국회, '쓰레기 다이어트' 선거운동 논의… 디지털 공보물 도입 촉구

강득구, 권칠승 의원 등 17명 국회의원이 공동 주최한 토론회에서 선거 쓰레기 감축을 위한 입법 대안 논의. 현수막 탄소 배출량 지적, 디지털 공보물 선호 유권자 91% 조사 결과 발표.

강득구, 권칠승 의원 등 17명의 국회의원이 공동 주최한 '2026 지방선거, 쓰레기 다이어트 시작하기' 토론회에서 선거 쓰레기 감축을 위한 구체적인 입법 대안과 시민들의 목소리가 논의되었다. 이번 토론회는 선거철마다 발생하는 막대한 양의 현수막과 종이 공보물로 인한 환경 문제 해결에 초점을 맞추었으며, 디지털 전환을 통한 친환경 선거 운동 방안을 모색했다. 이날 발제자로 나선 이윤희 기후변화행동연구소 부소장은 현수막 1장 제작 및 폐기 시 약 9.38kg의 탄소 발자국이 발생하며, 이는 500리터 냉장고 10개 부피에 해당한다고 설명했다. 그는 해외 사례를 들며 우리나라의 대형 옥외 광고물 대량 사용 관행을 지적하고, 현수막 사용 자체를 줄이는 것이 최우선이며 차선책으로 재활용 의무율을 높이고 생분해 소재 도입을 통해 탄소 발자국을 30~60% 줄여야 한다고 제안했다. 현장 정치인 및 활동가들의 발언도 이어졌다.

박주리 과천시의원은 예비공보물을 종이로만 보내야 하는 현행 선거법의 제약을 지적하며 SNS 지역 타깃 광고 허용을 주장했고, 친환경 유세차 사용 시 선거 비용 보전을 강화하는 유인책 마련을 촉구했다. 박제민 녹색정치연구소 공동대표는 과거 재생용지 예비공보물을 생분해 비닐에 담아 발송했던 경험을 공유하며, 재생용지 의무화 법안의 처벌 규정 미비를 지적했다. 노현석 부산환경운동연합 협동사무처장은 선거 한 번에 나무 21만 그루가 사라지고 500억 원의 비용이 든다며, 디지털 시대에 맞는 선거 정보 제공 방식의 재고를 촉구했다. 시민들의 인식 변화도 긍정적인 신호로 작용했다. 민간 환경단체 '지구를 지키는 배움터'가 실시한 설문조사 결과, 응답자의 66%가 온라인 공보물을 선호했으며, 선택적 온라인 수령까지 포함하면 91%의 유권자가 온라인 공보물 도입에 찬성하는 것으로 나타났다. 유권자들은 명함, 전화 및 문자, 현수막을 불필요한 선거운동 수단으로 꼽았으나, 언론 기사, 영상 매체, SNS를 통한 정보 전달에는 긍정적인 태도를 보여, 선거법상 제한된 디지털 선거운동 범위를 확대해야 한다는 주장에 힘을 실었다. 토론회에 앞서 '쓰레기 없는 선거를 원하는 시민-정치인 모임'에서는 2026명의 서명을 받아 전자공보물 전환 촉구 서명을 전달하며, 이번 지방선거에서 전자공보 시범 운영을 위한 입법을 촉구했다. 공동 주최 의원 17명 중 권칠승, 강득구, 허영, 이수진, 김주영, 박지혜, 염태영, 채현일 의원이 참석하여 제도 개선을 약속했다. 현재 국회에는 재생용지 사용, 전자공보물 선택권 보장, 현수막 재활용 등을 포함한 4건의 관련 법안이 계류 중이다. 발제자인 홍수열 자원순환사회경제연구소 소장은 온라인 방식이 국민의 알 권리 차원에서 더 효율적임을 입증해야 한다고 강조했으며, 좌장을 맡은 이동학 쓰레기센터 대표는 이번 논의를 바탕으로 행정안전위원회와 추가 논의를 이어갈 것이며, 지방선거 이후에도 쓰레기 저감 노력이 지속되어야 한다고 강조했다. 기후 위기와 쓰레기 대란이라는 당면 과제 속에서, 기후 문제 해결을 약속하는 정치가 그 과정마저 친환경적일 수 있을지에 대한 시민들의 이목이 집중되고 있다





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