국토교통부, 외국인 부동산 통계 발표

국토교통부가 발표한 외국인 부동산 통계에 따르면, 한국에 있는 외국인 소유 부동산은 108,231개로 전년比 8.0% 증가한 것으로 나타났습니다.

10일 서울 송파구와 강남구, 등 수도권의 다주택자에 대한 세금 인상이 재개되면서 이전날까지의 부동산 거래 금지 조치가 종료되었습니다. 국토교통부 가 29일 발표한 외국인 소유 부동산 통계에 따르면, 2025년 12월말 현재 한국에 있는 외국인 소유 부동산 은 108,231개로 전년比 8.0% 증가한 것으로 나타났습니다.

이는 전년보다 8% 증가한 것으로, 역대 최고 기록입니다. 국토교통부 발표에 따르면, 외국인 소유 부동산은 전국의 모든 부동산 중 0.55%를 차지합니다. 국적별로는 중국인 61,000가구(56.8%), 미국인 23,000(21.4%), 캐나다인 6,500(6.0%), 대만인 3,400(3.1%), 호주인 2,000(1.9%) 순으로 나타났습니다. 그러나 외국 거주자 중 실제 거주자들의 집주택 소유율은 미국(27.4%), 캐나다(24.3%), 호주(22.2%), 대만(17.8%), 중국(7.5%) 순으로 나타났습니다.

이는 실제로 한국에 거주하는 외국 거주자 중 미국인들이 집주택 소유율이 가장 높은 것으로 나타났습니다. 지역별로는 경기도에서 가장 많았으며, 42,386가구(39.2%)로 나타났습니다. 이어 서울 24,541(22.7%), 인천 11,279(10.4%), 충남 6,863(6.3%), 부산 3,276(3.0%) 순으로 나타났습니다. 부동산 유형별로는 아파트, 연립주택, 다세대 주택 등이 99,013가구로 대부분을 차지했으며, 독립주택은 9,218가구로 나타났습니다.

집주택 수별로는 단독주택 소유자가 99,648명(93.4%)으로 대부분을 차지했으며, 2주택 소유자는 5,651명(5.3%), 3주택 이상 소유자는 1,387명(1.3%)으로 나타났습니다. 정부가 지난해 8월 서울 수도권의 일부 지역을 외국인에 대한 토지 거래허가 구역으로 지정하여 외국인에 의한 부동산 사기 방지에 반대하는 움직임을 예방하기 위해 외국인 부동산 거래가 크게 감소했습니다. 지난해 9월부터 올해 4월까지 서울에서 외국인에 의한 부동산 거래량은 전년比 44% 감소했습니다. 3개 강남구(강남, 서초, 송파)와 용산구의 경우 58% 감소했습니다. 국적별로는 미국인 57%, 중국인 36% 감소했습니다.

경기남과 인천의 경우 외국인 거래량이 23%, 30% 감소했습니다. 올해 말 기준으로 각국민의 선호 지역은 미국인들이 강남, 평택, 서초에 집을 많이 소유하고, 캐나다인들이 강남, 서초, 송파에 집을 많이 소유하고, 중국인들이 부천, 안산, 시흥에 집을 많이 소유하고 있습니다





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