국회 프락치 사건 비망록 발견, 77년 만에 진실 규명 촉구

1949년 국회 프락치 사건 당시 조작 정황을 담은 서용길 전 제헌의원 부인 이영란의 비망록이 공개됐다. 유족들은 재심과 진실규명을 요구하며 77주년 기념 행사를 연다.

1949년, 대한민국 제헌국회에서 소장파 의원 13명이 국가보안법 위반 혐의로 체포되는 사건이 발생했다. 이른바 ' 국회 프락치 사건 '으로 불리는 이 사건은 남로당의 지령을 받아 국회 내에서 간첩 활동을 했다는 혐의였지만, 실제로는 정치적 숙청을 위한 조작이라는 의혹이 끊이지 않았다.

당시 이승만 정권과 한민당이 반대파를 제거하기 위해 벌인 이 사건은 반민족행위특별조사위원회(반민특위) 해체의 빌미가 되었고, 이후 친일파 청산 실패로 이어지는 한국 현대사의 분수령으로 평가된다. 최근 이 사건의 진상을 규명할 중요한 증언이 담긴 비망록이 발견되어 학계와 시민사회의 주목을 받고 있다. 서용길 전 제헌의원의 부인 이영란 여사가 남긴 이 비망록은 1993년부터 1996년 사이에 작성된 25쪽 분량의 기록으로, 남편이 겪은 억울한 수사와 재판 과정을 생생히 묘사하고 있다.

아들 서영철씨가 어머니의 유품에서 발견한 이 문서는 국회 프락치 사건의 조작 정황을 여실히 드러내며, 국가 차원의 진실규명이 시급함을 일깨운다. 비망록에 따르면, 검찰이 유일한 증거로 내세운 여성 간첩 정재한의 진술과 암호문서는 재판에서 전혀 제시되지 않았고, 정재한은 별건으로 사형당했다. 또한 헌병대는 서 전 의원의 은신처를 알아내기 위해 이영란 여사의 오촌 조카를 그 아버지 앞에서 고문하는 등 가혹행위를 서슴지 않았다. 이러한 조작 수사와 부당한 재판의 흔적은 당시 이승만 정권이 반대파를 얼마나 무자비하게 탄압했는지를 보여준다.

서 전 의원은 당시 처벌받은 13명의 의원 중 유일하게 납북되거나 월북하지 않은 인물로, 이 사건의 진실을 후세에 전하는 데 남다른 책임감을 느꼈다고 한다. 비망록의 발췌문에는 반민특위 검찰관 시절 구금되었던 육당 최남선과 춘원 이광수의 이름, 그리고 이 사건을 기소한 오제도 검사와 재판장 사광욱 판사의 실명이 적혀 있어 역사적 가치를 더한다. 국회 프락치 사건은 77년이 지난 현재까지도 국가 차원의 진실규명이 이루어지지 않았다. 유족들은 2024년 서울중앙지법에 재심을 청구했고, 제3기 진실·화해를 위한 과거사정리위원회에도 진실규명을 신청했다.

오는 6일은 반민특위 사무실이 경찰에 강제 해체된 지 77주년이 되는 날로, 반민특위기념사업회와 정의기억연대 등은 서울 명동 가톨릭회관에서 기념 행사를 열고 진상규명 특별법 제정과 공식 사과를 요구할 예정이다. 김정기 외국어대 명예교수는 이 비망록이 '국회 프락치 사건의 재발견'에 중요한 자료라며, 한국 민주주의 회복을 위한 역사적 기록의 중요성을 강조했다. 이번 비망록 발견을 계기로 잊혔던 역사의 진실이 밝혀져, 반민특위 해체로 인한 친일파 청산의 실패를 되돌아보는 계기가 되길 기대한다





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국회 프락치 사건 반민특위 이영란 비망록 서용길 진실규명

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