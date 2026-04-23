국토부, 서울·경기 주택 이상거래 746건 적발…특수관계인 거래가 최다

국토교통부가 서울·경기 지역 주택 거래에 대한 기획조사 결과, 746건의 위법 의심 거래를 적발했다. 특수관계인 간의 편법 증여 및 과도한 차입이 가장 많은 비중을 차지했으며, 국세청에 통보 및 추가 조치가 진행될 예정이다.

국토교통부 는 서울 및 경기 지역의 주택 거래에 대한 집중적인 기획조사 결과, 총 746건의 위법 의심 거래를 적발했다고 23일 발표했다. 이는 국무조정실 부동산 감독 추진단이 개최한 '제12차 부동산 불법행위 대응 협의회'에서 공개된 내용으로, 2025년 상반기 조사에 이어 광명, 의왕, 하남, 남양주, 구리, 성남중원구, 수원장안, 팔달, 영통구 등 조사 범위를 확대하여 진행된 결과이다.

이번 조사는 2025년 7월부터 10월까지의 거래 신고분을 대상으로 이루어졌으며, 총 2255건의 이상 거래 중 746건이 위법 의심 사례로 판별되었다. 가장 많은 비중을 차지한 것은 편법 증여와 특수관계인 간의 과도한 차입으로, 총 572건에 달한다. 이는 부모, 법인 등 특수관계인이 주택 거래 대금을 매수인에게 대여했음에도 불구하고 적절한 차용증이 존재하지 않거나, 정당한 이자 지급 여부가 확인되지 않는 경우를 포함한다.

구체적인 사례로, 한 매수인은 117억 5천만 원 상당의 서울 소재 아파트를 매입하면서, 자신이 사내이사로 재직 중인 법인으로부터 67억 7천만 원을 차입하여 자금을 조달한 것으로 드러났다. 또한, 모친 소유의 서울 아파트를 23억 4천만 원에 매수하면서, 매도자인 모친을 임차인으로 하여 17억 원 상당의 전세 계약을 체결한 사례도 발견되었다. 이는 동일 평형의 시세보다 약 5억 원 낮은 거래 가격으로, 특수관계인 간의 저가 거래를 통한 증여 의심 사례로 국세청에 통보되었다.

이 외에도 대출 자금 용도 외 유용 99건, 거래 금액 및 계약일 거짓 신고 191건, 중개 보수 상한 초과 4건 등 다양한 위법 행위가 적발되었다. 특히, 외국인 토지 거래 허가를 회피하기 위한 부동산실명법 위반 의심 사례도 1건 발견되었다. 국토부는 미등기 거래에 대한 점검도 병행하여 진행했다. 2025년 상반기에 신고된 전국 아파트 거래 25만여 건을 조사한 결과, 미등기 거래 306건(0.12%)을 적발하고 해당 지방자치단체에 추가적인 조사와 행정 처분을 요청했다. 현재 국토부는 2025년 11월과 12월 서울 및 경기 지역의 거래 신고분에 대한 기획조사를 지속적으로 진행하고 있다.

더불어, 집값 담합, 시세 조작, 허위 또는 과장 광고 등 부동산 시장을 교란하는 행위에 대해서는 '부동산 불법행위 통합 신고센터'를 통해 접수받아 관계 기관과 협력하여 엄정하게 대응할 계획이다. 이번 조사를 통해 부동산 시장의 투명성을 높이고 불법 행위를 근절하여 건전한 부동산 시장 환경을 조성하는 데 기여할 것으로 기대된다. 국토부는 앞으로도 지속적인 모니터링과 기획 조사를 통해 부동산 시장의 안정화를 위해 노력할 방침이다. 또한, 불법 행위 신고에 대한 포상금 제도 등을 활용하여 시민들의 적극적인 참여를 유도하고, 부동산 시장의 감시 체계를 강화할 계획이다





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