일까지 나흘간 진행된 '2026년 하반기 국방 재정 담당자 금융연수'의 한 장면이다. 이번 연수에는 각 부대에서 군인 재정 업무를 총괄하는 군인 42명이 참여하여, 병영 내부의 급증하는 금융 사고와 채무 문제 를 해결하기 위한 방법을 모색했다.

군인 대상 금융 연수의 필요성이 날로 커지는 배경에는 현역 장병들의 급격한 채무 증가라는 현실적인 위기감이 자리하고 있다. 금융당국과 부대 관계자들은 현역 병사들이 유튜브나 동료들의 권유를 통해 무분별하게 투자하거나, 악질 대부업체와 사기 범죄의 피해로 채무에 시달리는 사례가 빈발하고 있다고 진단했다. 이에 따라 부대 내 재정 담당자들이 단순한 회계 업무를 넘어 장병들의 재무 건강을 지키는 방파제 역할을 해야 한다는 목소리가 높게 나오고 있다.

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채무 규모 2배 증가, 불법 대출 피해 만연

육군 소속의 40대 ㄱ중령은 20년 가까이 장병들의 월급 관리 및 재정 업무를 수행해 온 전문가로서, 최근 2~3년 사이 자신에게 직접 채무 상담을 요청하는 군인들이 급증했다고 밝혔다. 그는 현역 장병들이 대부업체의 고금리 대출이나 보이스피싱 사기에 쉽게 노출되어 있다고 우려했다. 특히 계엄 수사 기간 중에는 군인을 대상으로 변호사 선임비를 명목으로 50만 원을 뜯어가는 범죄가 유행하기도 하는 등 다양한 금융 사기 수법이 동원되고 있다.

신용회복위원회의 공식 자료에 따르면 현역 장병의 채무 조정 확정 인원 수는 2021년 297명에서 지난해 432명으로 약 1.5배 증가했다. 더욱 우려스러운 점은 이들의 총 채무액이 2021년 약 56억 원에서 지난해 약 102억 원으로 4년 만에 두 배 가까이 불어났다는 점이다. 이러한 치솟는 채무 규모는 병영 내부의 금융 불안 요인이 그만큼 심각해졌음을 시사한다.

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월급 인상 효과 역효과, 안전한 투자 안내 필요

군인 월급 인상이 채무 증가로 이어지는 역설적인 결과가 나타나자 군 당국은 이를 심각하게 인지하고 있다. 현역 병사들의 월급은 2023년 기준 병장等级 약 100만 원대에서 현재 150만 원까지 인상되면서 장병들의 가용 소득이 늘었다. 그러나 이러한 여윳돈이 오히려 투자 실패나 범죄 피해의 원인으로 작용하여 채무 부채를 키우는 주요 원인이 된 것이다.

2024년 임관하여 육군학생군사학교에 배치된 ㄴ장교는 최신 트렌드 속에서 장병들이 겪는 금융적 혼란을 직접 목격했다. 그는 "임관 당시부터 휴대전화로 정보 접근이 쉬워지고 주식 시장이 상승세에 있었다. 병사들도 다른 또래처럼 주식 투자가 많았다"며 "부대 내에서는 '누가 코인으로 월급 두 달치를 날렸다'는 이야기가 돌기도 했다"고 전했다. 이에 따라 재정 담당자들은 장병들에게 안전한 투자 상식을 안내하는 것이 새로운 핵심 역할이 되었다고 강조했다.

금감원 금융교육 확대, 사각지대 없는 병영 지원

금융당국은 군 내 금융 사각지대를 해소하고 전문가를 양성하기 위해 군 재정 담당자를 대상으로 연수를 매년 두 차례 실시해왔다. 2012년부터 현재까지 총 816명의 군인이 이 연수를 수료했으며, 올 상반기에도 31명이 과정을 마치고 부대로 복귀하여 후배 장병들을 대상으로 금융 교육을 진행하고 있다.

금융교육의 내용은 단순한 기본 지식 전달을 넘어 실질적인 위험 대처 능력 함양으로 진화하고 있다. 연수 초기에는 금융 기본지식과 월급 관리법, 저축 방법 등이 중심이었다면, 현재는 불법 도박, 금융 사기, 가상자산 관련 내용이 핵심 커리큘럼으로 추가되었다. 금감원은 앞으로도 금융교육 콘텐츠를 지속적으로 다양화하여 군장병의 전반적인 금융 역량을 강화하고, 투명한 병영 문화 조성에 기여할 계획이다.