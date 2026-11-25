청와대 국토교통수석 공석 5개월째 지속으로 국토교통부가 주요 정책 수립에서 제외되는 등 정책coordination 마비가 심화되고 있다.

문재인 정부의 국토교통수석 자리가 5개월째 공석 상태에 머물러 있어 부동산 및 교통 인프라 정책 수립에 심각한 차질이 빚어지고 있다. 이 사건은 청와대 내부 정책 조정 기구의 기능 마비 가능성을 제기하며, 실제 현장의 목소리가 대통령 경청 시스템에 제대로 전달되지 못하는 구조적 약점을 드러냈다.

국토교통수석 공백으로 정책조정 시스템 마비

국토교통수석은 청와대와 국토교통부 간의 부동산, 주거, 교통 정책을 종합적으로 검토하고 조정하는 핵심 보좌관직이다. 정무직 1급 격인 이 직위는 단순한 보좌를 넘어 실질적인 정책 영향력을 행사하는 '조정관' 역할을 수행해 왔다. 그러나 현재 이 자리가 비어있으면서 부처 간 의견 수렴 프로세스가 정상적으로 작동하지 않는다는 비판이 제기되고 있다.

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전직 국토교통수석이었던 이 성훈 전 LH 사장은 지난 7월 3일 LH 총재로 취임했으며, 이후 25일까지 후임자가 임명되지 않은 상태다. 이 기간 동안 청와대는 국토교통부의 현장 의견이나 당면 과제에 대한 우려를 적시에 반영하지 못한 것으로 나타났다. 이는 단순한 인력 공백을 넘어, 대통령실의 정책 결정 구조에서 중요한 연결 고리가 끊어진 상황을 의미한다.

국토교통부 관계자는 "대통령실이 조정관 역할을 하는 인물이 없는 상태에서 주택 공급 가속화 등을 말씀하시는데, 이는 이해하기 어렵다"며 정책 소통의 단절을 우려했다. 특히 복잡한 이해관계가 얽힌 대형 인프라 사업을 진행할 때 청와대의 중재와 조정이 필수적인데, 이 중개자가 부재하면서 의사결정 과정에서 '교통체증'이 발생하고 있다는 지적이다.

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세제개편 논의서 국토부 배제된 충격적 사건

국토교통부 배제 사례 중 가장 구체적이고 충격적인 사례는 지난 8월 3일 발표된 세제개편안 논의 과정이다. 당시 국토교통부는 세제개편안 수립 논의 과정에서 완전히 배제되었고, 단지 언론 보도나 루머성 정보를 통해 사후에 사실을 인지하는 형편이었다. 부처 관계자는 "우리는 세제개편안을 루머 시트(rumor sheet) 형태로 받아보았다"고 털어놓으며 정책 사전 협의 부재의 심각성을 강조했다.

이번 세제개편안은 실제 거주하는 1주택자에게는 세 부담을 줄이고, 비거주 1주택자에게는 세 부담을 늘리는 내용으로 구성되었다. 이 정책이 시행될 경우, 비거주 1주택자가 전월세로 내고 있던 주택을 회수하게 되어 전세 및 월세 시장에서 공급 부족 현상이加剧될 가능성이 높다. 이러한 직접적인 파장이 예상되는 사안인데도, 관련 부처인 국토교통부가 논의에 참여하지 못한 것은 정책의 현실 적응력을 떨어뜨리는 중대한 실수다.

국토부 관계자는 "거주 1주택세 감면과 비거주 1주택세 인상으로 인한 전월세 시장 영향력을 고려할 때, 해당 부서가 논의에서 배제된 것은 이해하기 어렵다"고 비판했다. 이는 부처 간 정보 공유의 실패가 단순한 행정적 비효율을 넘어, 서민 주거 안정을 해칠 수 있는 정책적 혼란을 초래할 수 있음을 시사한다.

서울 아파트 가격 상승과 전월세 불안정 심화

현재 부동산 시장의 상황은 이 같은 정책 공백을 허용하지 않을 만큼 엄중하다. 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트 가격은 93주 연속 상승세를 이어가고 있다. 이는 시장 참여자들의 불안 심리가 고조되고 있음을 보여준다.

한강 이남 강남3구(강남·서초·송파)와 용산, 동작구 등 일부 지역에서는 가격 변동이 나타나고 있지만, 전반적으로 전세 매물이 부족하고 월세는 오르는 등 주거 시장의 불안정성은 오히려 심화되고 있다. 특히 전세 시장에서의 공급 부족은 서민층의 주거 안정을 위협하는 주요인으로 작용하고 있어, 이에 대한 즉각적인 정책 대응이 요구되는 시점이다.

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전직 청와대 관계자는 "부처에서 주택 시장의 어려움이나 여론을 신속하게 수석에게 전달하면, 수석은 수석비서실을 거쳐 대통령께 '현장 상황을 고려하면 해당 정책을 추진하는 것이 좋다'고 조언하는 구조"라며 정책 피드백 루트의 중요성을 설명했다. 그러나 수석 자리가 공석일 경우, 부처에서 올라오는 정책 조정이 아예 이루어지지 않아 시장 변화에 대한 대응이 지연되는 문제가 발생한다.

국가철도망구축계획 등 중대 현안 처리 지연

부동산 문제뿐만 아니라 국토교통부의 주요 현안인 철도 정책에서도 결정 지연 현상이 두드러진다. 올해부터 2035년까지 철도 건설 방향을 설정하는 '제5차 국가철도망구축기본계획' 수립 작업이 차질을 빚고 있는 것이다. 철도망 구축은 복잡한 정치적 이해관계가 얽힌 사안이므로, 최종적인 정책 조정은 반드시 청와대의 개입과 중재가 필요하다.

국토교통부 관련 관계자는 "철도망 구축은 단순한 공학적 판단을 넘어 다양한 이해관계가 충돌하는 영역이다. 결국 이러한 정책 조정은 대통령실이 해야 하는 역할인데, 현재 수석 자리가 없어 이러한 조정이 지연되고 있다"고 밝혔다. 철도 외에도 항공 등 다양한 분야를 아우르는 국토교통부의 특성상 청와대와 부처 간 빈번한 소통이 필수적임에도, 그 중개자가 부재하면서 행정 마비가 발생하고 있다.

이와 같은 정책协调의 실패는 장기적으로 국가 인프라 건설의 타당성과 효율성을 훼손할 수 있다. 정부 차원의 즉각적인 인선과 정책 소통 채널 회복이 시급한 상황으로 평가된다. 국토교통수석 인선은 단순한 인사 문제를 넘어, 불안정한 부동산 시장과 국가 철도 건설 계획 등 민생과 직결된 핵심 사안을 안정적으로 처리하기 위한 필수 불가결한 조치다.