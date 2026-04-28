국제 유가 급등과 증시 하락: 종전 협상 난항과 AI 기업 실적 부진의 영향

지지부진한 종전 협상과 오픈AI의 매출 목표 미달 소식이 국제 유가 급등과 뉴욕 증시 3대 지수의 동반 하락을 초래했습니다. 미국의 휘발유 가격 급등은 국민 생활에 부담을 주고 있으며, 전문가들은 공급망 전반에 걸친 물가 상승 충격을 우려하고 있습니다.

국제 정세 불안과 미국의 경제 상황이 복합적으로 작용하며 유가 급등과 증시 하락을 야기하고 있습니다. 특히, 중동 지역의 종전 협상 난항은 국제 유가 상승의 주요 원인으로 작용하며, 이는 곧 미국의 휘발유 가격 상승으로 이어져 국민들의 생활 부담을 가중시키고 있습니다.

전미 자동차 협회에 따르면 미국의 휘발유 평균 가격은 1갤런당 4.18달러로, 전쟁 발발 이전의 3달러 선에서 약 40%나 급등했습니다. 전문가들은 이러한 고유가 현상이 지속될 경우 공급망 전반에 걸쳐 물가 상승 압력이 더욱 커질 것으로 우려하고 있습니다. 투자 은행 골드만삭스는 브렌트유 4분기 가격 전망을 배럴당 90달러로 상향 조정하며 유가 상승세를 점치고 있습니다. 이러한 상황 속에서 로이터 통신과 입소스의 여론조사 결과, 트럼프 대통령의 생활비 문제 대응에 대한 긍정 평가는 22%로 하락하며, 미국 국민들의 불만이 고조되고 있는 것으로 나타났습니다.

이는 이란과의 '인기 없는 전쟁'에 대한 트럼프 대통령의 대처 방식에 대한 비판 여론이 확산되고 있음을 보여줍니다. 종전 협상의 지지부진함은 증시에도 부정적인 영향을 미쳐 뉴욕 증시 3대 지수가 동반 하락 마감했습니다. 다우존스 30 산업 평균 지수는 0.05%, 스탠더드 앤드 푸어스 500지수는 0.49%, 나스닥 종합 지수는 0.9% 각각 하락했습니다. 이란의 종전 및 핵 협상 제안에도 불구하고 미국이 결론을 내리지 못하면서 투자 심리가 위축된 것으로 분석됩니다.

뉴욕 유가 역시 6월 인도분 서부 텍사스산 원유 가격이 3.69% 상승한 배럴당 99.93달러에 마감하며 3주 만에 최고치를 기록했습니다. 금융 리서치 기업 텔리머는 미국과 이스라엘이 원하는 최대한의 조건을 이란과의 전쟁에서 관철하는 것이 현재로서는 불가능하다고 분석하며, 협상 난항이 장기화될 가능성을 시사했습니다. 더욱이, 챗GPT 개발사인 오픈 AI의 매출 목표 미달 소식은 기술주에 하방 압력을 가중시키며 증시 하락에 영향을 미쳤습니다. AI 인프라 구축에 참여하는 데이터센터 운영업체 및 반도체 칩 설계 관련 종목들의 주가 역시 약세를 보였습니다.

이러한 복합적인 요인들이 작용하며 미국 경제는 불안정한 상황에 직면하고 있으며, 향후 국제 정세 변화와 경제 정책에 따라 더욱 심각한 상황이 전개될 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 현재 상황은 단순히 에너지 가격 상승을 넘어, 글로벌 공급망 불안정, 인플레이션 심화, 투자 심리 위축 등 다양한 경제적 파장을 야기할 수 있습니다. 따라서, 정부와 기업은 긴밀한 협력을 통해 위기 상황에 대한 대비책을 마련하고, 경제 안정화를 위한 노력을 지속해야 할 것입니다. 특히, 에너지 효율성 향상, 대체 에너지 개발, 공급망 다변화 등을 통해 외부 충격에 대한 경제의 회복 탄력성을 강화하는 것이 중요합니다. 또한, 국민들의 생활 안정을 위해 물가 관리 및 취약 계층 지원 정책을 강화해야 할 것입니다





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