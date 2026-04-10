국회, 26조 2천억원 규모 추경안 통과…고유가·민생 경제 활성화 기대

국회가 26조 2천억원 규모의 추가경정예산안을 통과시키며 고유가로 인한 경제 위기 극복 및 민생 안정을 위한 발걸음을 내디뎠다. 여야 합의를 통해 신속하게 처리된 이번 추경은 고유가 피해 지원, 농어민 유류 부담 완화, 대중교통 활성화 등 다양한 분야에 걸쳐 지원을 제공할 예정이다. 정부는 추경 자금의 신속한 집행과 함께 에너지 전환 등 장기적인 경제 정책을 통해 지속 가능한 성장을 추구해야 한다.

우원식 국회의장은 10일 밤 국회 본회의에서 26조 2천억원 규모의 추가경정예산 (추경) 통과를 선포했다. 이는 여야가 이날 국회 본회의를 열어 합의한 결과로, 고유가 및 고물가 파고에 직면한 민생 경제 를 지원하고 미국-이란 전쟁의 경제적 파장을 완화하기 위한 조치다. 추경은 경제 위기 상황에서 신속한 집행이 중요한데, 여야가 대승적 합의를 통해 조속히 처리한 것은 매우 긍정적인 평가를 받는다. 이번 추경은 법인세 및 증권거래세 급증 등 초과 세수를 기반으로 마련되어 재정 부담을 최소화했다는 점 또한 긍정적이다. 국회 심의 과정에서 여야 의원들의 지역 민원성 증액 요구가 있었으나, 정부 원안대로 총액을 유지한 것도 예산의 효율적인 집행을 위한 바람직한 결정으로 평가된다. 추경의 핵심 사업 중 하나인 고유가 피해 지원금(소득 하위 70% 이하 국민 1인당 10만~60만원 지급)도 원안대로 추진될 예정이다.

야당에서는 처음에는 지방선거를 의식한 현금 살포라며 반대했으나, 어려운 민생 경제 상황을 고려하여 수용하기로 결정했다. 이 외에도 농어민 유류 부담 완화 예산 2천억원, 대중교통 활성화를 위한 케이(K)-패스 50% 할인 예산 1천억원, 나프타 수급 안정화 예산 2천억원 등, 지원이 미흡했던 분야에 대한 증액도 이루어져 민생 경제의 어려움을 덜어주려는 노력이 돋보인다.\현재 한국 경제는 고유가로 인한 물가 상승과 성장 둔화라는 이중고를 겪고 있다. 한국은행(한은)은 올해 성장률이 당초 예상치인 2.0%를 밑돌고, 물가는 2%대 후반으로 높아질 것으로 전망했다. 스태그플레이션 우려까지는 아니라고 보지만, 전쟁 장기화 시 가능성을 배제할 수 없는 상황이다. 환율, 물가, 성장 등 주요 거시 경제 지표들이 모두 불안정한 상황에서 통화 정책만으로는 한계가 있다. 10일 한은 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.50%로 동결한 것도 이러한 맥락에서 이해할 수 있다. 따라서, 현재는 재정 정책이 경기 대응의 핵심 수단이 될 수밖에 없다. 정부는 이번 추경 자금을 신속하고 효율적으로 집행하여 민생 안정을 최우선으로 삼고, 고유가로 피해를 입은 기업들의 경영 부담을 완화하는 데 집중해야 한다. 또한, 석유 비축 물량 확대, 나프타 등 필수 원자재의 수급 안정화에도 적극적으로 나서야 할 것이다. 이러한 노력과 더불어 화석 연료 중심의 에너지 소비 구조를 태양광, 풍력 등 재생 에너지 중심으로 전환하기 위한 에너지 전환 작업에도 박차를 가해야 한다.\이번 추경 통과는 단순히 예산안 통과를 넘어, 국가적 위기 상황에 여야가 협력하여 민생 경제를 지키려는 의지를 보여준 중요한 사례로 평가된다. 한병도 더불어민주당 원내대표는 “국가적 위기 상황에서는 뜻을 모아야 한다는 공감대를 형성해주신 것 같아서 다행”이라고 말했으며, 송언석 국민의힘 원내대표는 “전쟁 핑계 추경이라고 생각하지만, 이 또한 민생에 필요한 부분이 있으니 합의 처리하는 게 야당으로서도 필요한 자세”라고 밝혔다. 이러한 여야의 합의는 어려운 경제 상황 속에서 국민들에게 희망을 주고, 정부가 효과적으로 경제 정책을 펼칠 수 있는 기반을 마련해 줄 것이다. 정부는 추경 집행 과정에서 투명성을 확보하고, 사업의 효과를 면밀히 분석하여 향후 경제 정책 수립에 반영해야 한다. 또한, 지속 가능한 경제 성장을 위해 에너지 전환 정책, 취약 계층 지원 정책 등 장기적인 관점에서 필요한 정책들을 꾸준히 추진해야 한다. 이번 추경이 단순한 단기적 처방에 그치지 않고, 대한민국 경제의 튼튼한 미래를 만들어가는 중요한 발판이 되기를 기대한다





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