국회 회의장, 기념촬영 논란…민주당 의원들 김건 의원 발언 중 퇴장 및 촬영

국회 본회의에서 김건 의원의 장관 해임건의안 관련 자유발언 중 민주당 의원들이 퇴장하고 기념촬영을 하여 논란이 일고 있습니다. 국민의힘은 야당에 대한 무시와 국격 훼손이라고 비판하며 강하게 반발하고 있습니다.

국회 외교통일위원회 야당 간사인 김건 국민의힘 의원의 정동영 통일부 장관 해임건의안 관련 자유발언을 앞두고 더불어 민주당 의원들이 회의장에서 퇴장하고 기념촬영 을 하는 소동이 벌어졌다. 28일 국회 4월 임시국회 제8차 본회의 에서 김 의원이 5분 자유발언을 시작하자 민주당 의원들은 자리를 뜨기 시작했고, 일부 의원들은 김 의원을 등지고 기념사진을 촬영하며 논란을 야기했다.

이는 6·3 지방선거 출마로 사퇴를 앞둔 의원들의 마지막 본회의 참석을 기념하기 위한 것이었지만, 국민의힘은 야당에 대한 존중심 부족을 넘어 국정 운영의 책임감을 저버린 행위라고 강력하게 비판했다. 우원식 국회의장은 이 날 본회의에서 국민의힘이 제출한 정동영 장관 해임건의안을 보고했지만, 김 의원의 자유발언 직후 민주당 의원들의 퇴장과 기념촬영으로 인해 정상적인 회의 진행에 차질이 빚어졌다. 국민의힘은 민주당의 이러한 행동을 ‘국격 훼손’이라고 규정하며 강도 높은 비판을 이어갔다.

이성권 의원은 페이스북을 통해 민주당이 해임건의안에 대한 논의 자체를 거부하고, 야당 의원의 발언을 무시하는 행태를 보였다고 지적했다. 그는 민주당 의원들이 야당 의원의 발언 중 ‘기념촬영’을 하는 것은 상식적인 행동이 아니며, 국정을 책임지는 여당 의원으로서의 품격과 자격을 의심하게 한다고 비판했다. 또한, 이러한 민주당의 태도는 자격 미달을 넘어 대한민국의 국격을 훼손시키는 망동이며, 국민들의 엄중한 심판을 받아야 한다고 강조했다. 민주당 측에서는 이에 대한 공식적인 입장은 아직 밝히지 않고 있다.

이번 사태는 여야 간의 극심한 갈등이 국회 운영에까지 영향을 미치는 상황을 보여주는 단적인 예라고 할 수 있다. 특히, 지방선거를 앞두고 정치적 공세가 더욱 거세질 것으로 예상되는 가운데, 국회 정상화에 대한 우려가 커지고 있다. 한편, 정동영 장관 해임건의안은 국회법에 따라 본회의에 보고된 후 24시간 이후 72시간 이내에 표결해야 하지만, 4월 임시회 마지막 본회의인 이날 표결에 부치지 못하면서 자동 폐기될 전망이다. 국민의힘은 우원식 국회의장에게 27일 본회의를 추가로 열어 해임건의안 표결을 진행해달라고 요청했지만, 국회의장은 이를 수용하지 않았다.

따라서, 해임건의안은 결국 국회에서 논의조차 제대로 이루어지지 못하고 사라지게 되었다. 이번 사태는 국회 운영의 비효율성과 여야 간의 협치 부재를 드러내는 사례로 평가받고 있다. 또한, 국민의 대표기관으로서 국회가 제 역할을 제대로 수행하지 못하고 있다는 비판도 제기되고 있다. 향후 국회는 여야 간의 건설적인 대화를 통해 국회 정상화를 위한 노력을 기울여야 할 것이다.

이번 사건은 단순히 정동영 장관 해임건의안의 처리 문제뿐만 아니라, 국회 운영의 근본적인 문제점을 드러내는 계기가 되었다는 점에서 그 의미가 크다고 할 수 있다





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