국회 조세소위 세법 심사, 고가주택 감세 우려와 자산격차 완화 정책

국회 조세소위원회가 비거주 공제액과 공정시장가액비율 등 세법 쟁점 심사에 돌입했다. 고가주택 보유자 중심의 세제 혜택이 자산 불평등을 심화시킬 수 있어 정책 방향성에 대한 우려가 크다.

국회 재정경제기획위원회 조세소위원회가 오는 19일부터 본격적인 세법 심사에 돌입한다. 이번 심사의 핵심 쟁점은 비거주 1주택자의 종합부동산세 기본공제액, 공정시장가액비율, 양도소득세 장기보유특별공제 상한선이다. 전문가들은 현재 논의되는 안들이 고가주택 보유자에게 지나친 혜택을 줄 수 있어, 자산 불평등 완화라는 정책 목표가 훼손될 수 있다고 경고한다.

비거주 1주택자 기본공제액 논쟁

부동산 세제 개정안에서 가장 먼저 다뤄질 문제는 비거주 1주택자에 대한 종합부동산세 기본공제액이다. 정부는 실거주자는 14억원, 비거주자는 12억원으로 차등을 두는 방향으로 이견을 좁혔다. 그러나 국민의힘과 더불어민주당 서울 지역 의원들 사이에서는 비거주자도 실거주자와 동일한 14억원 공제를 적용해야 한다는 주장이 강력하다. 김현동 배재대 경영학과 교수는 비거주자 공제액이 12억원에서 9억원으로 하락했다가 다시 14억원으로 오르는 것은 사실상 감세라며, 이재명 정부의 공정 과세 기조와 배치된다고 지적했다.

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자가장특공제 상한과 차등 적용 우려

양도소득세 장기보유특별공제 상한 설정도 뜨거운 감자다. 정부는 고가주택 중심의 공제 혜택을 제한하기 위해 2029년부터 1세대 1주택자의 공제 상한을 10억원으로 고정하기로 했다. 또한 보유기간에 따른 공제율을 단계적으로 낮추고, 2029년부터는 거주기간만으로 공제율을 산정하는 방안을 추진 중이다. 이에 여당 내에서는 10억원이라는 일괄 한도 대신 보유기간에 따라 차등 적용하는 절충안을 고려해야 한다는 의견이 제기된다. 하지만 이러한 조정이 취지 상실을 초래할 수 있다는 비판도 따른다.

고가주택 가격 하락세 둔화 가능성

남기업 토지자유연구소장은 강남 아파트의 하향세가 세제 개편으로 기대 수익률이 줄었기 때문이라고 분석했다. 장기보유특별공제 상한이 인상되거나 폐지될 경우, 고가주택 가격의 하향세는 둔화되거나 상승세로 전환될 수 있다는 것이다. 이는 정부의 부동산 정책 효과가 역전될 수 있음을 시사하며, 세제 개편이 시장 심리에 미치는 파장을 신중하게 예측해야 함을 강조한다. 전문가들은 공제 혜택이 고가주택자에게 집중되는 현상을 '감세'로 규정하며 정책의 방향성을 다시 한번 점검할 것을 요구한다.

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공정시장가액비율 인상폭 갈등

종합부동산세를 둘러싼 갈등은 기본공제에 그치지 않는다. 공정시장가액비율의 인상폭 역시 주요 쟁점이다. 윤석열 정부 당시 95%에서 60%로 낮아진 비율을 내년 세제개편안에서 1주택 기준 70%로 조정하기로 했다. 그러나 세부담 증가와 임대료 전가 우려로 인해 현행 수준 유지 요구가 끊이지 않고 있다. 공정시장가액비율을 70%로 올리지 않고 60%로 유지할 경우, 고가주택일수록 종합부동산세 감소 효과가 커진다.

세제 개편의 자산격차 영향 및 로드맵

실거주 1주택자 기본공제를 14억원으로 가정할 때, 공시가격 20억원 주택은 과세표준이 6000만원 줄어들어 종합부동산세 기본세액이 약 42만원 감소한다. 반면 공시가격 50억원 주택은 과세표준이 3억6000만원 줄어들어 기본세액이 약 550만원 감소한다. 고가주택일수록 과세표준 감소폭이 크고 높은 누진세율이 적용되는 금액이 줄어든다. 강성훈 한양대 교수는 혜택이 특정 지역 고가주택 보유자에게 집중되는 만큼 자산 불평등 완화 목표에 대한 면밀한 검토가 필요하다고 강조했다. 전월세 시장과 주택 공급을 종합적으로 고려한 단계적인 시행 로드맵 제시가 시급하다.