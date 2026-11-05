국회프락치 사건과 간첩조작의 시작, 도원1호 박병엽의 이중적 역할과 진실

북한 고위 공작원 박병엽의 첩보가 초래한 석달윤, 김정인 등 무고한 희생자의 비극과 재심 무죄 판결, 그리고 국회프락치 사건 조작 의혹의 실체를 분석한다.

1980년대 초 남한 정보당국을 경악하게 만든 것은 바로 이 인물이었다. 그는 남파된 북한 간첩들의 신원을 꿰뚫는 놀라운 기억력을 지닌 인물로, 정보당국에 엄청난 양의 고급 정보를 제공해 ' 역공작' 성공 사례로 기록되었다. 그러나 그의 제보는 단순한 정보 제공을 넘어, 수많은 무고한 민간인을 간첩으로 몰아넣는 도화선이 되었다.

도원1호 박병엽의 정체와 정보 제공 배경

북한 대남공작부 부부장까지 오른 인물의 정체는 1998년 사망한 뒤야 밝혀졌다. 그는 여러 가명을 사용했으나 최종적으로 박병엽이라는 것이 확인되었다. 1922년 전남 무안에서 태어난 그는 1930년대 함경남도 이주 후 북로당에 입당하며 대남공작에 종사했다.

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그는 1981년 대만 주재 대사였던 어릴 적 친구를 포섭하려다 체포되어 남한으로 송환되었다. 당시 그는 3국 망명자라고 말했으나, 이는 사실이 아니었다. 10·26 사건 이후 남쪽 요인들의 동요를 노린 북한의 공작을 남한 정보기관이 미리 감지해 이중간첩으로 포섭한 '역공작' 사례였다.

박병엽은 안기부에게 '도원1호'라는 암호명으로 불리며 절대적인 신뢰를 받았다. 그는 고위 간부로서 남파 공작원의 신상에 대한 정보를 대량으로 제공했으며, 이를 바탕으로 많은 월북자 가족과 연고자들에 대한 내사가 진행되었다. 이러한 정보들은 이후 여러 간첩사건의 단서가 되었다.

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석달윤, 김정인 사건과 고문 조작의 비극

박병엽의 제보는 1980년대 여러 간첩사건을 촉발시켰다. 그중 1980년 발생한 김정인과 석달윤 사건은 가장 대표적인 고문 조작 사례로 꼽힌다. 이들은 남파 간첩으로 몰려 고문을 당했고, 결국 극형이나 무기징역에 처해졌다.

김정인은 사형판결이 확정되어 1985년 10월 31일 사형집행되었다. 그는 사형 집행 25년 만인 2010년 7월 16일 재심에서 무죄를 선고받았다. 함께 구속되어 고문으로 한국전쟁기 월북한 친족과 만났다는 혐의로 무기징역을 받은 석달윤 역시 2009년 재심에서 무죄 판결을 받았다.

이들은 박병엽이 제공한 정보를 바탕으로 조사를 받았으나, 사실 증거는 없었으며 고문만 자행되었다. 진실화해위원회는 2007년 6월 29일 이 사건에 대해 진실규명 결정을 내리고 재심을 권고했다. 이는 국가 권력에 의해 인권의 치명적인 침해가 자행되었음을 방증하는 사례였다.

국회프락치 사건과 성시백 프락치론의 허점

박병엽은 1990년대 기자 이태호, 유영구 등을 만나 '성시백'이라는 북로당 거물 간첩과 국회프락치 사건을 연결지으며 증언하기도 했다. 그는 김구, 김규식 주변에 프락치가 침투했고 제헌국회에 성시백 계열 프락치가 많았다고 주장하며, 정재한의 음부 암호문건은 조작되었음을 시사했다.

그러나 이러한 주장은 후속 조사에서 신뢰성을 잃었다. 특히 주한미국대사관 직원 김우식이 성시백 프락치로 몰려 고문 당한 사건은, 김정기 한국외대 명예교수의 증언대로 '난센스'인 것으로 판명되었다. 김우식은 아무런 증거 없이 고문만 받고 처참하게 살해되었다.

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이태호 선생은 박병엽과의 만남 이후 남북관계사 집필을 중단했으며, 박병엽의 신뢰성은 결국 결과로 입증되지 못했다. 그의 증언은 국회프락치 사건과 마찬가지로 고문을 동원한 조작간첩 사건의 기원이 될 수도 있다는 교훈을 남겼다.

재심 무죄와 역사적 진실 규명의 의의

박병엽의 제보로 촉발된 사건 중 정춘상 사건만 유일하게 소련제 기관단총 등 증거물이 발견되었다. 그러나 그 외의 사건들은 모두 고문 조작 사실이 밝혀진 뒤 재심 무죄를 받았다. 이는 정보기관의 안일한 수사와 고문 의존이 얼마나 치명적인 결과를 초래했는지 보여준다.

박병엽의 정보는 1차적으로는 정확했을지라도, 이를 무리하게 파고든 국정원과 안기부의 수사 방식이 문제였다. 2007년 국정원 과거사건진실규명위원회 보고서도 이에 대해 역공작의 성과가 아닌 조작의 비극으로 평가했다.

이러한 역사적 진실을 직시하는 것은 국가 권력의 남용을 방지하고 국민의 권리를 보호하는 중요한 과정이다. 박병엽과 그로 인해 희생된 이들이 남긴 교훈은 오늘도 유효하며, 진실 규명을 위한 지속적인 노력이 필요한 시점이다.