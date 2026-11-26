국회입법조사처가 성인 6084명을 대상으로 한 입법·정책 현안조사 결과를 발표했다. 경제·민생은 더불어민주당, 부동산·주거는 국민의힘이 더 적임자로 꼽혔으며 20~30대 남성의 뚜렷한 보수화 증거는 찾지 못했다고 밝혔다. 조사는 9월28일부터 11월2일까지 이뤄졌다.

국회입법조사처 가 정당별 정책 역량과 국민 인식을 가늠하는 '입법· 정책 현안조사' 결과를 26일 발표했다. 조사에서 국민들에게 정책 영역별로 어느 정당이 문제 해결에 적임자인지 물었을 때, 경제·민생 분야에서는 더불어민주당 이, 부동산 분야에서는 국민의힘 이 더 낫다는 응답이 나왔다.

그간 사회적 분열 현상으로 지적돼 온 정치적 양극화와 청년 극우화 문제는 기존 조사가 과장됐을 수 있다는 주장도 함께 제기됐다. 입법조사처는 이번 조사를 통해 이러한 쟁점을 실제 국민 의견에 가깝게 확인하려 했다고 설명했다.

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정책 분야별 정당 역량 평가 결과

정책 분야별로 가장 잘 해결할 정당을 묻는 항목에서는 경제·민생 분야에서 더불어민주당이 높은 평가를 받았다. 입법조사처에 따르면 더불어민주당은 부동산·주거 분야를 제외한 대부분 분야에서 정책 역량이 높은 것으로 평가됐다.

부동산·주거 분야는 국민의힘이 유일하게 더불어민주당을 앞선 영역이다. 국민의힘은 이 분야에서 민주당에 9.5%포인트 차로 앞섰다.

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국민들이 중요하다고 꼽은 정책 분야는 경제·민생·물가(41.9%), 일자리·고용(29.9%), 부동산·주거(27.3%), 빈부격차·불평등·복지(22.8%), 저출산·고령화(14.0%) 순이었다. 교육(11.9%), 의료·보건(10.6%), 범죄·치안(7.9%), 환경·기후(7.2%), 외교·안보(6.7%), 정치·행정(6.1%), 지방소멸·수도권집중(5.8%), 산업·기술(5.4%), 성평등(2.6%) 순이 뒤를 이었다.

입법조사처는 중요한 분야일수록 정부와 국회의 성과를 낮게 평가하는 경향도 보였다고 밝혔다. 국민이 중시하는 문제일수록 기대에 못 미친다고 느끼는 구조가 드러난 셈이다.

20~30대 남성 보수화 주장과 이념 성향 분석

입법조사처는 성별·연령별 집단의 이념지수를 비교한 결과 20~30대 남성에게서 뚜렷한 보수화 증거를 찾을 수 없었다고 밝혔다. 기존에 제기된 청년 남성의 급격한 우경화 논리와는 거리가 있는 결과다.

독재 선호, 비상계엄 긍정 평가, 소수자 권리보장 반대 등 대부분 영역에서 20~30대 남성은 다른 집단과 비슷한 수준의 성향을 보였다. 다만 선거의 공정성 영역에서만 불신도가 유의미하게 높게 나타났다.

이념 성향의 중첩도 수치로 제시됐다. 더불어민주당 지지층 가운데 국민의힘 지지층 이념지수 중윗값보다 더 보수적인 입장을 가진 비율은 48%였다. 국민의힘 지지층 가운데 더불어민주당 지지층 이념지수 중윗값보다 더 진보적인 입장을 가진 비율은 38%에 이르렀다.

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이 같은 수치는 정당 지지층 내부에서도 이념 분포가 상당 부분 겹친다는 점을 보여준다. 정치적 양극화가 실제보다 과장됐을 수 있다는 주장을 뒷받침하는 근거로 해석될 수 있다.

국가기관 신뢰도와 향후 정기조사 계획

국가기관 신뢰도 항목에서는 대통령이 5.18점으로 가장 높았다. 10점에 가까울수록 신뢰도가 높다는 기준에 따라 중앙정부는 4.9점, 대법원은 4.77점, 헌법재판소는 4.74점, 군은 4.72점, 지방자치단체는 4.65점으로 뒤를 이었다.

경찰은 4.53점, 검찰과 국회는 각각 4.45점, 선거관리위원회는 4.4점으로 집계됐다. 입법조사처는 국회와 선거관리위원회 등 정치 과정과 밀접한 기관의 신뢰도가 상위권에 오르지 못한 점을 주목할 필요가 있다고 설명했다.

이번 조사는 9월28일부터 11월2일까지 여론조사기관 케이스탯(K-Stat)에 의뢰해 성인 6084명을 대상으로 방문면접조사 방식으로 진행됐다. 응답률은 37.7%이며, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±1.3%포인트다. 응답자와 직접 대면해 국가기관 신뢰도, 각종 제도, 정책 및 현안에 대한 260여개 문항을 물었다.

입법조사처는 이번 조사가 정치 과정과 입법·정책을 대상으로 국가기관이 처음 실시한 대규모 면접조사라고 밝혔다. 향후 정기조사로 매년 실시해 통계표와 원자료 등 모든 결과를 공개할 계획이며, 상세한 내용은 입법조사처 누리집에서 확인할 수 있다.