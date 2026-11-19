국제사법재판소(ICJ)가 2017년 미얀마에서 로힝야족에 대해 집단학살이 자행되었음을 공식 인정하며 미얀마 국가의 책임을 규명하는 획기적인 판결을 내렸다.

2017년 미얀마 서부 라카인주에서 발생한 로힝야족 에 대한 대규모 학살 사건과 관련하여 국제사법재판소 (ICJ)가 미얀마 를 집단학살 죄로 유죄로 판결했다. 19일 네덜란드 헤이그의 평화궁에서 열린 선고 공판에서 이와사와 유지 재판소장은 판결문을 낭독하며 미얀마 군정이 로힝야족 민간인에 대해 조직적이고 체계적인 폭력을 자행했음을 인정했다.

재판부는 미얀마의 행동이 단순한 안보 작전이 아니라 로힝야족 인구의 상당 부분을 말살하려는 의도가 있었음을 설명하는 유일한 합리적인 추론이라고 결론지었다. 이는 국제사법재판소가 국가 주권을 침해하며 개인이 아닌 국가 차원에서 1948년 집단학살방지협약 위반 책임을 인정한 역사상 첫 번째 사례로 기록될 전망이다. 유엔의 최고법원인 국제사법재판소는 미얀마 보안군이 수천 명의 로힝야족을 살해하고, 광범위한 성폭력을 저지르며 아동에게 극단적인 폭력을 가한 사실을 명확히 밝혔다. 또한 피난 중인 로힝야족을 공격한 행위 역시 집단학살의 구성 요소로 간주했다.

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미얀마 군정 집단학살 책임 인정

미얀마 정부는 당시 군사 작전이 로힝야족 반군에 대한 정당한 테러 대응이었다고 주장해왔으나, 재판부는 이러한 주장을 받아들이지 않고 국제사회의 입증을 수용했다. 유엔 추산에 따르면 이 작전으로 약 400개 마을이 불태워지고 최소 1만 명의 민간인이 학살되었으며, 이로 인해 약 120만 명의 로힝야족이 난민으로 방글라데시로 피신해야 했다. 현재 방글라데시 콕스바자르에 거주하는 이들 난민은 과밀된 생활 환경, 화재 위험, 감염병, 그리고 열악한 위생 조건 등 극한의 상황을 견디며 살아가고 있다.

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가비아는 2019년 미얀마를 고발하며 로힝야족의 완전한 시민권 부여와 귀환권 보장, 그리고 책임자 처벌을 요구해 왔으며, 이 소송에는 감비아를 제외한 11개국도 공식적으로 지지했다. 미국 또한 로힝야족 대상 폭력을 집단학살로 규정하며 미얀마의 행위를 강력히 비판한 바 있다. 이 판결은 이스라엘의 가자지구 분쟁과 우크라이나 전쟁과 관련된 다른 집단학살 혐의 사건들과 맥을 같이한다. 국제법 전문가들은 이번 판결이 유사한 집단 학살 사례에도 precednt를 제시할 것이라고 평가했다.

판결과强制执行 한계와 유엔 보고 절차

다만 국제사법재판소의 판결은 법적 구속력을 가지지만 강제 집행 수단이 없어 미얀마가 불이행할 경우 유엔 안전보장이사회에 보고하는 절차로 제한된다.