국회 내 공방, 책임론 둘러싸인 '책임론' 비판, 8월 전당대회 출마 의지, 사퇴 요구 등

국회에서는 여야를 가리지 않고 6월 지방선거 '책임론'을 둘러싼 내부 공방이 한창입니다. 취재기자 연결합니다, 임성재 기자! 광주에 도착하자마자 5·18 민주묘지를 참배했고, 방명록에' 내란잔재 청산, 5·18정신 헌법전문 수록, 이재명 정부의 성공'을 적었습니다.또다시 '분열 아닌 단결'을 강조하고 나선 건데, 결국, 8월 전당대회 출마 의지를 사실상 내비친 것 아니냐는 분석도 나옵니다. 비당권파인 황명선 최고위원은 지선 실패에 책임 있는 모습을 보여야 하는데 그렇지 않아서, 많은 분들이 '뻔뻔한 지도부'라고 비판한다고 했고, 강득구 최고위원은 국민과 '당원은 영원하지만, 당권은 짧다'는 말로 정 대표를 사실상 직접 겨냥했습니다. 특히 유력 당권 주자로 거론되는 김민석 총리가 최근 당선자 워크숍 행사에 참석했다고 언급하며, 대통령 순방 중인데 급박한 일은 아니지 않으냐고 비판했습니다. 앞서 1인1표제의 보완 필요성을 언급한 전현희·김남희 의원은 정 대표가 자신들이 이런 주장을 했다는 이유로 '실명 저격'에까지 나섰다며 소통부터 하라고 꼬집었습니다. 마찬가지로 사퇴 요구에 직면한 장 대표는 별다른 공개 일정을 잡지 않았습니다. 어제 최고위에서 우재준 최고위원이 공개적으로 '지도부 사퇴'를 주장하며 거취 압박을 하고, 당내 소장파 25명이 '사퇴 촉구' 입장문을 낸 것 등 전반적인 향후 정국에 대한 숙고를 이어나가는 것으로 보입니다. 정 원내대표는 조금 전 기자 간담회에서 이번 주 일요일까지 전반적인 상황을 보고 개최 여부와 시기 등을 결정하겠다고 말했습니다. 당 핵심 관계자는 YTN과 통화에서 사퇴를 주장하는 측은 이번 선거 결과와 관계없이 계속 그만두라고 했던 분들 아니냐고 반문했습니다. 반면, 우재준 최고위원은 SBS 라디오 인터뷰에서 장동혁 지도부가 한 번 물러나야 2028년 총선을 준비할 수 있다고 주장했습니다. 조속한 국정조사 특위 출범을 여야 모두 한목소리로 주장하고 있습니다. 다만 특위 구성 등을 놓고 진통을 겪을 수 있다는 전망이 나옵니다. 조금 전부터 여야 원내운영수석들끼리 관련 논의를 진행 중인데 접점을 찾을 수 있을지 주목됩니다.

국회에서는 여야를 가리지 않고 6월 지방선거 '책임론'을 둘러싼 내부 공방이 한창입니다. 취재기자 연결합니다, 임성재 기자! 광주에 도착하자마자 5·18 민주묘지를 참배했고, 방명록에' 내란잔재 청산, 5·18정신 헌법전문 수록, 이재명 정부의 성공'을 적었습니다.

또다시 '분열 아닌 단결'을 강조하고 나선 건데, 결국, 8월 전당대회 출마 의지를 사실상 내비친 것 아니냐는 분석도 나옵니다. 비당권파인 황명선 최고위원은 지선 실패에 책임 있는 모습을 보여야 하는데 그렇지 않아서, 많은 분들이 '뻔뻔한 지도부'라고 비판한다고 했고, 강득구 최고위원은 국민과 '당원은 영원하지만, 당권은 짧다'는 말로 정 대표를 사실상 직접 겨냥했습니다. 특히 유력 당권 주자로 거론되는 김민석 총리가 최근 당선자 워크숍 행사에 참석했다고 언급하며, 대통령 순방 중인데 급박한 일은 아니지 않으냐고 비판했습니다.

앞서 1인1표제의 보완 필요성을 언급한 전현희·김남희 의원은 정 대표가 자신들이 이런 주장을 했다는 이유로 '실명 저격'에까지 나섰다며 소통부터 하라고 꼬집었습니다. 마찬가지로 사퇴 요구에 직면한 장 대표는 별다른 공개 일정을 잡지 않았습니다. 어제 최고위에서 우재준 최고위원이 공개적으로 '지도부 사퇴'를 주장하며 거취 압박을 하고, 당내 소장파 25명이 '사퇴 촉구' 입장문을 낸 것 등 전반적인 향후 정국에 대한 숙고를 이어나가는 것으로 보입니다. 정 원내대표는 조금 전 기자 간담회에서 이번 주 일요일까지 전반적인 상황을 보고 개최 여부와 시기 등을 결정하겠다고 말했습니다.

당 핵심 관계자는 YTN과 통화에서 사퇴를 주장하는 측은 이번 선거 결과와 관계없이 계속 그만두라고 했던 분들 아니냐고 반문했습니다. 반면, 우재준 최고위원은 SBS 라디오 인터뷰에서 장동혁 지도부가 한 번 물러나야 2028년 총선을 준비할 수 있다고 주장했습니다. 조속한 국정조사 특위 출범을 여야 모두 한목소리로 주장하고 있습니다. 다만 특위 구성 등을 놓고 진통을 겪을 수 있다는 전망이 나옵니다.

조금 전부터 여야 원내운영수석들끼리 관련 논의를 진행 중인데 접점을 찾을 수 있을지 주목됩니다





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