국제 곡물 가격 급등…호르무즈 해협 봉쇄 장기화에 식량 안보 ‘빨간불’

미국과 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 장기화로 인해 국제 곡물 가격이 급등하고 있으며, 이는 전 세계적인 식량 안보 위협으로 이어질 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 대두, 소맥, 옥수수 등 주요 곡물 가격이 상승하고 있으며, 비료 공급 차질 또한 상황을 악화시키고 있습니다.

국제 곡물 가격 이 다시 상승세를 보이고 있으며, 이는 미국과 이란 간의 호르무즈 해협 봉쇄 장기화에 따른 여파로 분석된다. 연합인포맥스에 따르면 시카고상품거래소(CBOT)에서 5월 인도분 대두 선물 가격은 부셸당 1,187.75센트를 기록하며 전쟁 발발 전 가격 대비 6% 이상 상승했다.

미국과 이란의 휴전 합의에도 불구하고 종전이 지연되면서 시장의 불안감이 다시 커지고 있다. 소맥과 옥수수 가격 역시 전쟁 전보다 각각 10% 이상, 올해 최고치에 근접하며 강세를 나타내고 있다. 이러한 곡물 가격 상승의 주요 원인은 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 핵심 비료 원료 공급 차질이다. 중동은 질소와 요소 등 비료 원료의 주요 생산지이며, 전 세계 해상 운송되는 비료 원료의 약 3분의 1이 이 해협을 통과한다.

비료 가격 급등과 공급 부족은 중동 지역에 대한 비료 의존도가 높은 국가들의 식량 안보를 위협하고 있다. 더욱이 중국은 황산 수출을 중단하며 상황을 악화시키고 있다. 농사철을 앞두고 인산질 비료 생산에 필수적인 황 가격 상승에 대응하기 위한 조치로 풀이된다. 글로벌 식량 위기 우려가 고조되는 가운데, 국제 곡물 가격의 상승세는 당분간 지속될 것으로 전망된다.

미국은 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박 지원을 위한 ‘프로젝트 프리덤’을 개시했지만, 미군이 직접 상선을 호위하지는 않을 계획이다. 이에 이란은 미군의 해협 진입 시 공격 가능성을 시사하며 긴장이 더욱 고조되고 있다. 호르무즈 해협은 전 세계 에너지 및 곡물 수송의 핵심 경로로서, 이곳의 불안정은 국제 경제에 심각한 영향을 미칠 수 있다. 특히 비료 공급 차질은 농업 생산성을 저하시켜 식량 가격 상승을 유발하고, 이는 전 세계적인 식량 부족으로 이어질 수 있다.

따라서 국제 사회는 호르무즈 해협의 안정을 위한 외교적 노력을 강화하고, 비료 공급망 다변화를 통해 식량 안보를 확보해야 한다. 중국의 황산 수출 중단은 이러한 위기를 더욱 심화시키는 요인으로 작용하고 있으며, 다른 국가들의 비료 생산 및 수출 확대가 시급한 상황이다. 또한, 비료 효율성을 높이는 기술 개발과 친환경 농업 방식 도입을 통해 비료 의존도를 낮추는 노력도 병행되어야 한다. 국제 곡물 시장의 불안정은 단순히 가격 상승을 넘어 식량 안보 위협으로 이어질 수 있다는 점에서 심각성을 인지해야 한다.

특히 개발도상국과 저소득층은 식량 가격 상승에 더욱 취약하며, 식량 부족으로 인한 사회적 불안정 가능성도 배제할 수 없다. 따라서 국제기구와 각국 정부는 식량 지원 프로그램을 확대하고, 식량 가격 안정을 위한 공동 대응 체계를 구축해야 한다. 또한, 장기적으로는 지속 가능한 농업 시스템 구축을 통해 식량 생산성을 높이고, 기후 변화에 대한 농업의 적응력을 강화해야 한다. 호르무즈 해협 상황의 조속한 해결과 함께, 국제 사회의 협력을 통해 글로벌 식량 위기에 대한 대비를 철저히 해야 할 것이다.

현재 상황은 국제 정세의 불안정성이 식량 안보에 미치는 영향을 여실히 보여주는 사례이며, 이에 대한 적극적인 대응이 필요한 시점이다. 식량은 생존에 필수적인 요소이므로, 식량 안보를 위협하는 모든 요인에 대해 국제 사회가 공동으로 대처해야 한다





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