군 가혹행위 사망사고 허위 보고 간부, 항소심서도 무죄

육군 GOP 부대에서 가혹행위를 견디다 숨진 김상현 이병의 사망사고를 오발 사고로 잘못 보고한 간부 민 씨가 항소심에서도 무죄를 선고받았다. 재판부는 민 씨의 허위 보고가 공식 보고 체계와 무관하다고 판단했으나, 군인권센터는 강하게 비판했다.

육군 일반전초(GOP) 부대에서 발생한 고 김상현 이병의 사망 사고와 관련해 당시 상황을 허위 보고 한 혐의로 기소된 간부 민 씨가 항소심에서도 무죄를 선고받았다. 이번 판결은 군 내부의 가혹행위와 사고 은폐 관행에 대한 사회적 우려를 다시 한번 불러일으키고 있다. 2022년 11월 28일, 김 이병은 GOP 초소에서 총기를 사용해 스스로 목숨을 끊었다.

당시 상황 간부였던 민 씨는 화상 원격회의에서 대대장에게 "판초 우의에 총이 걸려 격발됐다"고 허위 사실을 보고한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 수사기관은 이 허위 보고가 초기 상황 보고서에 '오발 사고'로 기록되고 상급 부대에 전달되는 과정에 영향을 미쳤다고 판단했다. 이후 김 이병과 함께 경계근무를 섰던 선임병을 통해 정확한 상황이 파악되면서 보고 내용이 '미상'으로 변경되었지만, 군 당국의 초기 대응은 이미 왜곡된 상태였다. 1심 재판부는 민 씨가 당시 화상회의에 참여해 허위 보고를 했다고 단정하기 어렵다고 판단했다.

소초와 초소 간 이동 거리 등을 고려할 때 민 씨가 회의에 등장해 발언한 사실 자체는 인정되지만, 그 발언이 공소사실과 일치한다고 보기에는 증거가 부족하다는 이유였다. 또한 민 씨가 수사기관에서 공소사실을 인정하는 발언을 했으나 이를 보강할 증거가 없고, 자백이 유일한 증거라면 유죄의 증거로 삼을 수 없다고 판시했다. 검사의 항소로 진행된 항소심에서 재판부는 민 씨가 화상회의에서 허위 발언을 한 사실은 인정하면서도, 군대 내 정식 보고 체계에서 '오발 사고'로 보고된 것은 민 씨의 보고와 무관하게 이루어졌다고 봤다.

재판부는 "민 씨가 당시 사고 경위를 제대로 알지 못한 채 정신적 공황 상태에서 오발에 중점을 둔 상관들의 질문에 자신이 기억하는 단편적인 단어로부터 유추해 생각을 두서없이 보고한 것으로 보인다"고 판단해 무죄를 선고했다. 이번 판결에 대해 군인권센터는 "김 이병의 죽음 직후 현장에 처음 도착해 사고 원인을 왜곡하는 보고를 한 간부의 책임은 다시 한번 법망을 빠져나갔다"며 "가해자의 의도를 재판부가 친히 헤아려 봐주는 판결"이라고 강하게 비판했다. 한편 민 씨는 허위 보고 혐의와는 별개로 김 이병을 모욕한 혐의로 징역 4개월의 확정판결을 받았다.

민 씨와 함께 피해자를 괴롭힌 선임병 김 모 씨는 징역 6개월, 또 다른 선임병 송 모 씨는 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 이번 사건은 군 내부의 가혹행위와 사고 은폐 관행이 여전히 개선되지 않고 있음을 보여준 사례로, 군 당국의 근본적인 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다. 군인권센터는 또한 "김 이병의 죽음을 초래한 가혹행위에 대한 엄중한 처벌과 함께, 군 내 보고 체계의 투명성을 확보하기 위한 제도적 개선이 필요하다"고 강조했다. 이번 판결을 계기로 군 내 인권 의식 제고와 사고 은폐 방지를 위한 실질적인 변화가 이루어져야 한다는 목소리가 높아지고 있다





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군 가혹행위 허위 보고 무죄 판결 군인권 사고 은폐

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