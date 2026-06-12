국회프락치 사건 재심 청구, 76년 만에 법정에서 유족들 목소리 듣는다

서울중앙지법에서 국회프락치 사건 재심 여부를 놓고 진행된 첫 심문기일. 76년 전 제헌국회의원들의 후손들이 재판부에 진실 규명과 무죄 판결을 요구하며 연좌제와 국가 폭력에 대한 고통을 호소.

12일 서울중앙지법 425호 실내에서 국회프락치 사건 재심 여부를 두고 진행된 심리 앞에 유족들이 모여 절묘한 모습을 보여 주었다. 왼쪽부터는 노일환 전 의원의 손자 노주상씨, 강욱중 전 의원 며느리 이선자씨, 강욱중 전 의원의 아들 강호림씨, 딸 강금자씨, 김병회 전 의원의 딸 김영자씨, 노일환 전 의원의 조카 노시수씨, 서용길 전 의원의 아들 서영철씨가 서 있었다.

이들은 오랜 시간 이어져 온 연좌제와 국가 폭력에 대한 고통을 호소하며, 재심을 통해 진실을 밝혀줄 것을 촉구했다. 노주상씨는 "우리 할아버지는 1950년 9월 23일, 반바지 차림으로 총에 위협을 받아 끌려갔다.

나는 그 진실을 알기 위해 지금까지 살아왔다"며 눈에 띄는 결의를 드러냈고, 강호림씨는 "우리 가족은 연좌제로 인해 수십 년간 고통받았다"고 말했다. 76년 만에 처음으로 법정에 서게 된 이들은 1950년 3월 14일 서울지방법원(현 서울중앙지법)에서 열린 1심 재판에서 남로당 지령을 받아 외군 철수를 주장했다는 혐의로 구 국가보안법 위반 판정을 받아 징역 3년에서 10년까지 선고받은 전 제헌국회의원들의 후손이다. 항소는 했지만 한국전쟁 발발 이전에 2심이 열리기 전 사건은 중단되었고, 전쟁 중 서대문형무소에서 석방된 뒤에도 13명 중 12명이 9·28 수복 직전 북한 요원에게 납북되거나 월북한 채 사라졌다.

결국 1951년 12월, 서울고법은 전시 상황과 증거 소실을 이유로 공소기각 결정을 내렸다. 유족들은 지난 4월 재심을 청구하며 "아버지·할아버지의 무죄를 확정해 달라"는 간절한 호소를 이어 왔다. 이날 오전, 서울중앙지법 형사23부(재판장 오세용 부장판사)는 유족들의 재심 청구에 대한 첫 심문기일 절차를 진행했다. 강금자(88), 김영자(81), 노주상(58), 서영철(74) 등 네 명의 유족은 고인의 인적사항과 사망일 등 기본 정보를 확인받은 뒤 자유롭게 발언할 기회를 얻었다.

방청석에 자리한 다른 유족과 관련 단체 대표도 손을 들어 의견을 제시할 수 있었다. 심리는 약 30분간 진행됐으며, 재판장은 피고인들의 사망일 관련 자료와 진실·화해를 위한 과거사정리위원회(진실·화해위) 결정문 등 추가 증거 자료의 신속한 제출을 요구했다. 별도의 심문일을 잡지 않고 자료 검토 후 바로 재심 개시 여부를 판단하겠다는 의사를 밝혔다.

재심 청구인들을 대리한 임예지 변호사(법무법인 덕수)는 "이 사건은 이승만 행정부가 초창기에 입법부를 탄압한 대표적 사례이며, 수사 과정에서 불법 체포·감금·고문 등 심각한 인권 침해가 있었고, 유족들은 국가 폭력과 사찰, 신분상의 불이익을 겪어 왔다"며 진실규명의 중요성을 강조했다. 반면 검찰은 "공소취소·공소기각 결정에 따라 유죄가 확정되지 않았으므로 재심 청구 대상이 아니다"라며 반대 입장을 피력했다. 이에 임 변호사는 대법원 판례를 인용해 "특별사면으로 형 효력이 소멸한 경우에도 재심 청구가 가능하다"며, 여순·4·3 사건에서도 기록 멸실 책임은 국가에 있음을 강조했다.

그는 "피고인들은 1심 실형 선고와 수감, 사회적 낙인, 납북 등으로 이미 실질적인 유죄 불이익을 겪었으며, 유족들 또한 연좌제와 고문·사찰 등 인권 침해를 수십 년간 감내해 왔다"고 반박했다. 국회프락치 사건은 1949년 5월부터 8월까지 이승만 정권이 북한 공작원 정재한에게 포섭된 의원 명단의 암호 문서를 발견했다는 이유로 소장파 국회의원 15명을 체포하고 그 중 13명을 기소한 사건이다. 당시 수사기관은 이들이 남로당 지령을 받아 외군 철수와 정부 불신임 등을 주장하며 국가 변란을 꾀했다고 주장했지만, 결정적 증거는 부족했다.

정재한은 재판에 한 번도 출석하지 않은 채 별건으로 사형당해 사건의 조작 가능성이 제기되었다. 이 사건은 반민특위가 친일파 청산을 위해 출범한 배경이 되기도 했다. 오늘 심리 결과는 아직 나오지 않았지만, 유족들의 오랜 갈망이 반영돼 재심 여부가 신속히 결정되기를 기대한다





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국회프락치 재심 유족 인권침해 서울중앙지법

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