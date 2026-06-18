국회, 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사 공식 착수

국회는 제9회 전국동시지방선거 당시 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사계획서를 의결했다. 중앙선관위 및 각급 선관위를 대상으로 인쇄 과정, 현장 관리, 사후 대응 등을 조사해 책임 소재를 규명하고 개혁 방안을 마련할 예정이다. 동시에 선관위 상임위원 재임용 제한 강화 등 여러 법률 개정안도 통과시켰다.

국회는 18일 열린 6월 임시국회 3차 본회의에서 제9회 전국동시 지방선거 당시 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 을 위한 국정조사 계획서를 여야 합의로 의결했다.

해당 국정조사계획서는 중앙선거관리위원회 및 각급 선관위를 조사 대상 기관으로 삼고, ▲ 투표지 부족 사태 발생 경위와 투표지 인쇄 수량 산정 기준 수립 과정의 부실 여부 ▲ 사태 발생 당일 선관위의 현장 관리 제반 사항 ▲ 선관위의 투표용지 부족 사실 인지 시점과 사후 대응 조치의 적정성 등을 조사 범위로 정했다. 국정조사 특별위원회는 사태 발생과 사후 수습 과정에서 나타난 선관위의 직무 유기 등 책임을 규명하고, 시스템 전면 개혁과 재발 방지 대책을 마련할 계획이다.

아울러 국회는 선관위 공무원이 퇴직 후 3년이 지나지 않으면 중앙선거관리위원회 상임위원으로 선출될 수 없도록 한 선거관리위원회법 개정안을 통과시켰다. 또한 6·25전쟁 무공훈장 신청 대상자 범위에 손자녀, 증손자녀, 형제자매, 형제자매의 자녀를 추가하는 내용의 무공훈장 수여법 개정안, 지방자치단체장의 안전 취약계층 대피 계획 수립을 의무화한 재난 및 안전관리 기본법, 브레이크가 없는 픽시 자전combe에 대한 규제 근거를 신설한 자전거법, 10월 24일을 한식의 날로 지정하는 한식진흥법 개정안 등도 함께 처리했다.

이번 본회의에서는 제9회 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 국민의 참정권 행사 저해 문제를 체계적으로 규명하고, 선거 관리 시스템 전반에 대한 개혁을 추진하기 위한 국정조사가 공식적으로 시작된다. 국정조사 계획은 선거 관리의 핵심 기관인 선관위를 직접 대상으로 삼아 인쇄 과정의 문제점과 현장 관리의 부실, 사후 대응의 적정성 등을 포괄적으로 조사하도록 구성했다. 특히 조사 범위에는 투표용지 수량 산정 기준 마련 과정의 부실 여부도 포함돼 있다. 국정조사 특위는 조사 결과를 바탕으로 책임 소재를 명확히 하고, 재발 방지를 위한 종합적인 개혁 방안을 제시할 것으로 기대된다.

한편 법제화된 여러 개정안 중에서는 선관위 상임위원의 퇴직자 재임용 제한 강화로 선관위의 독립성과 공정성 확보를 도모했고, 무공훈장 수여 대상 확대로 유족의 예우를 강화했다. 재난안전법 개정은 취약계층 보호를 위한 지자체의 역할을 강조했고, 픽시 자전차 규제는 안전 기준을 마련하며, 한식의 날 제정은 전통 식문화의 보전과 홍보에 기여할 전망이다. 이로써 국회는 지방선거 관리 부실 문제에 대한 진상 조사와 다양한 법률 개정을 병행하며 제도적 보완에 나서는 모습을 보이고 있다





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