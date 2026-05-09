국회의장 우원식은 개헌안 상정 거부, 새 대권 야망 쏟아삿다

국회의장 우원식이 8일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제435회 국회(임시회) 제2차 본회의에서 헌법 개정안을 상정하지 않겠다는 입장을 밝힌 후, 산회를 선포하고 떠나며 눈물을 흘리고 있어, 새 대권 야망을 내놨다. 국회의장실은 우 의장의 공식 해외 순방이 ‘졸업여행’이라고 조롱하는 것을 강하게 비판했다.

발행 2026-05-09 07:43:52 국회의장 우원식이 8일 오후 서울 여의도 국회 에서 열린 제435회 임시회 제2차 본회의 에서 헌법 개정안 을 상정하지 않겠다는 입장을 밝힌 후, 산회를 선포하고 떠나며 눈물을 흘리고 있다.

이날 국민의힘은 헌법 개정안과 다른 법안에 대한 무제한 토론(필리버스터)을 신청했다. 2026.05.08 국회는 본회의를 열어 개헌안 표결을 이틀째 상정했다. 늦어도 10일까지는 개헌안이 국회를 통과해야 오는 6월 3일 지방선거와 동시에 국민투표를 실시할 수 있다. 이 때문에 우 의장과 민주당 등 개헌 발의에 참여한 정당들은 끝까지 표결 처리 노력을 기울일 방침이었다. 그러자 전날 반대 당론을 이유로 투표에 집단 불참했던 국민의힘은 사상 초유의 개헌안 필리버스터에 대한 신청했다.

또한 여야 합의로 본회의에 상정된 모든 법안에 대해서도 필리버스터를 예고했다. 마지막으로 우 의장은 ‘개헌안을 상정하지 않겠다’고 선언했다. 이 과정에서 우 의장은 그간 개헌 추진 과정에서 국민의힘의 반대 주장을 강하게 반박했다. 국회의원들에게는 고함이 터져 나왔다





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국회의장 헌법 개정안 무제한 토론 서울 여의도 국회 제435회 국회 임시회 본회의 개헌 여야 정당 국회의장실 외교 일정 대권 정쟁의 수단 비꼬

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