국제유가 급등에 항공권 가격 '들썩'…카드 할인·적립 혜택으로 여행 비용 아끼는 법

중동 사태 여파로 국제유가가 뛰자 항공권 가격도 함께 상승 중이다. 여름 휴가철을 앞둔 가운데, 항공료 부담을 줄이기 위해 현금성 할인과 포인트 적립 중심의 여행 특화 카드 활용법이 주목받고 있다. 주요 카드 상품과 예약·결제 시 전략을 통해 보다 저렴하게 해외여행을 준비할 수 있는 방법을 알아본다.

중동 지역의 지정학적 긴장이 국제유가 를 급등시키며 항공업계에 직격탄을 날렸다. 유류할증료 의 급격한 상승은 항공권 가격 을 끌어올렸고, 여름 휴가 시즌을 앞둔 해외여행 수요와 맞물려 항공료 부담은 더욱 커진 상황이다.

이에 소비자들은 항공권 구매 시 정가보다는 카드사의 할인 및 적립 혜택에 눈을 돌리기 시작했다. 특히 과거의 마일리지 적립 중심에서 벗어나 즉각적인 현금성 할인을 제공하는 여행 특화 카드에 대한 관심이 크게 높아지고 있다. 국내 주요 신용카드 플랫폼의 순위 데이터를 보면 상위 카드들은 대부분 항공사 결제 시 일정 비율을 할인하거나, 포인트를 적립해주는 구조를 공통적으로 지니고 있다. 예를 들어, 하나카드의 '트래블로그+(플러스) 신용카드'는 대한항공, 아시아나항공뿐 아니라 제주항공, 진에어, 티웨이항공 등 저비용항공사 결제에도 전월 실적 조건 없이 3%를 적립해준다.

삼성카드의 '삼성 iD GLOBAL 카드'는 동일 항공사에 1% 할인을 제공하며, 해외 결제 수수료 면제와 해외 이용금액 할인까지 포함된다. 해외여행을 앞두고 카드를 급히 발급받더라도 실적 유예기간 동안 혜택을 적용받을 수 있는 점도 매력적이다. 이러한 카드 혜택의 효과를 극대화하려면 항공권 예약 및 결제 시점 전략도 병행해야 한다. 업계 관계자들은 항공권 가격이 주말 이후 화요일에 비교적 낮게 형성되는 반면, 목요일과 금요일에는 여행 수요가 몰리며 가격이 오르는 패턴을 보인다고 설명한다.

또한 장거리 노선은 출발 3~6개월 전, 단거리 노선은 2~3개월 전에 예약하는 것이 일반적으로 유리하다. 얼리버드 프로모션을 노려 특가 항공권을 잡는 것도 한 방법이다. 결제 단계에서는 여행사 제휴 카드나 항공권 할인 카드를 활용해 할인 비율이나 포인트 적립 효과를 직접적으로 챙기는 것이 중요하다. 한 카드사 관계자는 "국제유가 변동성 확대로 항공료 부담이 커진 상황에서 카드 혜택은 실질적인 비용 절감 수단이 될 수 있다"며 "공항 라운지 이용, 해외 결제 수수료 면제 등 부가 서비스까지 고려하면 체감 절약 효과는 더욱 클 것"이라고 조언했다





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