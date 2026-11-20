국회의장, 여야 원내대표 등이 참석한 김영삼 대통령 서거 11주기 추모식에서 여야는 민주주의 수호와 통합의 정신을 강조하며 서로 다른 입장을 피력했다.

대한민국 정치권의 주요 인사들이 모두 모인 가운데, 김영삼 전 대통령의 서거 11주기를 추모하는 공식 행사가 2026년 11월 20일 국립서울현충원에서 개최되었습니다. 이날 행사에는 여야를 막론하고 정가 핵심 인물들이 대거 참여하여 고인의 업적을 기리고 정치적 통합의 중요성을 재확인했습니다.

여야 대표, 헌화와 추모사를 통해 통합 호소

더불어민주당의 한병도 원내대표는 행사 현장에서 헌화했으며, 국민의힘의 장동혁 대표는 추모사를 통해 국가 발전의 기초를 닦은 고인의 공헌을 치하했습니다. 오세훈 서울시장과 조규홍 국회의장(본문에서는 조정식으로 표기된 내용 포함, 사실 관계 확인 필요하지만 원문 유지), 박덕흠 국회부의장 등도 현장에 모습을 나타냈습니다. 특히 최인호 청와대 정무수석과 김무성 전 새누리당 대표의 참석은 양당과 정부 모두의 관여를 나타냈습니다. 여야 간에는 상대 진영을 겨냥한 강한 발언들이 오가며 정치적 긴장감이 감돌았습니다.

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조정부 국회의장의 민주주의 회귀 다짐과 책임론

조규홍 국회의장은 추모사에서 김영삼 전 대통령이 의회를 민주주의의 핵심 중심으로确立了한 의회주의자였다고 정의하며 그의 정치적 유산을 평가했습니다. 그는 국회가 마지막까지 지켜낸 민주주의와 통합의 정신을 흔들림 없이 이어가야 한다고 강조했습니다. 조규홍 의장은 국민과 함께 그 정신을 지키겠다는 다짐을 통해, 입법부의 존재 이유를 민주주의 수호에 두어야 한다는 점을 명확히 했습니다. 이는 현재 정치적 양극화가 심화된 상황에서 국회 지도부가 취해야 할 태도를 설정한 것으로 해석됩니다.

더불어민주당, 한병도 원내대표의 민주화 역사 재조명

더불어민주당의 한병도 원내대표는 김영삼 전 대통령의 위대한 발자취가 곧 대한민국의 현대사라고 규정하며 그의 정치적 업적을 상세히 언급했습니다. 한병도 원내대표는 긴 시간 엄혹했던 군부 독재에 맞서 문민정부의 시대를 열었고, 4·19혁명 정신의 복원과 5·18특별법 제정, 그리고 하나회 척결을 통해 굴곡진 민주화 역사를 바로세웠다고 평가했습니다. 그는 대통령이 말한 '닭의 목을 비틀어도 새벽은 온다'는 교훈을 깊이 되새기며, 국민과 손을 맞잡고 저항하여 자유민주주의를 지키겠다는 의지를 재확인했습니다.

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국민의힘, 오세훈 시장과 장동혁 대표의 통합 강조

국민의힘 소속인 오세훈 서울시장은 추모사에서 통합을 'YS 정신'으로 거론하며 보수 정당의 책임감을 언급했습니다. 그는 국민을 하나로 모으고 통합을 힘의 원천으로 삼아 국가 발전을 이끌어야 했으나, 현재 보수 정치가 갈등과 반목을 거듭하고 있는 점에서 무거운 책임감을 느낀다고 밝혔습니다. 오세훈 시장은 당내 화합을 넘어 국민통합으로 나아가야 한다고 강조하며, 자유민주주의의 위기와 국민통합의 후퇴라는 엄중한 현실 속에서 보수가 먼저 단결하여 국민에게 희망을 드려야 한다고 주문했습니다.

삼권분립 위기론과 자유민주주의 재건 방안 모색

추모식 직후 오세훈 서울시장은 더 나아가 자유민주주의 회복과 삼권분립 살리기에 대한 고민을 촉구했습니다. 그는 조작 징계나 재판의 결과와 같은 개별 사안에 얽매이기보다, 모두가 마음을 모아 무너진 자유민주주의를 어떻게 되살릴지, 허물어져 가는 삼권분립을 어떻게 재건할지 깊이 고민해야 한다고 지적했습니다. 이러한 발언은 현재의 정치적 상황이 단순히 당파적 갈등을 넘어 국가 체제의 핵심인 삼권분립과 민주주의 가치 자체에 위협이 되고 있음을 시사합니다. 이번 추모식은 고인의 업적을 기리는 것을 넘어, 현재 진행 중인 정치적 위기에 대한 대안을 모색하는 자리가 되었습니다.